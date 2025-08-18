Пуснаха първи кадри на мъжете и жените от "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Феновете на хитовото риалити "Ергенът" вече тръпнат в очакване за старта на шоуто, което ще разбуни духовете в ефира с новата си концепция – първите горещи кадри от новия сезон на „Ергенът: Любов в рая“ вече са факт.

В социалните мрежи продукцията сподели мистериозни видеа, в които се виждат телата на участниците, а екзотичната обстановка под палмите обещава още напрегнати и романтични моменти.

На кадрите се открояват сексапилни женски фигури по плажа и мъжки тела, покрити с татуировки, докато участниците разкриват какви качества търсят в бъдещите си партньори. Тази загадъчност обаче само разпали любопитството на зрителите.

В коментарите в социалните мрежи вече се появиха предположения за част от имената. Някои зрители твърдят, че са разпознали актьора Петър Данов, а други са убедени, че гласът на един от новите ергени напомня на Виктор Русинов, който бе в центъра на предишния сезон. Сред дамите пък внимателните фенове посочват познати лица – Дениз Хайрула от първи сезон, Габриела от втория сезон и Ферай от последния.

„Ергенът: Любов в рая“ е петият сезон на предаването и вече е ясно, че конкуренцията за сърцето под слънцето ще бъде по-гореща от всякога. Кои точно ще бъдат участниците остава в тайна, но мистерията само подсилва очакването, пише Шоу Блиц.