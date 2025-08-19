Новини
Куентин Тарантино за най-добрия си филм: "Гадни копилета" е моят шедьовър

19 Август, 2025 18:31 593 6

Тарантино все пак посочва, че любимият му негов филм е "Имало едно време в Холивуд"

Куентин Тарантино за най-добрия си филм: "Гадни копилета" е моят шедьовър - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дори Куентин Тарантино има свой любим филм сред собствената си филмография. В откровено интервю за подкаста „The Church of Tarantino“ двукратният носител на „Оскар“ разкри кои заглавия счита за най-добри и кои са най-близки до сърцето му.

„‘Имало едно време в Холивуд’ е любимият ми филм, ‘Гадни копилета’ е най-добрият ми филм,“ заявява Тарантино. „Но смятам, че ‘Убий Бил’ е абсолютният Куентин-филм — никой друг не би могъл да го направи. Всяка негова част е изтръгната направо от въображението, страстите, обсесиите и идентичността ми. Това е филмът, който съм роден да направя, ‘Гадни копилета’ е шедьовърът ми, но ‘Имало едно време в Холивуд’ ми е любим.“

Режисьорът на „Криминале“ посочва още кои сценарии счита за върхови постижения. „Сценарият на ‘Гадни копилета’ е най-добрият ми, а веднага след него поставям ‘Омразната осморка’ и ‘Имало едно време в Холивуд’. Има нещо в ‘Омразната осморка’, което според мен е върхово за режисурата ми по собствен текст — материалът е стабилен, написан и това е най-добрата ми режисьорска работа върху мой сценарий.“

Въпреки привързаността на Тарантино към „Имало едно време в Холивуд“, продължението „The Adventures of Cliff Booth“ ще бъде режисирано от Дейвид Финчър за Netflix. Тарантино споделя, че е отказал да поеме режисурата, тъй като не е искал десетият и последен филм в кариерата му да бъде продължение. „Харесвам този сценарий, но просто се връщам на вече изминат път. Този последен филм трябва отново да ме постави на непозната територия,“ уточнява той.

В разговора Тарантино коментира и дългоочаквания си десети проект „Кинокритикът“, който е решил да прекрати на етап пре-продукция. Причината – прекалена прилика с предишните му филми. „Не бях достатъчно вдъхновен да драматизирам написаното, докато бях в пре-продукция. Използвах същия набор от умения, които овладях при ‘Имало едно време в Холивуд’ – как да превърнем Лос Анджелис в Холивуд от 1969-а без компютърна графика. С ‘Кинокритикът’ вече знаех как да постигна този ефект. Проектът стана прекалено сходен с последния ми филм,“ заключава режисьорът.


  • 1 Госあ

    1 2 Отговор
    Голем тъп@к. Филмите му, са се едно съм на дискотека, бате.

    Коментиран от #2

    18:38 19.08.2025

  • 2 Госあ

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    единствено Джанго ставаше за нещо

    18:41 19.08.2025

  • 3 Факт

    0 1 Отговор
    Пародия на мутро културата и нейната антитеза с Кил Бил!

    18:51 19.08.2025

  • 4 да ве да

    2 1 Отговор
    Точно "Гадни ко... та" е най-голямата тъпня, която е произвеждал!

    18:51 19.08.2025

  • 5 БгТопИдиот🇧🇬

    1 0 Отговор
    Филма е отвратителен.


    Иначе уважавам Тарантино като творец за други негови филми.

    19:08 19.08.2025

  • 6 Pulp Fiction най- добрият

    0 0 Отговор
    Винаги го гледам с удоволствие. Не знам колко пъти съм го гледал, изгубих им броя. Грешно го превеждат Криминале.

    19:29 19.08.2025