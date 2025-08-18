С фиш за 12 лв. българин стана новият тото милионер

Районът на Бургас е сред най-предпочитаните за почивка през летния сезон, а именно оттам идва и най-новият тото милионер на България, пише flagman.bg.
Късметлията пуснал фиш в Бургас позна правилната комбинация от числата 4, 10, 26, 38, 41 и 47 и заслужи впечатляващата печалба от 3 647 405 лева.
Участникът е играл с абонамент за два тиража 65 и 66. Общият залог е 12.40 лева, а печалбата със сигурност ще я помни цял живот.
Очаква се новият милионер скоро да се свърже с Българския спортен тотализатор, за да получи своята печалба. Остава въпросът дали ще сподели как е избрал печелившите числа, което със сигурност ще предизвика любопитство. Не е ясно дали човекът е бургазлия, или гост на града.
1 От алчност
Коментиран от #4
11:46 18.08.2025
2 Пич
11:47 18.08.2025
5 Анонимност ужким
11:51 18.08.2025
6 хазартът в цял свят е нечестен
11:52 18.08.2025
7 Тошко
11:52 18.08.2025
8 Да са
11:54 18.08.2025
9 Място за реклама
11:54 18.08.2025
10 Ти да видиш
11:54 18.08.2025
11 1488
11:58 18.08.2025
13 Даааа
Тук в тотото няма такава възможност всички фишове са не печеливши с изключение на нагласените.
12:03 18.08.2025
14 Икономическа Полиция
Сега отива да даде фиша на кмета Слънце че оня има малко излишен кеш за ИЗПИРАНЕ
12:35 18.08.2025
15 пешо
Коментиран от #17
12:40 18.08.2025
16 Иван
13:03 18.08.2025
17 Ефхаристопули
До коментар #15 от "пешо":Разбира се, те в Гърция са бунаци да дават милиони на случайни хора
13:05 18.08.2025