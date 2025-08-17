Почина Рони Рондел - младши - каскадьорът, когото подпалиха заради емблематичен албум на Pink Floyd

Холивудският каскадьор Рони Рондел-младши, който стана световноизвестен като горящия мъж от корицата на емблематичния албум "Wish You Were Here" на Pink Floyd, почина на 88-годишна възраст, съобщи BBC, цитиран от dir.bg.

Рондел е издъхнал на 12 август в дом за възрастни хора в американския щат Мисури.

По време на дългогодишната си кариера Рони Рондел участва в редица филми и телевизионни предавания по време на дългата си кариера, включително "Смъртоносно оръжие", "Телма и Луиз" и "Стар Трек: Първи контакт".

Роналд Рондел е роден в Калифорния през 1937 г. и получава първата си актьорска роля като тийнейджър в началото на 50-те години на миналия век. Първата му роля като каскадьор пък е в телевизионния сериал "Войници на съдбата", който се излъчва от 1955 до 1957 г.

В продължение на 30 години Рондел се снима в едни от най-известните американски сериали, като "Династия", "Ангелите на Чарли" и "Спасители на плажа", както и във филми като "Спартак", "Диамантите са вечни" и "Карате кид".

Емблематична остава снимката му, която е използвана като корица на албума на Pink Floyd от 1975 г. "Wish You Were Here". За заснемането на кадъра екипът буквално подпалва Рондел, а той - целият в пламъци - се ръкува с колегата си каскадьор Дани Роджърс.

Фотографът Обри Пауъл, която е автор на емблематичния кадър, споделя пред The Guardian през 2020 г., че Рондел не е искал да изпълни каскадата и е казал, че е по-опасна от екшън сцена. Каскадьорът е имал костюм и перука, покрити със специална течност, която забавя горенето, и е бил намазан с гел, за да го предпази. Въпреки това при заснемането на сцената вятърът променя посоката си, като обгаря леко лицето на каскадьора.

И двамата синове на Рондел също са работили като каскадьори. Единият от тях - Рийд, губи живота си, докато изпълнява каскада с хеликоптер за телевизионния сериал "Въздушен вълк" през 1985 г.