16 август 1977 г.: Умира Елвис Пресли - "кралят на рокендрола"

16 Август, 2025

Неговата смърт от инфаркт, предизвикан в голяма степен от злоупотреба с лекарства, остави милиони фенове в скръб

16 август 1977 г.: Умира Елвис Пресли - "кралят на рокендрола"
Снимка: Shutterstock
На 16 август 1977 година светът загуби една от най-ярките музикални икони на 20-ти век – Елвис Пресли, известен като „Кралят на рокендрола“. Неговата смърт от инфаркт, предизвикан в голяма степен от злоупотреба с лекарства, остави милиони фенове в скръб, но остави и наследство, което продължава да вдъхновява поколения, пише vesti.bg.

Елвис Аарън Пресли е роден на 8 януари 1935 година в Тюпело, Мисисипи, в бедно семейство. Детството му е белязано от скромност и трудности, но също така и от любов към музиката. От ранна възраст той пее в църковния хор и слуша разнообразни музикални стилове – блус, госпъл и кантри – които по-късно оформят уникалния му звук.

През 1954 г. кариерата му започва стремглаво след първите записи с Sun Records, а неговият първи хит „Heartbreak Hotel“ го изстрелва на върха на музикалната сцена.

Елвис бързо се превръща в символ на младежката революция, разтърсвайки музикалната индустрия със своята харизма, провокативни движения и новаторски стил. През годините той записва десетки хитове, участва в редица филми и печели сърцата на милиони фенове по целия свят.

Личният живот на Елвис също е в центъра на общественото внимание. През 1967 година той се жени за актрисата Присила Бийли Пресли, с която имат дъщеря – Лиза Мари Пресли. Въпреки щастливите моменти, брачният живот на Елвис често е белязан от напрежение и лични драми, свързани с известността и натиска на публичния живот.

С годините обаче „Кралят“ започва да се бори с тежки здравословни проблеми и зависимост от различни лекарства,

включително стимуланти и успокоителни, които той често използва за справяне със стреса, безсънието и болките, натрупани от интензивния живот на сцена. Тази зависимост постепенно разрушава физическото му здраве и допринася за преждевременната му смърт на 42 години.

Елвис Пресли остава символ на музикална революция и културна икона. Неговото наследство живее чрез песните, филмите и влиянието му върху поп културата, доказвайки, че „Кралят“ никога не умира наистина.


