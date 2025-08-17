Новини
114-годишна жена твърди, че картофите са храната, която е причина за дълголетието й

17 Август, 2025 14:23 755 7

  • бонита гибсън-
  • дълголетие-
  • картофи-
  • храна

Не пиенето, не пушенето и здравословното хранене са едни от другите ѝ тайни за живот след 100 години.

114-годишна жена твърди, че картофите са храната, която е причина за дълголетието й - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бонита Гибсън, която навърши 114 години, разкри тайните си за дълголетие, пише People, цитиран от vesti.bg.

Семейството на жената от Мичиган сподели, че една конкретна храна - картофите - е основен фактор, допринасящ за нейния дълъг живот.

Картофите са константа за Гибсън повече от век, особено след като тя се омъжва за Кенет Ричард, който работел в картофената индустрия десетилетия наред в Айдахо, след като се оженили през 1930 г.

Ричард се пенсионира през 1977 г. и издъхва през 2003 г., но семейството на Гибсън казва, че тя продължава да яде картофи и до днес.

Гибсън, обитателка на дома за възрастни хора „Уолтънууд Каридж Парк“ в Кантон, също споделя, че не пиенето, не пушенето и здравословното хранене са едни от другите ѝ тайни за живот след 100 години.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от People Magazine (@people)


Другите са позитивизмът и вечната усмивка.

Гибсън, която е родена на 4 юли 1911 г., е сред най-възрастните хора в света, е преживяла паротит, морбили и магарешка кашлица като дете, както и COVID-19, когато е била на 109 години, съобщи семейството ѝ.

Нейни близки разказаха още, че е шофирала до 99-годишна възраст, летяла е със самолет за първи път на 100 години.

Сега Гибсън обича да чете, да играе карти и да разговаря със сина си Ричард, на 88 години, всяка вечер. Тя има и три внуци, шест правнуци и 16 праправнуци.

Гибсън също така е близо до титлата на Гинес за най-възрастния жив човек в света. Етел Катъръм, на 115 години, пое рекорда през април, след смъртта на 116-годишната бразилска монахиня Ина Канабаро Лукас.

Катъръм, който живее в старчески дом в Съри, Югоизточна Англия, също разкри какво е необходимо, за да се живее дълго.

„Никога не споря с никого, слушам и правя това, което ми харесва“, каза тя пред Асошиейтед прес.

Споделяйки още тайни за дълголетие, Катъръм веднъж каза, според Книгата на рекордите на Гинес: „Казвайте „да“ на всяка възможност, защото никога не знаете до какво ще доведе тя. Имайте позитивно отношение и консумирайте всичко с мярка.“

Според организацията, която води записи, най-възрастният човек на света, Жан Луиз Калман от Франция, е живяла 122 години и 164 дни, преди да почине през 1997 г.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Еее...

    3 1 Отговор
    И без това картофите са нещо което харесвам във всички негови разновидности ! Супи , салати , ястия - винаги са чудесни !

    Коментиран от #3

    14:31 17.08.2025

  • 2 12340

    2 0 Отговор
    Картофките са приятел на човека!
    Доказано!

    14:35 17.08.2025

  • 3 🌈🌈🌈

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Еее...":

    Да, ама ти ядеш ГМО сартофи, а тази бабетка цал живот е садила и отбирала семе.

    Коментиран от #4

    14:36 17.08.2025

  • 4 Нищо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "🌈🌈🌈":

    Аз ги ям защото ги харесвам , а не защото искам да съм на 114 ! Кой би искал да умре като стар , грозен и дементирал индивид ?!

    14:40 17.08.2025

  • 5 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Може и да е вярно когато ям картофи примерно месо с картофки или морски неща пак с картофи не консумирам хляб,като цяло почти съм изхвърлила от употреба хляб и тестени неща от тях се затлъстява .А с картофите се засищаш не ти се надува корема и вечер е по леко а ако се натъпчиш и с хляб все едно камъни имам в корема

    14:55 17.08.2025

  • 6 Неподписан

    0 0 Отговор
    Била ли е в правителствената резиденция "Бояна",до началото на 2022г....

    15:04 17.08.2025

  • 7 хехе

    0 0 Отговор
    Абе ракия кръцка, знам ти тия картофи и краставици.

    15:24 17.08.2025