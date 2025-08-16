5 вредни начина, по които културата на случайния секс влияе на мъжете

Докато мнозина твърдят, че културата на случайния е вредна за жените, рядко чуваме как тя засяга мъжете.

Случайният секс е кратка среща между хора, които не са обвързани един с друг. Те могат да се отнасят до набор от сексуални контакти от целувки до полов акт и всичко между тях, пише bulnews.bg.

Културата на свалката за една нощ се отнася до култура, която приема и насърчава случайните сексуални контакти. Случайният секс е вкоренен в западната култура, където се е превърнал в нормативна практика, особено сред студентите.

Много от нас са наследили негативни послания около секса и мъжествеността. Мит е, че мъжете са лишени от емоции и са откъснати от секса. Господата имат емоции и желаят връзка с жена, на която имат доверие, към която изпитват уважение и желание.

Нерядко хората имаме способността да се преструваме, че случайният секс няма ефект върху нас. В действителност честият случаен секс е по-вероятно да ни откаже от любовта и обвързването.



Мъжете не са артисти без емоции

Нашата култура ни учи, че мъжете са лишени от емоции женкари. Винаги готови за секс. Явно това означава да си „голям тежкар" в днешно време. Филмите и инфлуенсърите рекламират мъже, които изглежда изпитват голямо удоволствие да спят наляво и надясно без интимност. Тези очаквания могат да доведат до безпокойство особено сред младите мъже, от които се очаква винаги да са готови да се представят като порнозвезда.

Културно погледнато, наличието на няколко жени едновременно в живота на един мъж, винаги се е представяло като нещо положително за момчетата. В последното десетилетие случайният секс стана лесен, но скучен. Играта е забавна, но не удовлетворяваща. Този хедонистичен начин на живот може да повлияе негативно в дългосрочен план на господата. Трансакционният секс, който е лишен от интимност и смисъл, не е освобождаващ, той е унизителен.

Ето 5 начина, по които културата на случайния секс вреди на мъжете:

1. Подкопаване на свързването на двойки

Промискуитетът вреди на способността на хората да образуват връзки по двойки, тъй като наличието на много сексуални партньори ще направи човек по-малко способен да формира отдадена, моногамна връзка. Случайният секс води до намаляване на неврохимичното производство на окситоцин и пречи на така нареченото „свързване на двойки", докато сексуалните контакти с множество партньори пренастройват мозъка. Мозъкът формира нова синаптична карта. Този модел се превръща в „новата норма" за индивида. Когато и ако той желае дългосрочен партньор, мозъчното картографиране ще трябва да бъде преодоляно, което прави трайната връзка по-трудна за постигане. С други думи, случайният секс може да повлияе на способността на мъжете да поддържат дългосрочна връзка.



2. Повишаване на риска от полово предавани болести

Проучванията показват, че честите сексуални партньори корелират с по-висок риск от предаване на полово предавани инфекции поради сексуална импулсивност и непоследователна употреба на презервативи. Въпреки че презервативите са ефективни за предотвратяване на предаването на полово предавани болести, те не са напълно защитени. Предпазният секс не предотвратява херпес, генитални брадавици, сифилис и шарка, които могат да се предават при контакт кожа до кожа.



3. Повишаване на риска от нежелана бременност

Случайният секс може да доведе до нежелана бременност - нещо, от което повечето мъже се страхуват.

Преживяването на бременност с някого, с когото не сте обвързани, може да бъде сложна работа. Големият брой сексуални партньори увеличава риска от нежелана бременност. В резултат на това общите разходи и допълнителните отговорности, които идват с отглеждането на дете, са потенциален риск.



4. Увеличаване на проблемите с доверието във взаимоотношенията

Свързването може да накара момчетата да се чувстват откъснати от интимността и връзките. Неврологията ни учи, че сексът е като суперлепило. Въпреки че носи удоволствие, създава и мощна емоционална връзка. Когато една двойка прави оргазмичен секс, в мозъка на любовниците се освобождава окситоцин, който насърчава доверието и свързването. Това означава, че между двойката се създава емоционална връзка, независимо дали партньорите го осъзнават или не. Когато връзката приключи, е налице емоционална привързаност, но не и траен ангажимент. Освен това мъжете, които имат интимни отношения с жени, които имат друга връзка, развиват проблеми с доверието, тъй като неправилно смятат, че повечето жени са неверни. Културата на небрежния секс кара младите мъже да се чувстват неудовлетворени и объркани относно интимността.



5. Риск от капани и други видове насилие

Мъжете често се лъжат, че сексът е безсмислен и без последствия. Една от сериозните последици от това да правите секс безразборно е потенциалната вреда, с която може да се сблъскат от мъж роднина или партньор на жената, с която се забъркват. Има предостатъчно неразказани истории за мъже, които са били физически нападнати, бити или дори убити поради афера или меден капан (когато засукана хубавица вкарва мъж в леглото си). Най-безопасно за господата е да са почтени, да изпитват уважение към себе си и да практикуват сексуална дисциплина. Това ще ги спаси от много вреди.