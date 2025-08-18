Нова мода сред тийнейджърите у нас: Търсят жетони чрез приложение

Търсене на скрити жетони по паркове и градинки се превръща в новата мания сред тийнейджърите. Новата мода в игрите, изместила търсенето на виртуални покемони отпреди няколко години, всъщност е българско творение, предава Телеграф.

За целта на играта децата трябва да изтеглят приложение, което ги насочва в лова на жетоните, които се крият от т.нар. хайдъри. Самите жетони са в различни форми и цветове и имат различни свойства. Например някои от тях светят в тъмното. Те са физически и са направени на 3D принтер. След като свалят приложението, на карта се вижда къде в района на съответния играч е скрит предметът и започва търсенето. Играчите могат да си спретнат и гонки кой пръв ще стигне до пластмасата.

Не във всички български градове обаче се крият жетони. Повече се ловува в по-големите градове. Има различни скинове и инструменти, които се заплащат. Ако си закупиш специален пропуск, получаваш различни привилегии. Тези, които съберат два еднакви, пък ги обявяват за продажба онлайн. Цените вървят от 10 до 50-100 лева.

Най- скъпият жетон, който бил колекционерски и уж изключително рядък, е обявен на цена 700 лева, видя „Телеграф“ в сайтове за онлайн търговия.

Подобни мании може да превърнат децата в зависими към игри, предупреди пред вестник „Телеграф“ психиатърът д-р Веселин Герев. „Възрастта на юношеството е много крехка и критична. В нея настъпват осезателни психологически промени. Първо има криза на авторитетите. Това вече не са родителите и учителите, а тези, които играят и печелят. Мечтата на тийнейджърите е да станат богати бързо и да не полагат никакви усилия. Приоритети стават не знанията и способностите, а парите, които по някакъв начин си натрупал. Чрез такива игри се яхва идеята за лесна и бърза печалба. Залага се на желанието на хората за охолен живот и бързи печалби, а при тийнейджърите това едва ли не е фиксидея“, коментира още той.

В момента най-голямата обида сред подрастващите поколение е: „Ти си беден. Може много да знаеш, но си беден“. Подобно изказване удря жестоко в израстването и развитието на детето - приоритет е не работата, а тарикатското забогатяване. Настъпва едно тотално промиване на съзнанието с подмяната на ценностите. След време това ще ги превърне в едни търтеи. С подмяната на приоритетите в техния живот трябва да разберем, че децата няма да искат да живеят скромно, а ще искат да живеят богато и да карат хубави коли“, казва още д-р Герев.

Въпреки рисковете, за които предупреждават специалистите, много майки във фейсбук групи са на мнение, че подобен тип игри с търсене на някаква вещ кара децата да прекарват повече време навън, а не вкъщи.