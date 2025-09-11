Новини
Кралица на красотата загина в тежка катастрофа

Кралица на красотата загина в тежка катастрофа

11 Септември, 2025 11:45 1 703 3

Причините за инцидента все още се разследват

Кралица на красотата загина в тежка катастрофа - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова

В Еквадор бивша кралица на красотата от град Ел Емпалме загина при тежък пътен инцидент, съобщи Blu Radio.

27-годишната Шамел Алехандра Алава Замбрано шофирала пикап със съпруга си, когато друга кола се блъснала в тях. Шестима души били ранени при инцидента - те се възстановяват в болницата. Лекарите не успели да спасят само Замбрано. Причините за инцидента все още се разследват.

Кралица на красотата загина в тежка катастрофа
Снимка: Facebook

Замбрано спечели градския конкурс за красота през 2015 г. Според роднини на жената тя се е омъжила за Гонсало Кантос през декември 2024 г. и планирали да имат голямо семейство. Замбрано пътувала много и мечтаела един ден да стане кмет на родния си Ел Емпалме.

Кралица на красотата загина в тежка катастрофа
Снимка: Facebook


  • 1 Мила Ели,

    5 1 Отговор
    благодаря, че ни информира с тази важна новина, за нас, това значи много !

    11:50 11.09.2025

  • 2 И Ся кво?

    2 1 Отговор
    Вече не е кралица на красотата?

    12:26 11.09.2025

  • 3 логика

    1 1 Отговор
    Явно шофирането от страна на хората е проблематично. Най-добре е изкуственият интелект да се заеме изцяло с тази дейност. Поне няма да има псуване и бой по кръстовищата.

    12:45 11.09.2025