Новини
Любопитно »
Почина Рони Рондел - младши - каскадьорът, когото подпалиха заради емблематичен албум на Pink Floyd

Почина Рони Рондел - младши - каскадьорът, когото подпалиха заради емблематичен албум на Pink Floyd

17 Август, 2025 20:50 923 4

  • рони рондел-
  • pink floyd-
  • каскадьор-
  • почина

Рондел е издъхнал на 12 август в дом за възрастни хора в американския щат Мисури

Почина Рони Рондел - младши - каскадьорът, когото подпалиха заради емблематичен албум на Pink Floyd - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудският каскадьор Рони Рондел-младши, който стана световноизвестен като горящия мъж от корицата на емблематичния албум "Wish You Were Here" на Pink Floyd, почина на 88-годишна възраст, съобщи BBC, цитиран от dir.bg.

Рондел е издъхнал на 12 август в дом за възрастни хора в американския щат Мисури.

По време на дългогодишната си кариера Рони Рондел участва в редица филми и телевизионни предавания по време на дългата си кариера, включително "Смъртоносно оръжие", "Телма и Луиз" и "Стар Трек: Първи контакт".

Роналд Рондел е роден в Калифорния през 1937 г. и получава първата си актьорска роля като тийнейджър в началото на 50-те години на миналия век. Първата му роля като каскадьор пък е в телевизионния сериал "Войници на съдбата", който се излъчва от 1955 до 1957 г.

В продължение на 30 години Рондел се снима в едни от най-известните американски сериали, като "Династия", "Ангелите на Чарли" и "Спасители на плажа", както и във филми като "Спартак", "Диамантите са вечни" и "Карате кид".

Емблематична остава снимката му, която е използвана като корица на албума на Pink Floyd от 1975 г. "Wish You Were Here". За заснемането на кадъра екипът буквално подпалва Рондел, а той - целият в пламъци - се ръкува с колегата си каскадьор Дани Роджърс.

Фотографът Обри Пауъл, която е автор на емблематичния кадър, споделя пред The Guardian през 2020 г., че Рондел не е искал да изпълни каскадата и е казал, че е по-опасна от екшън сцена. Каскадьорът е имал костюм и перука, покрити със специална течност, която забавя горенето, и е бил намазан с гел, за да го предпази. Въпреки това при заснемането на сцената вятърът променя посоката си, като обгаря леко лицето на каскадьора.

И двамата синове на Рондел също са работили като каскадьори. Единият от тях - Рийд, губи живота си, докато изпълнява каскада с хеликоптер за телевизионния сериал "Въздушен вълк" през 1985 г.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ветеран от Протеста

    5 2 Отговор
    Албума излиза 1975 та година.Западната музика беше забранена в Комунистическия лагер като Упадъчна .Едва 1976 та година тираджии я вкараха и имах щастието да си я купя....Беше като среща с Извънземни на фона на руската и българска Естрада с която ни заливаше Пропагандата..За мен е най- великия албум на Пинк Флойд !!!

    Коментиран от #3

    21:15 17.08.2025

  • 2 Факт

    1 1 Отговор
    Някой ден ще изникне отнякъде!

    21:15 17.08.2025

  • 3 Опорка

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ветеран от Протеста":

    Сравни я със съвременната. Запада е пълна деградация. Лека му пръст на човека.

    Коментиран от #4

    21:25 17.08.2025

  • 4 Последния Шоп

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Опорка":

    Ти май си слънчасал нещо...

    21:34 17.08.2025