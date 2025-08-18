Новини
Любопитно »
Пуснаха първи кадри на мъжете и жените от "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Пуснаха първи кадри на мъжете и жените от "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

18 Август, 2025 14:31 533 3

  • участници-
  • риалити-
  • мъже-
  • жени-
  • ергенът-
  • ергенът: любов в рая-
  • любов в рая

И без да показват лицата на участниците, зрителите разпознаха някои от тях

Пуснаха първи кадри на мъжете и жените от "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Феновете на хитовото риалити "Ергенът" вече тръпнат в очакване за старта на шоуто, което ще разбуни духовете в ефира с новата си концепция – първите горещи кадри от новия сезон на „Ергенът: Любов в рая“ вече са факт.

В социалните мрежи продукцията сподели мистериозни видеа, в които се виждат телата на участниците, а екзотичната обстановка под палмите обещава още напрегнати и романтични моменти.

На кадрите се открояват сексапилни женски фигури по плажа и мъжки тела, покрити с татуировки, докато участниците разкриват какви качества търсят в бъдещите си партньори. Тази загадъчност обаче само разпали любопитството на зрителите.

В коментарите в социалните мрежи вече се появиха предположения за част от имената. Някои зрители твърдят, че са разпознали актьора Петър Данов, а други са убедени, че гласът на един от новите ергени напомня на Виктор Русинов, който бе в центъра на предишния сезон. Сред дамите пък внимателните фенове посочват познати лица – Дениз Хайрула от първи сезон, Габриела от втория сезон и Ферай от последния.

„Ергенът: Любов в рая“ е петият сезон на предаването и вече е ясно, че конкуренцията за сърцето под слънцето ще бъде по-гореща от всякога. Кои точно ще бъдат участниците остава в тайна, но мистерията само подсилва очакването, пише Шоу Блиц.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 да ти кажа

    4 1 Отговор
    Дъно, дъноооо...

    14:35 18.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.