С фиш за 12 лв. българин стана новият тото милионер

Районът на Бургас е сред най-предпочитаните за почивка през летния сезон, а именно оттам идва и най-новият тото милионер на България, пише flagman.bg.

Късметлията пуснал фиш в Бургас позна правилната комбинация от числата 4, 10, 26, 38, 41 и 47 и заслужи впечатляващата печалба от 3 647 405 лева.

Участникът е играл с абонамент за два тиража 65 и 66. Общият залог е 12.40 лева, а печалбата със сигурност ще я помни цял живот.

Очаква се новият милионер скоро да се свърже с Българския спортен тотализатор, за да получи своята печалба. Остава въпросът дали ще сподели как е избрал печелившите числа, което със сигурност ще предизвика любопитство. Не е ясно дали човекът е бургазлия, или гост на града.