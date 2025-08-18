Софи Търнър искала да повърне след целувките с "брат" си Кит Харингтън (ВИДЕО)

Британската актриса Софи Търнър сподели откровено признание за работата си с колегата си Кит Харингтън във филма „The Dreadful“. По време на гостуване в американското токшоу Late Night with Seth Meyers, звездата сподели, че заснемането на интимни сцени с Харингтън е било повече от предизвикателство за двамата. Причината е силната асоциация, която публиката и самите актьори имат с ролите им на Санса Старк и Джон Сноу – доведени брат и сестра в хитовия сериал „Игра на тронове“, където си партнираха в продължение на близо десетилетие.

Софи Търнър, която освен, че влиза в главната роля е и продуцент на проекта, разкри подробности около избора на Харингтън. По думите ѝ, тя лично е изпратила сценария на колегата си, а отговорът му не закъснял: „Да, бих искал да участвам, но ще е доста странно, Софи.“ След като прочела сценария, Търнър осъзнала, че между героите ѝ предстоят множество целувки и интимни сцени. „В един момент си казах: ‘О, Боже, това е моят брат от „Игра на тронове“’,“ споделя актрисата.

Въпреки неудобството и първоначалното колебание, и двамата оценили потенциала на филма и решили да приемат предизвикателството. „Опитвахме се да не мислим за това, но първата сцена с целувка беше наистина неприятна. Не мога да го опиша по друг начин – беше ужасно“, признава Търнър с характерната си откровеност.

„The Dreadful“ е готически хорър, чието действие се развива през XV век по време на Войните на розите – исторически период, изпълнен с интриги и драми. Филмът разказва за героинята Ан (в ролята Софи Търнър) и нейната свекърва Морвен, изиграна от носителката на „Оскар“ Марша Гей Хардън. Животът им се преобръща, когато мистериозен мъж от миналото им, изигран от Кит Харингтън, се завръща неочаквано.

Според Variety, „The Dreadful“ е сред най-очакваните готически продукции за годината и вече привлича внимание с нестандартния актьорски тандем. Близостта между Софи Търнър и Кит Харингтън извън екрана е добре позната – двамата поддържат приятелски отношения и след края на „Игра на тронове“. Самата Търнър неведнъж е споделяла, че е била сред най-доверените хора на Харингтън в трудните му моменти, включително по време на борбата му със зависимостите след края на сериала, по данни на The Hollywood Reporter.

Първите коментари за филма вече са факт и според Hollywood Reporter именно емоционалната динамика между двамата актьори дава допълнителна тежест на продукцията. Очаква се „The Dreadful“ да излезе по кината до края на годината, а интересът към нея се засилва не само заради сюжета, но и заради смелите творчески избори на екипа.