Big Brother се завръща в ефира на 21 септември

След като предизвика абсолютен фурор в ефира миналата есен и създаде нови риалити звезди, легендарното риалити шоу Big Brother ще превземе ефира още по-цветно и интригуващо на 21 септември от 20:00 часа по NOVA, съобщиха от телевизията.

Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти в най-коментираната къща в България.

Новите участници в Big Brother 2025 ще се впуснат в поредица от мисии, които ще разкрият истинските им цветове. Зрителите отново ще могат да подкрепят своите любими съквартиранти, като гласуват за онези, които искат да останат в Къщата и в крайна сметка да спечелят формата, напълно безплатно чрез онлайн приложението NOVA PLAY. Чрез платформата публиката ще може да определи дневния ред в Къщата и да участва активно в част от мисиите на социалния експеримент.

“Голямата сестра”, официалният подкаст на Big Brother, също се завръща паралелно с втори сезон тази есен. Водещата Елена Сергова ще посрещне всички отпаднали участници в студиото на дигиталната поредица, където ще им зададе въпросите, които най-много вълнуват зрителите.

Кастингът за шоуто изглежда, че все още тече и новите риалити герои ще бъдат търсени до самия старт.