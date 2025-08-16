Музикант припадна на сцената по време на концерт в Бургас

Истинска драма се разигра в петък на Морска гара в Бургас, където хилядите фенове на хип-хопа от края на 90-те и началото на 2000-те се събраха за "Егаси Феста", една от най-заредените вечери на лято 2025, пише flagman.bg.

Малко след полунощ култовата група KINGSIZE се качи на сцената и отприщи буря от рима, носталгия и енергия, която не остави никого безучастен.

Само 20 минути по-късно купонът обаче бе прекъснат от неочакван инцидент – един от музикантите припадна на сцената. Веднага настъпи паника, а публиката затаи дъх. Медицински екип реагира мигновено и му се оказва първа помощ. След няколко минути той е транспортиран с линейка до болнично заведение.

Дългоочаквано завръщане

Въпреки инцидента, емоцията бе на върха – KINGSIZE направи дългоочакваното си завръщане след 15 годиншно отсъствие, което наелектризира феновете. Групата остава символ на цялото поколение бунтари, които мечтаеха да живеят живота си точно като Леонардо ди Каприо в „Плажът“.

"Егаси Феста" разби всички очаквания. Програмата беше възривоопасна, сцената горя, а хилядите, събраха се край морето, изживяха нощта, която ще помнят дълго. Публиката пееше и се раздава с любимите си изпълнители – Гумени глави, KINGSIZE, 100 Кила, Ф.О. & Пеева, Секта, Лошите, Спенс & Bobo. Всеки от тях запали публиката и върна духа на едно златно време.