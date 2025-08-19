Кейти Пери и Джъстин Трюдо: Нови искри на хоризонта

През последните седмици медиите не спират да коментират близостта между звездата и канадския премиер Джъстин Трюдо. Двамата бяха уловени от папараци в края на юли, когато се появиха заедно на неформална среща, а малко по-късно Трюдо бе забелязан сред публиката на един от концертите на Пери.

Според източници, близки до двойката, отношенията им са в начален етап и засега не се говори за сериозна връзка.

„Кейти и Джъстин се наслаждават на компанията си, опознават се и прекарват приятно време заедно. Той е изключително обаятелен и носи позитивна енергия, която Кейти цени в този момент от живота си. Всичко между тях е леко и непринудено“, разкрива информатор пред „Entertainment Tonight“, цитиран от teenproblem.net.

Докато новата ѝ връзка набира скорост, отношенията между Кейти Пери и бившия ѝ годеник Орландо Блум остават напрегнати. Двамата официално обявиха раздялата си през юни, след като бяха заедно от 2016 г. и се сгодиха през февруари 2019 г.

„Връзката им в момента е доста неловка и дистанцирана. Все още не са успели да изгладят различията си“, споделя близък до двойката. Феновете на Кейти Пери следят с интерес развитието на новите ѝ отношения, докато тя и Орландо Блум се опитват да намерят баланс след раздялата. Дали между певицата и харизматичния канадски политик ще пламне истинска любов, предстои да разберем.