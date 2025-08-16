Новини
Любопитно »
Маги Джанаварова претърпя катастрофа

Маги Джанаварова претърпя катастрофа

16 Август, 2025 15:44 740 7

  • маги джанаварова-
  • катастрофа

"Нашата кола не е в движение, но най-важното е, че всички сме живи и здрави“, написа певицата

Маги Джанаварова претърпя катастрофа - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Маги Джанаварова преживя пътен инцидент, за щастие без сериозни последствия. Тя сама информира за случилото се чрез социалните мрежи, като разкри подробности за катастрофата.

Според разказа ѝ, тя е пътувала към хотел, когато на около пет километра от крайната цел друга кола не спира на знак "Стоп“ и удря нейния автомобил. "Нашата кола не е в движение, но най-важното е, че всички сме живи и здрави“, написа певицата.

В публикацията си Джанаварова направи и паралел с друг тежък инцидент, станал същата нощ в София, при който автомобил се вряза в автобус. Това я провокира да постави въпроса за масовата практика у нас шофьорски книжки да се придобиват по незаконен начин.

"Не вярвам този човек да е взел книжка по нормалния ред, имайки предвид, че за двете седмици след които я е получил, има 6 нарушения“, коментира певицата. Тя изрази надежда виновният да получи адекватна и ефективна присъда, макар и да призна, че загубеният човешки живот не може да бъде върнат. "Надявам се всички пострадали да се възстановят“, завършва съобщението си Маги Джанаварова, цитирана от Блиц.

Маги Джанаварова претърпя катастрофа


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 0 Отговор
    и после се сьбуди

    15:47 16.08.2025

  • 2 голям праз писарке а що не цъкнеш

    3 1 Отговор
    за магиите по черноморието

    Цените на храната по морето скачат с близо 25%, а собствениците на ресторанти оправдават това с "борбата срещу затлъстяването“. През сезона порциите и напитките са поскъпнали с 10–15%, а впоследствие и с още 10%. Така например най-популярният плажен обяд – цаца и бира – вече струва 30 лв., същото е и за порция дюнер, а фрешът се продава за 25 лв.

    Мнозина туристи споделят недоволството си във Фейсбук. Семейство от Пазарджик показа сметка от ресторант, където минералната вода е струвала 7 лв. за 500 мл, сафридът – 25 лв. на порция, а наливната бира – 9 лв. Иван С. признава, че заради високите цени ще съкрати почивката си с няколко дни

    Съществуват значителни разлики между Южното и Северното Черноморие. Край Варна калкан струва 36–40 лв., а сафридът – 20–25 лв. По Южното Черноморие същите порции излизат по-евтино – калкан за 25–30 лв., сафрид за 16–18 лв. Вечеря за четирима без алкохол край Варна може да достигне 180–200 лв., докато по Южното Черноморие струва 120–140 лв.

    15:51 16.08.2025

  • 3 мърсула

    2 1 Отговор
    "Нашата кола не е в движение, но най-важното е, че всички сме живи и здрави"

    а като не е в движение как е причинила катастрофата

    15:51 16.08.2025

  • 4 Дедо

    0 1 Отговор
    Голяма певица ,дето никой не я знае

    15:53 16.08.2025

  • 5 Тервел

    0 0 Отговор
    Абе всяка ли провинциална пиано-бар певица ще правим голяма звезда

    15:56 16.08.2025

  • 6 Мъж

    3 1 Отговор
    Тая се лъзгазоте с цигани

    15:57 16.08.2025

  • 7 Мъж

    0 0 Отговор
    Изплюйте се в живота на Елизабет Цветанова и ще бъдете възнаградени! 🤭🥳✡️🕎

    16:12 16.08.2025