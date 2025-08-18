Ален Делон: една година без иконата на френското кино

На 18 август 2024 г. светът загуби едно от най-ярките лица на френското кино — Ален Делон, който почина на 88‑годишна възраст, обграден от близките си в имението си в Души-Монкорбон, Франция.

Живот в кадри и контрастни образи

Роден през ноември 1935 г. в райското предградие Сосо на Париж, Делон преживява тежко детство: развод на родителите, живот при настойници, военна служба в Индокитай и поредица от дребни професии, преди да се озове на фестивала в Кан през 1957 г. — там е открит от холивудски агент, но избира кариера във Франция.

Световно внимание привлича в култовата роля на Том Рипли в “Purple Noon” (1960), която го превръща в олицетворение на съвършения вид и тайнствения антагонист. В следващите години блести с роли в „Rocco and His Brothers“, „Le Samouraï“, „The Leopard“, „La Piscine“ и други, задминавайки кинематографичните граници на Франция.

Освен актьор, Делон е и продуцент, певец (пр. речитатив в “Paroles, paroles”), носител на награди както “Сезар” (1985), така и почетната “Златна мечка” в Берлин (1991) и Палма де Онѐр в Кан (2019).

Борбеният му дух не се изчерпва пред камерата — всички знаем, че притежава силна обич към животните и участва в кампании за благотворителност, включително заради грижата за възрастните и за изследванията в сферата на алцхаймер и детското здраве.

Ален Делон неведнъж е попадал във фокуса на медиите не само с ролите си, но и с личните си връзки. В началото на 60-те години той има връзка с германската актриса Роми Шнайдер – двойка, която тогава олицетворява мечтаната комбинация от красота и талант. Любовта им е бурна и страстна, но завършва с раздяла.

След това актьорът изгражда семейство с французойката Натали Делон, от която има син – Антоан (Ален-Фабиен). Бракът им продължава кратко, но синът им остава близък с него през годините.

Делон е баща и на още две деца – Анушка и Ален-Фабиен, плод на връзката му с холандския модел Розали ван Бремен. И трите му деца днес се занимават с изкуство и мода, като често отдават почит към баща си в социалните мрежи.

След инсулт през 2019 г. и борба с лимфом, Делон се оттегля от публични изяви. Семейството му обяви, че смъртта му е настъпила мирно, предупреждайки, че здравословното му състояние е било крехко.

Ето няколко запомнящи се цитата на Ален Делон:

„Животът ми е като филм – имаше любов, страст, слава, но и болка.“

„Обичал съм много жени, но истинската любов е тази, която остава дълго след края.“

„Най-трудно е да останеш верен на себе си, когато целият свят очаква да бъдеш някой друг.“

Френският президент Еманюел Макрон го определи като истинска „културен монумент“ — актьор, който „накара света да мечтае“.