Мария Бакалова спасява майка си от потопа в Бургас

4 Октомври, 2025 17:33 510 4

Здравко от „Биг Брадър“: „Предупреждавах за бурята от дни“, Стефан Диомов: „Страшно е, следя всичко от Пловдив“

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бургас и околността бяха връхлетени от опустошителна буря, която потопи цели квартали под вода. Най-тежко засегнат остана кв. „Меден рудник“, където бул. „Захари Стоянов“ се превърна в огромно езеро и откъсна хиляди жители от града. Задръстванията започнаха още от 5 часа сутринта, а автомобилите едва се придвижваха през залетите улици.

„Не е лесно, но ще се спасим“ – майката на Мария Бакалова

„Не ни е лесно на всички от кв. ‘Меден рудник’. Сега нещата са по-добре от сутринта, но пак е тежко. Утре ще отида при моето момиче Мария и някак ще се спасим от бурята“, сподели пред „България Днес“. Румяна Бакалова, майката на холивудската ни гордост Мария Бакалова.

Тя допълни с присъщото си чувство за хумор: „То като няма вода — ревем, а като има — пак ревем. Но не е лесно, да знаете.“

Стефан Диомов: „Страшно е, следя всичко от Пловдив“

Композиторът Стефан Диомов, също родом от Бургас, изрази тревога за родния си град:

„Страшно е! Непрекъснато чета новини за обстановката. Властите апелират хората да не пътуват, да избягват подлези и залети улици. Дано всичко се успокои скоро.“

В момента Диомов се намира в Пловдив, където има поредица от концерти.

Здравко от „Биг Брадър“: „Предупреждавах за бурята от четири дни“

„Още преди четири дни казвах, че идва страшна буря. Следя прогнозите, но никой не взе мерки. Ето сега цели коли потънаха под вода“, заяви бургазлията Здравко Василев, победител от първия сезон на „Биг Брадър“.

С присъщата си ирония той добави:

„След като Созопол стана българското Сен Тропе, Приморско – нашата Копакабана, сега и Царево може да го наречем българската Венеция. Само че това не е смешно – вече има и жертва.“

Според Здравко причините за бедствието са човешки: „Цяло лято камиони изнасяха дърва от Странджа. Природата си връща. Деретата не са почистени, а строителството край Слънчев бряг и Влас пречи на водата да се оттича. И после пак ще търсим виновни — след като всичко вече е потънало.“

Опасността не е отминала

Синоптиците предупреждават, че дъждовете ще продължат и се очаква ново засилване на валежите в следващите часове. Това може да доведе до нови наводнения, особено в ниските части на Бургас и крайбрежните селища.

Местните жители са категорични, че бедствието е резултат от години на безконтролно застрояване и изсичане на гори:

„Две години след потопа в Царево — пак същото. Нищо не е почистено, деретата са застроени, а ние пак плащаме цената.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАЖДАНИН

    3 0 Отговор
    Беззаконието , корупцията и безнаказността убиват хората ,а не природата !! И за всичко това се виновни мафиотските управници

    17:37 04.10.2025

  • 2 Майката

    1 0 Отговор
    ще лети за Щатите , а баща ѝ в Бургас ли ще го оставят ?

    17:45 04.10.2025

  • 3 Българин

    2 0 Отговор
    То всичко е така, ама тази Бакалова за кого е гордост, че не е много ясно?

    17:46 04.10.2025

  • 4 Красимир Петров

    0 0 Отговор
    Топ новина

    17:47 04.10.2025