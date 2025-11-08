Новини
Кои известни личности са родени днес

Кои известни личности са родени днес

8 Ноември, 2025

  • ален делон-
  • маргарет мичъл-
  • емануела-
  • гордън рамзи

Легенди и любими имена, родени на този ден

Кои известни личности са родени днес - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Ален Делон - вечен символ на стил
Макар той да ни напусна през август 2024 г. на 88 години, магнетизмът на Делон остава. В „Ле Самурай“ и „Басейнът“ той не просто играеше - създаваше образ на загадъчност, елегантност и присъствие, което не изчезва с времето. На днешния ден си припомняме, че истинската класа е безвременна.

Маргарет Мичъл - 125 години вдъхновение
Авторката на „Отнесени от вихъра“ би навършила 125 години днес. Нейният стил - драматичен, емоционален и изпълнен със сила, продължава да вдъхновява. Книгата ѝ е доказателство, че доброто разказване и неподправеният характер остават живи във времето.

Емануела - 44 години

Днес поп-фолк изпълнителката Емануела навършва 44 години. Известна с редица хитови песни, феновете ѝ продължават да следят с интерес новите ѝ проекти и участия.

Гордън Рамзи - 59 години
Британският шеф‑готвач и телевизионна звезда Гордън Рамзи също празнува рожден ден на днешната дата. Със своята находчива и понякога взискателна натура на кухнята и пред екрана, той е доказателство, че успехът идва с труд, стил и личен характер.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кака Пена

    Емануела, редом с Ален Делон и Маргарет Мичъл? Пошло и гнycно!

    10:08 08.11.2025

  • 3 Механик

    Първите двама- твърдо ДА.
    Вторите са плод на статуквото. Некадърници без никаква световна значимост. Особено нашата.
    Как изобщо си позволихте да ги слагате в една графа?
    Все едно да сложите Алберт Айнщайн е една графа с някой учЕн дето е доказвал за пореден път, че водата в течно състояние е мокра!

    10:46 08.11.2025