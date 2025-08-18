Наталия Кобилкина показа мистериозното си младо гадже

Сексоложката Наталия Кобилкина най-накрая показа младия мъж, който е завоювал сърцето ѝ. Месеци наред терапевтката умело криеше новата си връзка, като само загатваше, че се носи на крилете на щастието. След дълго мълчание рускинята вече е готова да сподели с аудиторията си какъв е той и на какво е способен, пише show.blitz.bg.

"Запознахме се във фитнеса. Бях на тренировка със сина ми Филип. Той се притесняваше дали не съм женена и да не цъфне някой татко. Казах, че съм разведена, взе ми номера и ме покани на вечеря. Като излязохме, ясно заявих: "По-голяма съм, имам дете, бизнес и котка... и умея да бъда само в отношения. В отговор приятелят ми спокойно каза: "Тествай ме", разкри ексклузивно пред феновете си Кобилкина.

И така вече 6 месеца двойката се носи на крилете на щастието, но отказва да разкрие повече за самоличността му.

"За момента минава всички тестове. Грижовен, умен, забавен, връзва се на моите глупости и идеи", хвали го влюбената Наталия.

Въпреки непрестанните ангажименти и семинари на Кобилкина двойката все пак успява да си открадне време за почивка. Двамата са на море в слънчева Италия, но се сблъскали с някои неприятности, които допълнително тествали младият мъж. Тръгвайки на плаж, се оказва, че в курорта, в който са отседнали, е трудно да си намериш чадър, без да си си го запазил предварително. Любимият на терапевтката се оказал мъж на място и за нула време намерил изход от ситуацията, пише "България днес".

"Оставих приятеля ми да реши проблема и той, както винаги, го реши. Убеди собственика да добави допълнителен чадър за нас. Моята женска работа бе да бъда красива и да вярвам, че той ще се справи. А аз вярвам", заяви Кобилкина.

Тя по никакъв начин не се срамува от факта, че е по-голяма от ухажора си, въпреки че не разкрива колко точно е разликата им. Според нея годините не са проблем и точно на това учи и клиентките си, които търсят любов.

"Много мъже днес харесват по-зрели жени, защото те са по-уверени, емоционално стабилни и знаят какво искат. Опитът им ги прави по-интересни и независими, а това привлича. Освен това често са по-спокойни в отношенията и по-свободни в интимността. В обществото вече се цени личността и зрелостта, а не само младостта", категорична е специалистката.