Маги Джанаварова претърпя катастрофа

Певицата Маги Джанаварова преживя пътен инцидент, за щастие без сериозни последствия. Тя сама информира за случилото се чрез социалните мрежи, като разкри подробности за катастрофата.
Според разказа ѝ, тя е пътувала към хотел, когато на около пет километра от крайната цел друга кола не спира на знак "Стоп“ и удря нейния автомобил. "Нашата кола не е в движение, но най-важното е, че всички сме живи и здрави“, написа певицата.
В публикацията си Джанаварова направи и паралел с друг тежък инцидент, станал същата нощ в София, при който автомобил се вряза в автобус. Това я провокира да постави въпроса за масовата практика у нас шофьорски книжки да се придобиват по незаконен начин.
"Не вярвам този човек да е взел книжка по нормалния ред, имайки предвид, че за двете седмици след които я е получил, има 6 нарушения“, коментира певицата. Тя изрази надежда виновният да получи адекватна и ефективна присъда, макар и да призна, че загубеният човешки живот не може да бъде върнат. "Надявам се всички пострадали да се възстановят“, завършва съобщението си Маги Джанаварова, цитирана от Блиц.
1 1488
15:47 16.08.2025
2 голям праз писарке а що не цъкнеш
15:51 16.08.2025
3 мърсула
а като не е в движение как е причинила катастрофата
15:51 16.08.2025
4 Дедо
15:53 16.08.2025
5 Тервел
15:56 16.08.2025
6 Мъж
15:57 16.08.2025
7 Мъж
16:12 16.08.2025