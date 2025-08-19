Новини
Любопитно »
Раждането на Амазия: Австралия е напът към неизбежен сблъсък с Азия

Раждането на Амазия: Австралия е напът към неизбежен сблъсък с Азия

19 Август, 2025 11:16 1 023 7

  • амазия-
  • австралия-
  • азия-
  • континенти-
  • сблъсък-
  • тектонична активност

Очаква се продължаващият сблъсък да причини масивна сеизмична активност, включително земетресения и вулканични изригвания

Раждането на Амазия: Австралия е напът към неизбежен сблъсък с Азия - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Два огромни континента са напът към сблъсък и се очаква това да стане по-скоро и по-бързо, отколкото някой е предвиждал! А именно, Австралия е напът към неизбежен сблъсък с Азия, а темпото на това континентално изместване се случва по-бързо, отколкото мнозина биха очаквали, предаде Euronews, цитиран от plovdiv24.bg.

Според професор Джън-Сян Ли от университета Къртин, това тектонично движение не е далечен и теоретичен феномен. То вече е в ход и ще окаже дълбоко въздействие върху географията на планетата, екосистемите и дори технологичните системи.

Докато Австралия плава на север, тя носи със себе си сеизмична активност, екологични смущения и възможността за образуване на нов суперконтинент в далечното бъдеще.

Австралия се движи на север със скорост от около 7 сантиметра годишно, което, макар и да изглежда малко, се натрупва в значително изместване в продължение на милиони години. Това бавно движение е естествено следствие от движението на тектоничните плочи - процес, който протича от отделянето на Австралия от Антарктида преди около 80 милиона години.

Движението има дълбоки последици за бъдещето на Земята. Докато австралийският континент се придвижва към Югоизточна Азия, той със сигурност ще се сблъска със значителни геоложки сили. Очаква се продължаващият сблъсък да причини масивна сеизмична активност, включително земетресения и вулканични изригвания. С продължаващия сблъсък на плочите ще се появят нови планински вериги, а съществуващите разломи могат да станат по-активни. Това сеизмично изместване може дори да създаде изцяло нови геоложки структури, като зони на субдукция, които биха могли значително да променят ландшафта с течение на времето.

Раждането на Амазия

Едно от най-вълнуващите последици от тази тектонична активност е евентуалното образуване на нов суперконтинент. Според професор Лий "се смята, че Земята еволюира по цикличен модел, при който континентите се раздалечават и сега се събират отново“.

Този цикъл, обхващащ стотици милиони години, е оформил земните маси от Пангея до континентите, които познаваме днес. Когато Австралия се сблъска с Азия, резултатът може да бъде създаването на нов суперконтинент, който изследователите са нарекли Амазия.

Съединяването на тези огромни сухоземни маси няма да бъде мирен процес. Сблъсъкът ще създаде това, което професор Лий описва като "огнен пръстен“ около новия суперконтинент. Това вероятно ще доведе до интензивна вулканична активност по границите на сблъсъка, създавайки масивни геотермални смущения. Във вътрешността на страната климатът на новия суперконтинент вероятно ще бъде много различен от този, който познаваме днес, като огромни площи вероятно ще станат сухи. Тази промяна ще преобрази екосистемите, ще промени климата и ще засегне всичко - от селското стопанство до наличието на вода в засегнатите региони.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ау, ко ши прайм ся

    1 0 Отговор
    Защо Амазия, не е ли по-добре Азтралия?

    11:20 19.08.2025

  • 2 провинциалист

    3 1 Отговор
    За Амазия не знам, но Афразия пусна корени в големите западноевропейски градове.

    11:20 19.08.2025

  • 3 Ехааа

    1 0 Отговор
    Тъкмо ше моа се возим в торбата кенгуру и да яхаме
    щрауси безплатнооо...Ихуууу! Аааа... и шси земем аборигенка за жена!

    11:25 19.08.2025

  • 4 Гост

    2 0 Отговор
    "Два огромни континента са напът към сблъсък". Мисирките удариха пак - Австралия е най-малкия континент от всички. Какво ли щяха да напишат мисирките ако Африка щеше да се сблъска с Азия?

    11:41 19.08.2025

  • 5 Решението

    1 0 Отговор
    Да сложат знаци или светофари, бе! Те континентите са като автобуси с повече хора - ако няма правила ще се сблъскат

    11:43 19.08.2025

  • 6 6135

    3 0 Отговор
    Мдаа...
    В други новини: Слънцето ще погълне земята много по-скоро от очакваните 7.59 милиарда години - само след 7.58, поне 10 милиона години по-рано!

    11:47 19.08.2025

  • 7 Офанзивен дефанзиф

    0 0 Отговор
    Добре де - 7 см на година и ще отнеме милиони години. Как точно това ще произведе огромен сблъсък, който ще доведе до огромни катаклизми? Ако се движиш с колата със 7 км в час и се опреш в нещо, даже може и да не усетиш контакта. А какво остава за огромни и масивни скални късове...
    Нищо де, след сто милиона години ще проверим как ще се отрази на Земята... :о)

    12:15 19.08.2025