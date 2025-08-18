Новини
Big Brother се завръща в ефира на 21 септември

18 Август, 2025 14:58 640 5

15 нови съквартиранти влизат в Къщата на големия брат

Big Brother се завръща в ефира на 21 септември - 1
Снимка: NOVA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

След като предизвика абсолютен фурор в ефира миналата есен и създаде нови риалити звезди, легендарното риалити шоу Big Brother ще превземе ефира още по-цветно и интригуващо на 21 септември от 20:00 часа по NOVA, съобщиха от телевизията.

Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти в най-коментираната къща в България.

Новите участници в Big Brother 2025 ще се впуснат в поредица от мисии, които ще разкрият истинските им цветове. Зрителите отново ще могат да подкрепят своите любими съквартиранти, като гласуват за онези, които искат да останат в Къщата и в крайна сметка да спечелят формата, напълно безплатно чрез онлайн приложението NOVA PLAY. Чрез платформата публиката ще може да определи дневния ред в Къщата и да участва активно в част от мисиите на социалния експеримент.

“Голямата сестра”, официалният подкаст на Big Brother, също се завръща паралелно с втори сезон тази есен. Водещата Елена Сергова ще посрещне всички отпаднали участници в студиото на дигиталната поредица, където ще им зададе въпросите, които най-много вълнуват зрителите.

Кастингът за шоуто изглежда, че все още тече и новите риалити герои ще бъдат търсени до самия старт.


Оценка 5 от 1 гласа.
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Не одобрявам

    5 1 Отговор
    подобни предавания. Нямат нищо общо с българщината, с нашите традиции и обичаи.

    15:01 18.08.2025

  • 2 сценаристите

    4 0 Отговор
    наебахатова добре замислено шоу

    15:11 18.08.2025

  • 3 ужас пак ли ве

    5 0 Отговор
    поредната лоша новина за деня !!!

    15:22 18.08.2025

  • 4 Вече

    5 0 Отговор
    Никой не гледа такива бози. Бай брадър, ергени, работи

    15:41 18.08.2025

  • 5 гост

    3 0 Отговор
    Из спомените на Чудомир: " Мастити писатели ме питат: а бе Чудомире ние пишем дебели романи и никой не ги купува, а ти пишеш кратки разказчета и те се харчат като топъл хляб! Ааа, господа, ЦИГАРИ ТРЕТО КАЧЕСТВО НАЙ-МНОГО СЕ ХАРЧАТ! " Отвърнал им Чудомир!
    КОЙ РАЗБРАЛ - РАЗБРАЛ!

    15:47 18.08.2025