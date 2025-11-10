Новини
Любопитно »
Как да държим новото ни кученце активно, без да съсипе дома

Как да държим новото ни кученце активно, без да съсипе дома

10 Ноември, 2025 11:12 322 3

  • кученца-
  • активни-
  • игра-
  • кинолози

Не претоварвайте кученцето си със забавления и вълнения веднага

Как да държим новото ни кученце активно, без да съсипе дома - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато в дома се появи кученце, стопаните ще се нуждаят от търпение и арсенал от трикове, за да разсеят младия си, много активен и любопитен домашен любимец от изследването на мебелите със зъби и нокти.

Кучето трябва да бъде активно и докато се адаптира, не бива да се пуска навън до завършването на пълния си курс на ваксинация, отбелязват кинолози.

Интерактивните пъзели, които развиват интелигентността, могат да бъдат полезни. Не претоварвайте кученцето си със забавления и вълнения веднага. Няколко играчки, които да му давате една по една, са достатъчни. Това ще поднови интереса му към всеки нов предмет, ще го измори по-бързо и ще му помогне да спи по-добре.

Можете да хвърляте топка, да криете лакомства или да използвате машини за балончета с безопасни съставки: кученцата обичат да ловят балончета, като им осигурявате леко упражнение. Важно е да запомните, че тялото на кученцето е крехко, така че активните игри като дърпане на въже могат да бъдат вредни. Препоръчва се само леко упражнение.

Постелката за бавно хранене превръща времето за хапване в игра и помага на вашия домашен любимец да се храни по-бавно, подобрявайки храносмилането, занимавайки го за няколко минути. Постелката има различни текстури, които забавят скоростта, с която вашият домашен любимец яде лакомството, позволявайки му да се храни по-дълго. Текстурите помагат за почистването на езика на животното, което има положителен ефект върху храносмилането и зъбите. Постелката помага за намаляване на тревожността и разрушителното поведение. Най-добре е да използвате постелката не повече от веднъж на ден, за да избегнете стреса на животното.

Кученцата се нуждаят от до 18 часа сън на ден. Ако се държат активни през часовете, когато са будни, те няма да имат време за разрушително поведение и тази склонност обикновено отшумява с възрастта, добавят експерти.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кучета трябва да е на двора

    2 0 Отговор
    Животинките в апартаменти са сатворници

    11:15 10.11.2025

  • 2 Винченцо Андолини

    0 0 Отговор
    А с нова кучка вкъщи как да действаме за да опазим мебели и друго имущество?
    Връзване в спалнята и редовно обилно гощаване с лакомства?

    11:17 10.11.2025

  • 3 Гост

    0 0 Отговор
    "Кучето ..., не бива да се пуска навън до завършването на пълния си курс на ваксинация" Ако искате да осакатите кучето си доживот, следвайте този съвет. Особено след като кучето навлезе в 14 седмица от своя живот. Именно това е най-важния период на адаптация на кучето към различни елементи на биотопа.

    11:24 10.11.2025