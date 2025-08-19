Куентин Тарантино за най-добрия си филм: "Гадни копилета" е моят шедьовър

Дори Куентин Тарантино има свой любим филм сред собствената си филмография. В откровено интервю за подкаста „The Church of Tarantino“ двукратният носител на „Оскар“ разкри кои заглавия счита за най-добри и кои са най-близки до сърцето му.

„‘Имало едно време в Холивуд’ е любимият ми филм, ‘Гадни копилета’ е най-добрият ми филм,“ заявява Тарантино. „Но смятам, че ‘Убий Бил’ е абсолютният Куентин-филм — никой друг не би могъл да го направи. Всяка негова част е изтръгната направо от въображението, страстите, обсесиите и идентичността ми. Това е филмът, който съм роден да направя, ‘Гадни копилета’ е шедьовърът ми, но ‘Имало едно време в Холивуд’ ми е любим.“

Режисьорът на „Криминале“ посочва още кои сценарии счита за върхови постижения. „Сценарият на ‘Гадни копилета’ е най-добрият ми, а веднага след него поставям ‘Омразната осморка’ и ‘Имало едно време в Холивуд’. Има нещо в ‘Омразната осморка’, което според мен е върхово за режисурата ми по собствен текст — материалът е стабилен, написан и това е най-добрата ми режисьорска работа върху мой сценарий.“

Въпреки привързаността на Тарантино към „Имало едно време в Холивуд“, продължението „The Adventures of Cliff Booth“ ще бъде режисирано от Дейвид Финчър за Netflix. Тарантино споделя, че е отказал да поеме режисурата, тъй като не е искал десетият и последен филм в кариерата му да бъде продължение. „Харесвам този сценарий, но просто се връщам на вече изминат път. Този последен филм трябва отново да ме постави на непозната територия,“ уточнява той.

В разговора Тарантино коментира и дългоочаквания си десети проект „Кинокритикът“, който е решил да прекрати на етап пре-продукция. Причината – прекалена прилика с предишните му филми. „Не бях достатъчно вдъхновен да драматизирам написаното, докато бях в пре-продукция. Използвах същия набор от умения, които овладях при ‘Имало едно време в Холивуд’ – как да превърнем Лос Анджелис в Холивуд от 1969-а без компютърна графика. С ‘Кинокритикът’ вече знаех как да постигна този ефект. Проектът стана прекалено сходен с последния ми филм,“ заключава режисьорът.