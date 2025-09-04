Новини
Любопитно »
Кичка Бодурова се похвали с нов апартамент в родния Бургас

Кичка Бодурова се похвали с нов апартамент в родния Бургас

4 Септември, 2025 15:58 639 6

  • кичка бодурова-
  • нов апартамент-
  • бургас-
  • певица-
  • естрада-
  • роден град

Естрадната звезда признава, че си е купувала жилища по света и у нас, но това е първият ѝ имот в родния ѝ град

Кичка Бодурова се похвали с нов апартамент в родния Бургас - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Легендата на българската естрада Кичка Бодурова обяви, че вече притежава апартамент в родния си Бургас. 69-годишната певица подписа нотариалните документи за прехвърляне на новото жилище, което все още е в процес на изграждане, но предстои да бъде завършено съвсем скоро.

Новината изпълнителката сподели лично със свои последователи в социалните мрежи. „Искам да споделя един много щастлив миг в моя живот – днес подписах при нотариус прехвърляне на още строящото се (още малко) жилище на мое име. И за първи път ще съм собственик в моя роден и любим Бургас,“ написа Бодурова.

По думите ѝ новото жилище има „прекрасен балкон“, изграден по проект на строителна компания, на която певицата благодари в публикацията си и помоли феновете си за „искрени и позитивни пожелания и най-вече за здраве“.

През годините Бодурова е имала имоти в София, в Гърция, на остров Кипър и в САЩ, където от дълго време поддържа дом в Лас Вегас. Въпреки това за първи път тя става собственик на жилище именно в града, в който е родена.

„Имала съм жилища в София, в Гърция, в Кипър и на други места. Но в Бургас за първи път и съм толкова щастлива,“ коментира певицата, която редовно прекарва част от лятото си на българското Черноморие заради многобройните си участия.

Досега, когато е била в Бургас, Бодурова е отсядала в хотели или при близки, докато основният ѝ престой у нас е бил в София, където притежава къща с голяма градина. В интервю преди време тя сподели, че винаги усеща особено вълнение, когато се връща в България: „Всеки път, щом кацна в родината, въздъхвам с облекчение. Това е моето място.“

Изпълнителката не крие, че очаква с нетърпение да се нанесе в новия си апартамент край морето. Решението ѝ да придобие имот в Бургас предизвика интерес сред почитателите ѝ, които вече я поздравяват за новата придобивка - публикацията ѝ в мрежата вече има почти 200 одобрителни коментара.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 0 Отговор
    Ама пък няма пенсия ! Ц ц ц ц , как ме е яд !!!

    15:59 04.09.2025

  • 2 Хасковски каунь

    5 1 Отговор
    Много е хубава ! Колко деца има? Внуци ?
    Аферим!

    16:00 04.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 муцунка

    6 0 Отговор
    пичкабодурова вече само с хвалби я кара.А трябват халби. С бира тя да ни сервира.

    16:03 04.09.2025

  • 5 Красимир Петров

    6 0 Отговор
    Някой да ми каже за една известна песен на тази "певица".Тази си беше р,аз-по.ре-тина и дещеря и също.

    Коментиран от #6

    16:03 04.09.2025

  • 6 Неподписан

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Красимир Петров":

    Лена Бориславова каква е,ще ни кажеш ли

    16:11 04.09.2025