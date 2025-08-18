Новини
Наталия Кобилкина показа мистериозното си младо гадже

18 Август, 2025

Връзката на сексоложката и младежа е факт от половин година, но тя не иска да разкрива твърде много за него

Сексоложката Наталия Кобилкина най-накрая показа младия мъж, който е завоювал сърцето ѝ. Месеци наред терапевтката умело криеше новата си връзка, като само загатваше, че се носи на крилете на щастието. След дълго мълчание рускинята вече е готова да сподели с аудиторията си какъв е той и на какво е способен, пише show.blitz.bg.

"Запознахме се във фитнеса. Бях на тренировка със сина ми Филип. Той се притесняваше дали не съм женена и да не цъфне някой татко. Казах, че съм разведена, взе ми номера и ме покани на вечеря. Като излязохме, ясно заявих: "По-голяма съм, имам дете, бизнес и котка... и умея да бъда само в отношения. В отговор приятелят ми спокойно каза: "Тествай ме", разкри ексклузивно пред феновете си Кобилкина.

И така вече 6 месеца двойката се носи на крилете на щастието, но отказва да разкрие повече за самоличността му.

"За момента минава всички тестове. Грижовен, умен, забавен, връзва се на моите глупости и идеи", хвали го влюбената Наталия.

Въпреки непрестанните ангажименти и семинари на Кобилкина двойката все пак успява да си открадне време за почивка. Двамата са на море в слънчева Италия, но се сблъскали с някои неприятности, които допълнително тествали младият мъж. Тръгвайки на плаж, се оказва, че в курорта, в който са отседнали, е трудно да си намериш чадър, без да си си го запазил предварително. Любимият на терапевтката се оказал мъж на място и за нула време намерил изход от ситуацията, пише "България днес".

"Оставих приятеля ми да реши проблема и той, както винаги, го реши. Убеди собственика да добави допълнителен чадър за нас. Моята женска работа бе да бъда красива и да вярвам, че той ще се справи. А аз вярвам", заяви Кобилкина.

Тя по никакъв начин не се срамува от факта, че е по-голяма от ухажора си, въпреки че не разкрива колко точно е разликата им. Според нея годините не са проблем и точно на това учи и клиентките си, които търсят любов.

"Много мъже днес харесват по-зрели жени, защото те са по-уверени, емоционално стабилни и знаят какво искат. Опитът им ги прави по-интересни и независими, а това привлича. Освен това често са по-спокойни в отношенията и по-свободни в интимността. В обществото вече се цени личността и зрелостта, а не само младостта", категорична е специалистката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъ

    4 1 Отговор
    Убиха съпругата на полицай от Първомай, докато той е на дежурство

    13:34 18.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Само

    14 1 Отговор
    тая лъжкиня липсва !

    13:35 18.08.2025

  • 4 Тази

    12 1 Отговор
    и Капитонова продават лъжи на жените, уж че са с мъже, а с жени ходят навсякъде. Мъже веднъж годишно. Получава им се

    13:36 18.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Поколение

    18 1 Отговор
    Абе с тая руска К—ва докога ще ни занимавате..

    13:37 18.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хихи

    9 1 Отговор
    през Чур-а ми е, кой такова Катъркина!?

    13:38 18.08.2025

  • 9 Мъж

    10 0 Отговор
    Тая е много долна и подла рускиня. Жълти стотинки да брои и пожелавам 🥳🥳😃🤭💯

    13:42 18.08.2025

  • 10 Друга песен ще запее

    14 0 Отговор
    ако синът и обслужва бабички

    13:46 18.08.2025

  • 11 ха ха

    9 0 Отговор
    Катъркина е фригидна асексуална жена,нея я интересуват само парите стрижейки от оФците които и ги дават за глупостите с които ги залъгва.Та и младия ,,приятел,,е поредната дъвка предъвквана.

    13:50 18.08.2025

  • 12 И Киев е Руски

    7 0 Отговор
    Тая е пресъхнала оставете я да страда

    13:54 18.08.2025

  • 13 ШЕФА

    8 0 Отговор
    Този явно има някаква мнооого тежка диагноза що се е хванал с тая кра.та.

    13:56 18.08.2025

  • 14 Мястрия

    7 0 Отговор
    Защо такъв срам? все им криете лицето на тези " мъже", или са с тарифа или са женени

    13:58 18.08.2025

  • 15 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    КоПилкина има травми от детството.Ако не е бил баща и сега нямаше да знае що е мъжки ласки

    14:00 18.08.2025

  • 16 КАТЪР

    4 0 Отговор
    САМО ЖРЕБЕЦ МОЖЕ ВЕЧЕ ДА ЗАДОВОЛИ КОБИЛКИНА

    14:01 18.08.2025

  • 17 Уфффф....

    7 0 Отговор
    Тази с 300 зора веднъж на пет години намира някой който да и го сложи и веднага го провъзгласява за гадже!

    14:02 18.08.2025

  • 18 Тиква

    2 0 Отговор
    Ха ха ха,окрасекс,направете тая министър на образованието, защо това чудо живее?

    14:17 18.08.2025

  • 19 Тиква

    5 0 Отговор
    Тая не рускиня,окраинка-лисица.

    Коментиран от #20

    14:28 18.08.2025

  • 20 Не е

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тиква":

    Та твърди, че е рускиня, значи е такава…

    14:42 18.08.2025