С фиш за 12 лв. българин стана новият тото милионер

18 Август, 2025 11:43

  • тото милионер-
  • бургас-
  • фиш

Късметлията заслужи впечатляващата печалба от 3 647 405 лева

С фиш за 12 лв. българин стана новият тото милионер - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Районът на Бургас е сред най-предпочитаните за почивка през летния сезон, а именно оттам идва и най-новият тото милионер на България, пише flagman.bg.

Късметлията пуснал фиш в Бургас позна правилната комбинация от числата 4, 10, 26, 38, 41 и 47 и заслужи впечатляващата печалба от 3 647 405 лева.

С фиш за 12 лв. българин стана новият тото милионер
Снимка: Интернет

Участникът е играл с абонамент за два тиража 65 и 66. Общият залог е 12.40 лева, а печалбата със сигурност ще я помни цял живот.

Очаква се новият милионер скоро да се свърже с Българския спортен тотализатор, за да получи своята печалба. Остава въпросът дали ще сподели как е избрал печелившите числа, което със сигурност ще предизвика любопитство. Не е ясно дали човекът е бургазлия, или гост на града.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От алчност

    19 1 Отговор
    На този червей все по-малко риба ще хващате. От игрите на Божков познавам поне двама, спечелили крупни суми, а за тази само в медиите пише. "Един приятел на чичо е ял шоколад и разправя, че бил много вкусен"

    Коментиран от #4

    11:46 18.08.2025

  • 2 Пич

    15 0 Отговор
    За да спечели човек от нашето тото , трябва при 6/49 да допише на ръка 93 и да го зачертае !!!

    11:47 18.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анонимност ужким

    15 0 Отговор
    "Печелившият" няма да потърси в изискуемия срок печалбата! 50% отиват за държавата и 50% остават в тотото за подпомагане на българският спорт. Това се случва частоб ако не и винаги.

    11:51 18.08.2025

  • 6 хазартът в цял свят е нечестен

    13 0 Отговор
    топките в тотото са с чипове,всичко се контролира,няма нищо случайно там ,Едно време всичко е било честно и почрено без електроника в тотото, за разлика от сега.

    11:52 18.08.2025

  • 7 Тошко

    13 0 Отговор
    Тотото е нагласено още от времената на Батето. Тогава нямаше как да се разбере, но днес всичко се вижда. Всяка седмица по двама-трима тото милионери, къде са?

    11:52 18.08.2025

  • 8 Да са

    7 0 Отговор
    му честити! Според "дребният шрифт" ,в правилника на тотализатора ,в следващите 12г. ,ще има да взема по 20К лв на месец..............я камилара.

    11:54 18.08.2025

  • 9 Място за реклама

    11 0 Отговор
    На фалшивото тото с редовни гафове и никъв контрол.Игра за балъци с надежди.

    11:54 18.08.2025

  • 10 Ти да видиш

    11 0 Отговор
    Коментари 3 и 4 бяха изтрити защото съдържат числото четиридесет и две.

    11:54 18.08.2025

  • 11 1488

    6 0 Отговор
    изпрал е някой милион

    11:58 18.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Даааа

    7 0 Отговор
    На ротативките в казината поне има вероятност да спечели някои който ги посещава.
    Тук в тотото няма такава възможност всички фишове са не печеливши с изключение на нагласените.

    12:03 18.08.2025

  • 14 Икономическа Полиция

    7 0 Отговор
    Наш чуеек от ГЕРБ
    Сега отива да даде фиша на кмета Слънце че оня има малко излишен кеш за ИЗПИРАНЕ

    12:35 18.08.2025

  • 15 пешо

    4 0 Отговор
    от 6от 42 или 6 от 49 е спечелил и от тия милиони ще му преведат 300000 хиляди останалите на месец по еди колко си с години , пишети ги тия работи аз с години играя в гърция примерно 3000000 милиона 20% удръжки 600000 и веднага 2400000 по сметка честито на печелившия

    Коментиран от #17

    12:40 18.08.2025

  • 16 Иван

    1 0 Отговор
    Никога не играйте пълна лъжа дори и 20 стотинки са хвърлени на вятъра

    13:03 18.08.2025

  • 17 Ефхаристопули

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "пешо":

    Разбира се, те в Гърция са бунаци да дават милиони на случайни хора

    13:05 18.08.2025