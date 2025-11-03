Украинските стрийминг платформи масово изтриват филми и телевизионни сериали с участието на руския актьор Юрий Колоколников, съобщи РИА Новости, позовавайки се на телевизионния канал „Общественное“.
Telegram каналът „Политика на страната“ отбелязва, че сред изтритите проекти са четвъртият сезон на „Игра на тронове“, в който Колоколников играе дивака Щир, третият сезон на „Белият лотос“, както и „Довод“ на Кристофър Нолан и „Ловецът Крейвън“ на Marvel Studios.
Решението се основава на постановление на Министерството на културата на Украйна от 21 август 2025 г., което включва Колоколников в списъка на културните дейци, чиято дейност е ограничена в съответствие със Закона „За кинематографията“.
Службата за сигурност на Украйна заяви тогава, че актьорът не е осъдил „нахлуването на Русия в Украйна“ и е продължил работата си в Руската федерация. Поради това дейността му е класифицирана като заплаха за националната сигурност на Украйна.
Списъкът на украинското Министерство на културата е създаден през 2015 г. Оттогава той включва над 200 културни деятели, които публично подкрепят политиката на Русия спрямо Украйна. Сред включените в регистъра са Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Фьодор Бондарчук, Михаил Боярски, Жерар Депардийо, Сергей Дружко, Александър Дугин и Анна Семенович.
Украйна обяви обекти, свързани с руската императрица Екатерина Велика, за пропаганда на „руския империализъм“, съобщи ТАСС, позовавайки се на Института за национална памет.
Сега местните власти са длъжни да премахнат всички предмети, изобразяващи императрицата, от обществените пространства като част от политиката на страната за „декомунизация“.
Преименуването на улици и премахването на паметници на съветски и руски дейци в Украйна започна още през 2015 г. Образът на Екатерина Велика привлече вниманието на украинското правителство през 2022 г., когато паметник на императрицата и нейните сътрудници в Одеса беше демонтиран. Площадът, където се намираше паметникът, беше преименуван от площад „Екатерина“ на площад „Европейски“.
Наскоро в Одеса започна и процесът на заковаване с дъски на паметник на поета Александър Пушкин. Както съобщи Strana.ua, този паметник преди това е предизвикал конфликт между украински военен офицер и кмета на Одеса Генадий Труханов. Впоследствие Труханов беше уволнен с указ на президента Володимир Зеленски.
На 18 октомври украинските власти признаха битката при Полтава и свързаните с нея обекти на културното наследство за пропаганда на „руския империализъм“.
има 2 стандарта
До коментар #6 от "име":единия е психологически за всяване на омраза а другия е девидент за определени шепи
На горките украйнци в Украйна им е само до забрани на филми, игри тема подобни.
Тия там вместо да мислят за храната и водата на хората, тръгнали да мислят за глупости. Гьобелската пропаганда ряпа да яде. С побойник се намира начин да преговаряш да го накараш да те слуша, а не да се опитаваш да показваш мускули. Ама за това трябва да имаш акъл.
ами си я пукат в промишлени количества! :))
До коментар #12 от "За размисъл":Хората страдат най вече от главите си, или по конкретно от това де е вътре в тях. Сега ли го разбираш чак?
До коментар #1 от "ами":Има има е гледай. Хаха
