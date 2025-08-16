Новини
Глория се отрече от бившето си гадже след ареста му за трафик на наркотици

Глория се отрече от бившето си гадже след ареста му за трафик на наркотици

16 Август, 2025

Русенката изтри всичките си общи снимки в социалните мрежи

Глория се отрече от бившето си гадже след ареста му за трафик на наркотици - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фолк примата Глория за първи път коментира публично своята интимна половинка, която беше арестувана след акция на ДАНС И ГДБОП в София, пише woman.bg.

Коментарът на Глория:

"Нямам какво да кажа по въпроса. Всеки сам носи отговорност за действията си, да си сърба попарата! Той е пълнолетен човек. Нямаме отношения отдавна, дори не разбирам защо търсите мен", коментира пред Лупа Глория, минути след като се разбра, че гаджето ѝ Добромир Добрев е арестуван като участник в международен канал за трафик на наркотици.

Певицата спря да вдига телефона си

Певицата бе видимо изнервена, че журналисти я търсят по този повод и побърза да прекъсне разговора. Малко след това вече тя спря да отговаря на телефона си и впоследствие го изключи.

Връзката

Глория е официално с Добромир от 2022 г. Връзката им непрекъснато е на приливи и отливи, като за този период са се разделяли поне 3-4 пъти. Според запознати, певицата няма как да не е била наясно с какво се занимава половинката ѝ. Вероятно и това е станала причината за окончателната им раздяла тази пролет. Тогава русенката изтри всичките си общи снимки в социалните мрежи.

Както стана ясно по-рано днес, младото гадже на примата на фолка е единия от задържаните участници в ОПГ-то за мащабна схема за трафик на наркотични вещества до Турция, която бе разбита на 13 август от МВР. Добромир Добрев бе арестуван след акция на ДАНС И ГДБОП в София, а в автомобила му на паркинг бяха открити 10 килограма пакетирана марихуана в куфар.

Обвинение

Още същия ден той бе отведен в Пловдив, за да му повдигнат обвинение по чл. 321, ал. 3 – за участие в организирана престъпна група. Според обвинението мъжът е част престъпна група, занимавала се с държане, укриване и международен трафик на наркотици от Нидерландия и Испания към Турция. Дрогата обаче е укривана в Пловдив, а прокуратурата заяви, че има данни по делото Добромир да се е срещал в столицата с ръководителя на престъпната група. Той е бил следен от полицаите от няколко месеца.


  • 1 Чак пък

    6 0 Отговор
    била в шок , дъртата лисица ?!

    12:43 16.08.2025

  • 2 А ТЯ МИЛАТА""""

    4 0 Отговор
    Не знаела нищо"""???! Важното е СЕКСОТО.

    12:43 16.08.2025

  • 3 Здрасти

    4 0 Отговор
    Боклук при боклука отива, но само един истински боклук се дели от друг.

    12:45 16.08.2025

  • 4 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    4 0 Отговор
    Ма естествено, че не знае нищо, някой да е очаквал друго?

    12:46 16.08.2025

  • 5 Георги

    1 0 Отговор
    Поздравявам ДАНС и ГДБОП , много добра работа!

    12:47 16.08.2025