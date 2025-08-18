Новини
Любопитно »
Софи Търнър искала да повърне след целувките с "брат" си Кит Харингтън (ВИДЕО)

Софи Търнър искала да повърне след целувките с "брат" си Кит Харингтън (ВИДЕО)

18 Август, 2025 17:31 555 1

  • целувки-
  • брат-
  • игра на тронове-
  • кит харингтън-
  • софи търнър-
  • интимност-
  • интимни кадри

Актьорите играха брат и сестра в продължение на близо 10 години в "Игра на тронове"

Софи Търнър искала да повърне след целувките с "брат" си Кит Харингтън (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британската актриса Софи Търнър сподели откровено признание за работата си с колегата си Кит Харингтън във филма „The Dreadful“. По време на гостуване в американското токшоу Late Night with Seth Meyers, звездата сподели, че заснемането на интимни сцени с Харингтън е било повече от предизвикателство за двамата. Причината е силната асоциация, която публиката и самите актьори имат с ролите им на Санса Старк и Джон Сноу – доведени брат и сестра в хитовия сериал „Игра на тронове“, където си партнираха в продължение на близо десетилетие.

Софи Търнър, която освен, че влиза в главната роля е и продуцент на проекта, разкри подробности около избора на Харингтън. По думите ѝ, тя лично е изпратила сценария на колегата си, а отговорът му не закъснял: „Да, бих искал да участвам, но ще е доста странно, Софи.“ След като прочела сценария, Търнър осъзнала, че между героите ѝ предстоят множество целувки и интимни сцени. „В един момент си казах: ‘О, Боже, това е моят брат от „Игра на тронове“’,“ споделя актрисата.

Въпреки неудобството и първоначалното колебание, и двамата оценили потенциала на филма и решили да приемат предизвикателството. „Опитвахме се да не мислим за това, но първата сцена с целувка беше наистина неприятна. Не мога да го опиша по друг начин – беше ужасно“, признава Търнър с характерната си откровеност.

„The Dreadful“ е готически хорър, чието действие се развива през XV век по време на Войните на розите – исторически период, изпълнен с интриги и драми. Филмът разказва за героинята Ан (в ролята Софи Търнър) и нейната свекърва Морвен, изиграна от носителката на „Оскар“ Марша Гей Хардън. Животът им се преобръща, когато мистериозен мъж от миналото им, изигран от Кит Харингтън, се завръща неочаквано.

Според Variety, „The Dreadful“ е сред най-очакваните готически продукции за годината и вече привлича внимание с нестандартния актьорски тандем. Близостта между Софи Търнър и Кит Харингтън извън екрана е добре позната – двамата поддържат приятелски отношения и след края на „Игра на тронове“. Самата Търнър неведнъж е споделяла, че е била сред най-доверените хора на Харингтън в трудните му моменти, включително по време на борбата му със зависимостите след края на сериала, по данни на The Hollywood Reporter.

Първите коментари за филма вече са факт и според Hollywood Reporter именно емоционалната динамика между двамата актьори дава допълнителна тежест на продукцията. Очаква се „The Dreadful“ да излезе по кината до края на годината, а интересът към нея се засилва не само заради сюжета, но и заради смелите творчески избори на екипа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ко речи?

    0 0 Отговор
    Абе нали не й е истински брат, какво се втелясва?

    17:38 18.08.2025