Водещият на „Американски колекционери“ Майк Улф и гаджето му оцеляха в тежка автомобилна катастрофа

Водещият на риалити шоуто „Американски колекционери“ Майк Улф и неговата приятелка Летисия са били хоспитализирани с тежки наранявания след автомобилна катастрофа, съобщава TMZ.

Инцидентът с участието на телевизионната звезда и приятелката му е станал миналия петък, 12 септември, в Колумбия, Тенеси. Парамедици са пристигнали на мястото и са хоспитализирали двойката. Летисия е била диагностицирана със счупени ребра, счупена челюст, счупена гръдна кост и контузия на белия дроб. Улф е със счупен нос, контузия на коляното и разкъсвания.

Водещият вече е изписан и в момента се възстановява у дома. Партньорката му остава в болницата.

Риалити шоуто „Американски колекционери“ се излъчва по History Channel от 2010 г. Водещите на шоуто пътуват из Америка в търсене на редки предмети за лични колекции или препродажба.