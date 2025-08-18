Нанси Карабойчева разказа за изпитанията на връзката си

Нанси Карабойчева и мъжът ѝ Добромир Димитров на два пъти живели разделени, но това не повлияло на любовта им. Даже я направило още по-силна. Това не са единствените изпитания, през които двамата преминали за 15-те години, откакто са заедно. Носителката на титлата „Мис България“ за 2013 г. и бившият национал по волейбол си казаха „Да“ преди 7 години на 27 юли, имат двама синове и строят къща в село край Пазарджик с голямо вълнение, след като семейството досега се е местило около 30 пъти, пише в. "Уикенд".

„През призмата на днешния ден знам, че ни предстоят още трудности, но и много радости, и споделеност“, написа Нанси в инстаграм по повод медната сватба, която празнуваха с мъжа ѝ.

Тя била едва на 17 години, когато се запознала с Добромир Димитров в зала по волейбол в Пазарджик. Нанси, която е по-малка с две години, тренирала повече за удоволствие, а бъдещият ѝ съпруг вече бил в младежкия национален отбор. „Мъжът ми е първата и единствена любов в живота ми“, казвала е красавицата, която водеше „Живот на кантар“ по bTV.

Тогава Добромир вече бил известен сред връстниците си със спортните си успехи. Така че Нанси знаела кой е младият волейболист, когато го видяла на една тренировка. Той пък не я познавал, но веднага я забелязал в залата. По-късно Добромир писал на Нанси в една от социалните мрежи и се видели на кафе.

Любовта им пламнала бързо и двамата започнали да се виждат всеки ден. Това, че Нанси, която е завършила езикова гимназия, живеела в пазарджишкото село Юнаците, въобще не било пречка. Изпитанията за красавицата и спортиста обаче тепърва предстоели.

Нанси се дипломирала в УНСС, специалност „Информатика и статистика“, а след това записала магистратура. Любимият ѝ пък бил фокусиран върху спортната си кариера. Малко преди да се оженят, Нанси преценила, че трябва да работи по професионалното си развитие.

Тя взела трудното решение да остане в София, докато мъжът ѝ пътувал заради спортната си кариера. „Бях решила, че трябва да се докажа“, казвала е Карабойчева. В продължение на три години Добромир сменил три държави заради професионалните си ангажименти, а Нанси работела в столицата по специалността си. „Ако хората не се обичат истински, е невъзможно“, казвала е красавицата за поддържането на връзка от разстояние. В този период Нанси и Добромир поддържали предимно телефонна любов и се виждали всяка година за по седмица-две. И за двамата било мъчително. Затова днес Нанси смята, че решението ѝ да се доказва не е било най-доброто, защото с мъжа ѝ понесли изключително трудно времето, в което били разделени.

Затова Нанси се поколебала, когато я поканили да бъде водеща на „Живот на кантар“ по bTV. Още повече, че вече била майка. Не искала да се отделя от мъжа си и децата, но в крайна сметка го направила.

Близките ѝ, включително и съпругът ѝ, я подкрепили. Три месеца и половина, колкото траяли снимките на предаването, Нанси живеела на квартира в Перник, за да ѝ е удобно да пътува за реализирането на епизодите. Синовете ѝ били при баба си и дядо си – родителите на Нанси, в село Юнаците. Красавицата пътувала всяка седмица, за да е със синовете си от петък до понеделник. Таткото Добромир пък през това време бил в Бургас, защото имал ангажимент в „Нефтохимик“.

Нанси успяла да отиде с децата при него два пъти, докато снимали „Живот на кантар“. Затова радостта да се съберат за постоянно била голяма, както и да завършат къщата си в село край Пазарджик и вече да не живеят по квартири.

Наскоро Нанси показа имота, в който с мъжа ѝ строят своя дом – с голям двор и красива гледка към Родопите“. Не е ясно кога ще го завършат, но амбицията им е това да се случи скоро.

През юли семейството имаше няколко повода за празнуване. Преди Нанси и Добромир да отбележат медната си сватба, организираха тържество за рождения ден на Йоан, който стана на 4 години. А 11 дни по-късно семейството отбеляза и 5-ия рожден ден на Матей. И двете партита бяха сред природата, в семейната вила. За гощавката се погрижи Нанси, а за украсата и разнообразните игри на децата ѝ помогнаха мъжът и бабите, и дядовците. През юли младото семейство успя да отиде на първата си почивка в Гърция.