Свещеник: Липсата на секс не вреди

Руският свещеник Игор Силченков коментира в своя YouTube канал мненията на лекарите, че някои заболявания може да са свързани с липсата на интимен живот.
Според духовника подобни твърдения не са доказани от сериозни изследвания и по-често са спекулации. Той даде като пример монашеството, където мъжете живеят във въздържание десетилетия, но не страдат от „мъжки болести“.
Силченков подчерта, че мастурбацията за здраве или удоволствие е грях. Той обаче я допуска в редки случаи - например, когато е необходимо да се вземат изследвания или като част от съдебномедицинска експертиза, ако човек е изправен пред присъда по дело за изнасилване. В същото време, отбеляза свещеникът, това е възможно само „без страст“ и изключително с благословията на духовен баща.
По-рано Руската православна църква обяви, че интимният живот в брака не е грях, а „път към рая“. Йеромонах Макарий от Иваново-Вознесенската епархия подчерта, че брачният секс има „небесен произход“ и укрепва семейството, носейки радост и хармония на съпрузите.
