Музикант припадна на сцената по време на концерт в Бургас

16 Август, 2025 14:09 524 6

  • музикант-
  • егаси феста-
  • концерт-
  • бургас-
  • kingsize-
  • припадна

Инцидентът се е случил на "Егаси Феста" снощи

Музикант припадна на сцената по време на концерт в Бургас - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Истинска драма се разигра в петък на Морска гара в Бургас, където хилядите фенове на хип-хопа от края на 90-те и началото на 2000-те се събраха за "Егаси Феста", една от най-заредените вечери на лято 2025, пише flagman.bg.

Малко след полунощ култовата група KINGSIZE се качи на сцената и отприщи буря от рима, носталгия и енергия, която не остави никого безучастен.

Само 20 минути по-късно купонът обаче бе прекъснат от неочакван инцидент – един от музикантите припадна на сцената. Веднага настъпи паника, а публиката затаи дъх. Медицински екип реагира мигновено и му се оказва първа помощ. След няколко минути той е транспортиран с линейка до болнично заведение.

Дългоочаквано завръщане

Въпреки инцидента, емоцията бе на върха – KINGSIZE направи дългоочакваното си завръщане след 15 годиншно отсъствие, което наелектризира феновете. Групата остава символ на цялото поколение бунтари, които мечтаеха да живеят живота си точно като Леонардо ди Каприо в „Плажът“.

"Егаси Феста" разби всички очаквания. Програмата беше възривоопасна, сцената горя, а хилядите, събраха се край морето, изживяха нощта, която ще помнят дълго. Публиката пееше и се раздава с любимите си изпълнители – Гумени глави, KINGSIZE, 100 Кила, Ф.О. & Пеева, Секта, Лошите, Спенс & Bobo. Всеки от тях запали публиката и върна духа на едно златно време.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чалгаджия

    3 0 Отговор
    Тоя яко се е напомпал преди концерта .

    14:14 16.08.2025

  • 2 Бургаски

    1 0 Отговор
    Простотии 2025

    14:17 16.08.2025

  • 3 Морска гара в Бургас

    0 0 Отговор
    Егаси Феста

    14:18 16.08.2025

  • 4 Сила

    2 0 Отговор
    Егаси скапания материал ....кофти шано !!!

    14:24 16.08.2025

  • 5 Егати тъпанара

    0 0 Отговор
    В тая жега,вместо да си пие студеното питие на сянка и хладно...се е напънал да се дере и опъва жиците на китарата,вместо това между двата дълги крака на някоя негова млада...фенка...
    Пишман будала...

    14:25 16.08.2025

  • 6 ДПС ново начало

    1 0 Отговор
    Ивелин Михайлов може ли да ми направи една свирка 🤭🤭🤭🤣🥳😂

    14:30 16.08.2025