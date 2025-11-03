Новини
Любопитно »
Забраниха „Игра на тронове“ в Украйна заради участието на руски актьор

Забраниха „Игра на тронове“ в Украйна заради участието на руски актьор

3 Ноември, 2025 11:15 755 29

  • игра на тронове-
  • украйна-
  • забраниха-
  • руски актьор-
  • юрий колоколников

Решението се основава на постановление на Министерството на културата на Украйна от 21 август 2025 г., което включва Колоколников в списъка на културните дейци

Забраниха „Игра на тронове“ в Украйна заради участието на руски актьор - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Украинските стрийминг платформи масово изтриват филми и телевизионни сериали с участието на руския актьор Юрий Колоколников, съобщи РИА Новости, позовавайки се на телевизионния канал „Общественное“.

Telegram каналът „Политика на страната“ отбелязва, че сред изтритите проекти са четвъртият сезон на „Игра на тронове“, в който Колоколников играе дивака Щир, третият сезон на „Белият лотос“, както и „Довод“ на Кристофър Нолан и „Ловецът Крейвън“ на Marvel Studios.

Решението се основава на постановление на Министерството на културата на Украйна от 21 август 2025 г., което включва Колоколников в списъка на културните дейци, чиято дейност е ограничена в съответствие със Закона „За кинематографията“.

Службата за сигурност на Украйна заяви тогава, че актьорът не е осъдил „нахлуването на Русия в Украйна“ и е продължил работата си в Руската федерация. Поради това дейността му е класифицирана като заплаха за националната сигурност на Украйна.

Списъкът на украинското Министерство на културата е създаден през 2015 г. Оттогава той включва над 200 културни деятели, които публично подкрепят политиката на Русия спрямо Украйна. Сред включените в регистъра са Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Фьодор Бондарчук, Михаил Боярски, Жерар Депардийо, Сергей Дружко, Александър Дугин и Анна Семенович.

Украйна обяви обекти, свързани с руската императрица Екатерина Велика, за пропаганда на „руския империализъм“, съобщи ТАСС, позовавайки се на Института за национална памет.

Сега местните власти са длъжни да премахнат всички предмети, изобразяващи императрицата, от обществените пространства като част от политиката на страната за „декомунизация“.

Преименуването на улици и премахването на паметници на съветски и руски дейци в Украйна започна още през 2015 г. Образът на Екатерина Велика привлече вниманието на украинското правителство през 2022 г., когато паметник на императрицата и нейните сътрудници в Одеса беше демонтиран. Площадът, където се намираше паметникът, беше преименуван от площад „Екатерина“ на площад „Европейски“.

Наскоро в Одеса започна и процесът на заковаване с дъски на паметник на поета Александър Пушкин. Както съобщи Strana.ua, този паметник преди това е предизвикал конфликт между украински военен офицер и кмета на Одеса Генадий Труханов. Впоследствие Труханов беше уволнен с указ на президента Володимир Зеленски.

На 18 октомври украинските власти признаха битката при Полтава и свързаните с нея обекти на културното наследство за пропаганда на „руския империализъм“.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ами

    36 1 Отговор
    ха ха ха - е няма такива луди....

    Коментиран от #29

    11:17 03.11.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    27 0 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, това е фашизъм и расизъм в действие!

    11:18 03.11.2025

  • 3 Ехааа

    29 0 Отговор
    Дай да забраним и водката че е измислена от руснак. Неее имам и още по добра идея, Забранете менделеевата таблица и всички елементи които се намират в Русия

    11:22 03.11.2025

  • 4 604

    18 0 Отговор
    Ако не беши смяшну..щяши дъ е саму тръгичну....

    11:22 03.11.2025

  • 5 В В.П.

    21 0 Отговор
    Най тъпата раса в света е Окропитека .Хехе ..

    11:22 03.11.2025

  • 6 име

    27 0 Отговор
    Странно защо киевската хунта не изхвърли веднага всички руски танкове, калашници, макарови и каквото друго е останало. Защо не спря веднага след 2022 да ползва руски газ? И още по-странно е защо реват когато руснаците им унищожават ТЕЦове и подстанции и какво ли не, правени от тях. Че нали са руски и трябва да се отърват от всичсо руско?!

    Коментиран от #9

    11:22 03.11.2025

  • 7 Софиянец

    18 0 Отговор
    Тия са тотални дебили 😂

    11:24 03.11.2025

  • 8 стоян георгиев

    18 0 Отговор
    Ами хайде всички укри марш от България понеже е освободена от руснаци и всички тука сме русофили!

    11:25 03.11.2025

  • 9 има 2 стандарта

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    единия е психологически за всяване на омраза а другия е девидент за определени шепи

    11:27 03.11.2025

  • 10 Кубинки в зъбите

    16 0 Отговор
    Айде още едни македонци

    11:27 03.11.2025

  • 11 ами

    10 0 Отговор
    Уkpoпитеcите са некултурни иди00ти ръковофени от некадърно, комплексирано зелено клоyнче!

    11:27 03.11.2025

  • 12 За размисъл

    10 0 Отговор
    Всички зеленчуци втасали, само ....
    На горките украйнци в Украйна им е само до забрани на филми, игри тема подобни.
    Тия там вместо да мислят за храната и водата на хората, тръгнали да мислят за глупости. Гьобелската пропаганда ряпа да яде. С побойник се намира начин да преговаряш да го накараш да те слуша, а не да се опитаваш да показваш мускули. Ама за това трябва да имаш акъл.

    Коментиран от #28

    11:30 03.11.2025

  • 13 Прогнозата за времето

    11 0 Отговор
    Да се забрани със закон, нахлуването на вятър от север, изток и юг.

    11:31 03.11.2025

  • 14 Гончар Романенко

    6 0 Отговор
    Ама не забраняват водката заради руското и име,
    ами си я пукат в промишлени количества! :))

    11:32 03.11.2025

  • 15 Старият Шекспир

    12 0 Отговор
    Има нещо гнило в Украйна

    11:34 03.11.2025

  • 16 Въпрос на време

    9 0 Отговор
    Ето за това украинския фашистки режим трябва да бъде публично разстрелян.

    11:34 03.11.2025

  • 17 Кое не е истина?

    5 0 Отговор
    Диктатурата на зеления гном репресира и унищожава руското население в 404. Време е да пада от парапета.

    11:36 03.11.2025

  • 18 Джон Сноу

    11 0 Отговор
    Тия тотално изплискаха легена

    11:37 03.11.2025

  • 19 Кроманьонеца

    10 0 Отговор
    Тези са по-прости и от нас

    11:38 03.11.2025

  • 20 Георги

    8 0 Отговор
    министерство на истината в действие

    11:39 03.11.2025

  • 21 Не, че нещо, ама...

    4 0 Отговор
    Веждий Рашидовченко ли им е министър?🥃🥃

    11:42 03.11.2025

  • 22 Да си дойдем на думата

    8 0 Отговор
    След майдана през 2014 укро хунтата системно изтрива историята и репресира народа със закони и физическа сила. Ако Путин не се беше намесил през 2022, хиляди животи щяха да са заличени от диктатурата под мотото демокрация с грижливата подкрепа на ФАЩ, ООН и ЕС.

    11:43 03.11.2025

  • 23 Светна ли ви лампата?

    7 0 Отговор
    Фашисткия режим губи, но не спира да налага диктатура. Изхода е само един…режи и фърляй.

    11:45 03.11.2025

  • 24 Трол

    6 0 Отговор
    Лъжат, забранили са го заради приликата между г-н Зеленски и Джофри.

    11:47 03.11.2025

  • 25 Бойкот на О.Л.Хлъц

    5 0 Отговор
    Укрите се оказаха големи Едиоти...

    11:54 03.11.2025

  • 26 МхтоМхто

    2 0 Отговор
    И ние подкрепяме тези лунатици. Скоро ще почнат да слагат червени звезди по реверите на руснаците и ще им забранят да вървят по тротоара. Горят книги, забраняват филми и музика, отричат исторически личности.Нещо ми е позната тази държавна политика , ама не се сещам кой я прилагаше. Германците ли бяха, кой ли? Помогнете да се сетя.

    12:04 03.11.2025

  • 27 али раза

    2 0 Отговор
    Това показва единствено безпомощност. Горките хора живеещи в това безумие там.

    12:09 03.11.2025

  • 28 дедо

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "За размисъл":

    Хората страдат най вече от главите си, или по конкретно от това де е вътре в тях. Сега ли го разбрираш чак?

    12:14 03.11.2025

  • 29 Ган Чо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ами":

    Има има е гледай. Хаха

    12:19 03.11.2025