Кичка Бодурова се похвали с нов апартамент в родния Бургас

Легендата на българската естрада Кичка Бодурова обяви, че вече притежава апартамент в родния си Бургас. 69-годишната певица подписа нотариалните документи за прехвърляне на новото жилище, което все още е в процес на изграждане, но предстои да бъде завършено съвсем скоро.

Новината изпълнителката сподели лично със свои последователи в социалните мрежи. „Искам да споделя един много щастлив миг в моя живот – днес подписах при нотариус прехвърляне на още строящото се (още малко) жилище на мое име. И за първи път ще съм собственик в моя роден и любим Бургас,“ написа Бодурова.

По думите ѝ новото жилище има „прекрасен балкон“, изграден по проект на строителна компания, на която певицата благодари в публикацията си и помоли феновете си за „искрени и позитивни пожелания и най-вече за здраве“.

През годините Бодурова е имала имоти в София, в Гърция, на остров Кипър и в САЩ, където от дълго време поддържа дом в Лас Вегас. Въпреки това за първи път тя става собственик на жилище именно в града, в който е родена.

„Имала съм жилища в София, в Гърция, в Кипър и на други места. Но в Бургас за първи път и съм толкова щастлива,“ коментира певицата, която редовно прекарва част от лятото си на българското Черноморие заради многобройните си участия.

Досега, когато е била в Бургас, Бодурова е отсядала в хотели или при близки, докато основният ѝ престой у нас е бил в София, където притежава къща с голяма градина. В интервю преди време тя сподели, че винаги усеща особено вълнение, когато се връща в България: „Всеки път, щом кацна в родината, въздъхвам с облекчение. Това е моето място.“

Изпълнителката не крие, че очаква с нетърпение да се нанесе в новия си апартамент край морето. Решението ѝ да придобие имот в Бургас предизвика интерес сред почитателите ѝ, които вече я поздравяват за новата придобивка - публикацията ѝ в мрежата вече има почти 200 одобрителни коментара.