Кралица на красотата загина в тежка катастрофа

В Еквадор бивша кралица на красотата от град Ел Емпалме загина при тежък пътен инцидент, съобщи Blu Radio.
27-годишната Шамел Алехандра Алава Замбрано шофирала пикап със съпруга си, когато друга кола се блъснала в тях. Шестима души били ранени при инцидента - те се възстановяват в болницата. Лекарите не успели да спасят само Замбрано. Причините за инцидента все още се разследват.
Замбрано спечели градския конкурс за красота през 2015 г. Според роднини на жената тя се е омъжила за Гонсало Кантос през декември 2024 г. и планирали да имат голямо семейство. Замбрано пътувала много и мечтаела един ден да стане кмет на родния си Ел Емпалме.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мила Ели,
11:50 11.09.2025
2 И Ся кво?
12:26 11.09.2025
3 логика
12:45 11.09.2025