Свещеник: Липсата на секс не вреди

14 Септември, 2025 20:51 971 17

Свещеник: Липсата на секс не вреди - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Руският свещеник Игор Силченков коментира в своя YouTube канал мненията на лекарите, че някои заболявания може да са свързани с липсата на интимен живот.

Според духовника подобни твърдения не са доказани от сериозни изследвания и по-често са спекулации. Той даде като пример монашеството, където мъжете живеят във въздържание десетилетия, но не страдат от „мъжки болести“.

Силченков подчерта, че мастурбацията за здраве или удоволствие е грях. Той обаче я допуска в редки случаи - например, когато е необходимо да се вземат изследвания или като част от съдебномедицинска експертиза, ако човек е изправен пред присъда по дело за изнасилване. В същото време, отбеляза свещеникът, това е възможно само „без страст“ и изключително с благословията на духовен баща.

По-рано Руската православна църква обяви, че интимният живот в брака не е грях, а „път към рая“. Йеромонах Макарий от Иваново-Вознесенската епархия подчерта, че брачният секс има „небесен произход“ и укрепва семейството, носейки радост и хармония на съпрузите.


  • 1 1488

    7 1 Отговор
    и на пари
    от глад не се умира

    20:55 14.09.2025

  • 2 Без

    10 1 Отговор
    секс няма умрели , но от секс - милиарди !

    20:56 14.09.2025

  • 3 си дзън

    8 8 Отговор
    Като видях руски свещеник и като видяхме, че руснаците са шампиони в лъжите,
    направо му повервах на тоя.

    21:00 14.09.2025

  • 4 Директора👨‍✈️

    9 3 Отговор
    Да бе, казват го тия попове, от които 80% спят с малки момченца. Моля ви се. Тези пратеници, в тази си форма, не всички, но повечето... са просто едни машини за пари.

    21:00 14.09.2025

  • 5 Пич

    11 2 Отговор
    Когато мъж и жена имат връзка или семейство няма причини за да се въздържат ! Винаги когато се прави секс с любов влияе благотворно и върху телата , и върху душите !

    21:02 14.09.2025

  • 6 Евгени от Алфапласт

    12 2 Отговор
    Баце затова е здрав като бик. И горе-долу толкова умен!🤣

    21:04 14.09.2025

  • 7 Прозападен

    5 2 Отговор
    Някои с крайностите си започват да приличат на едни други брадати от Ислямска държава. Аз ли греша или прекаленият фундаментализъм води до едно и също, независимо от религията?

    21:07 14.09.2025

  • 8 Спецназ

    3 0 Отговор
    Нагона за секс при човека е заложено за постоянно. пак има периоди със силно, но са притъпени от еволюцията малко защото сме станали с по улегнал живот не както котките и вълците да избират април- юли за раждане

    за да имат малъйшите по голям шанс заради топлото и повечето ресурси.

    В дивата природа също има много самци които не се сношават, но това не че не искат а по- големите ги ръчкат с рогата...


    за да не им сложат рога на тех, ама то така си е и при нас де:))

    Коментиран от #10

    21:10 14.09.2025

  • 9 батСали

    7 0 Отговор
    ... каза отчето и наплюнчи шепата....

    21:13 14.09.2025

  • 10 Няма

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    Нищо общо между човека и останалите живи същества ! Ние сме единствените които не правим секс само за размножаване , а и защото е хубаво , забавно , носи удоволствие и е удовлетворяващо !

    21:16 14.09.2025

  • 11 Анонимен

    3 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    21:24 14.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ОФФФ

    5 0 Отговор
    Тази сутрин бая съгреших,не знам като се събудиш натопорчен и му счупиш главата докато си пиеш кафето брои ли се,защо иначе господ ще ми дава такава ерекция?!А от тея баш набожните,къде ни дават акъл за греховете,по-големи педофили няма!

    Коментиран от #15

    21:30 14.09.2025

  • 14 Низнам

    1 1 Отговор
    Зъщо трябва дъ съ правит тъкива изустанали и живутинските нища къто планетътъ и без туй е принаселена?

    21:31 14.09.2025

  • 15 Туй

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ОФФФ":

    Е гулям грях казъ отчето и дъ ни правиш повичи тъй ти давам дупреждение!

    21:34 14.09.2025

  • 16 Мъж

    2 0 Отговор
    Тоя свещеник е гей

    21:38 14.09.2025

  • 17 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Този свещеник се кове с мургави мъже!🌈🛴🤗🤣👍

    21:48 14.09.2025