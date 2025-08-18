Избухна война между бившите съпрузи на Бритни Спиърс заради автобиография

Бившият съпруг на Бритни Спиърс, Сам Асгари, отправи остра критика към друг известен бивш на поп звездата - Кевин Федърлайн, по повод предстоящата му автобиографична книга, наричайки го „професионален баща“.

В клип, публикуван от TMZ в събота, фотограф попита бившия фитнес треньор какво мисли за новата книга на Федърлайн, която ще разкрие подробности за брака му с Бритни Спиърс. „Е, той беше професионален баща“, отговори Асгари, докато се разхождаше край нощния клуб The Abbey в Уест Холивуд, и иронично добави, че мемоарът ще бъде „първата книга, която ще обясни как да бъдеш професионален баща“.

Кевин Федърлайн, който бе женен за Спиърс от 2004 до 2007 година, обяви преди дни автобиографичната си книга „You Thought You Knew“. Бившият танцьор, който има двама синове от Спиърс – Шон Престън, на 19 години, и Джейдън Джеймс, на 18, посочи в официално съобщение до медиите, че в книгата ще бъдат разкрити лични подробности около широко обсъждания им брак.

„Тази книга е изключително интимна и откровена. Изживях най-големите си мечти, понесох съкрушителни разочарования и постоянни подигравки, докато се стараех да бъда бащата, от който децата ми имаха нужда, докато преминаваха през непрекъснати емоционални изпитания“, пише Федърлайн. Книгата ще излезе на пазара на 21 октомври.

След развода с Бритни Спиърс през 2007 г., Федърлайн получи попечителството над синовете им и получаваше 20 000 долара месечно издръжка от поп звездата до ноември 2024 г., когато и двамата навършиха пълнолетие. След края на брака с Бритни Спиърс, Кевин Федърлайн се ожени за Виктория Принс, с която има две дъщери, а от предишната си връзка с Шар Джаксън има още две пораснали деца.

Бритни Спиърс беше омъжена за приятеля си от детство Джейсън Александър за кратко през 2004 година, но бракът бе анулиран скоро след това. Години след раздялата с Федърлайн, певицата започва връзка със Сам Асгари по време на снимките на видеото към песента ѝ „Slumber Party“. През май 2022 г., след годежа им от 2021 г., двамата съобщиха, че са преживяли спонтанен аборт. В общо изявление по онова време те споделиха: „С дълбока тъга съобщаваме, че загубихме нашето чудо бебе в ранна бременност. Това е изключително тежък момент за всеки родител. Може би трябваше да изчакаме с обявяването, но бяхме твърде развълнувани да споделим добрата новина.“

Бритни Спиърс се омъжи за Асгари на бляскава церемония през юни 2022 г., но бракът им приключи с развод през 2024 г.

Сам Асгари, който в момента има връзка с Брук Ървайн, продължава да изразява лоялност към известната си бивша съпруга. В интервю за Page Six през януари той пожела всичко най-добро на Бритни въпреки неуспешния им брак. „Смятам, че най-важното в една връзка е партньорите да бъдат един до друг, независимо от всичко“, каза Асгари.