Карлос Насар с ново секси гадже

19 Август, 2025 13:18 1 230 14

Карлос набързо забрави бившата си приятелка Магдалина Миневска

Карлос Насар с ново секси гадже - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Карлос Насар си пада по спортистки и отново не изневери на вкуса си. Този път възлюбената му не е гимнастичка, а волейболистка. Избраницата на шампиона е дългокраката Александра Костадинова, която преди два месеца направи своя първи трансфер в чужбина - от ЦСКА София красавицата премина в руския клуб "Амурски тигрици" (Хабаровск), който се състезава във Висша лига А - второто ниво на женското първенство в Русия. Синеоката хубавица е на 22 години и изумява със спортни успехи.




Александра гордо заявява, че мускулягата от Червен бряг е само неин. Под клип на Насар от колата му Александра коментира с множество сърца и затвърди отношенията им, пишейки "мой е". На краткото видео Карлос слуша любовна руска песен - пряк намек към чаровницата. В профила на Костадинова имаше стори от возилото на спортиста, на която Насар е хванал бедрото на Александра, а тя от своя страна го гали по ръката.




Карлос набързо забрави бившата си приятелка Магдалина Миневска, с която бяха заедно две години.

Магдалина също преживява раздялата добре и вече е по-спокойна. От трудния момент я изкарва подкрепата на близки, приятели и почитатели. Вълна от съпричастност заля гимнастичката след сърцераздирателния ѝ пост по повод разлъката с Насар преди два месеца.

Най-желаният спортист, изглежда, вече не е ерген, а слабостта му към красиви жени е красноречива. Вкусът му е безпогрешен, а Насар явно няма определен типаж за външен вид - докато Маги е дребничка зеленоока блондинка, Алекс изумява с дълги крака, сини очи и тъмни коси. Александра Костадинова е истинско бижу и в живота, и в спортната зала. Преди трансфера си в руския клуб "Амурски тигрици" тя бе капитан в женския волейболен клуб на ЦСКА София. За себе си Костадинова споделя, че не би простила предателство и би описала живота си като "най-сладкото изкушение". Първото нещо, което прави сутрин, е да пие кафе, а любимата храна на волейболната надежда е бургер. Сред топзаглавията в киното за нея е "Хубава жена", пише "България Днес".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цък

    8 5 Отговор
    Поредния боклук в българския спорт.

    Коментиран от #5, #6

    13:20 19.08.2025

  • 2 Комсомолск на Амуре

    3 0 Отговор
    Бая далечко си е така че някой ще се мести

    13:22 19.08.2025

  • 3 Въх...

    2 0 Отговор
    Аман!

    13:22 19.08.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    5 1 Отговор
    Ехее браво! Красавица. Малко странно, че любимият ѝ филм е "Хубава жена", но може да е случайност и да няма общо със професията, която Джулия Робъртс практикува във филма.

    13:23 19.08.2025

  • 5 Ерик Делко циганина

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цък":

    Е защо така!? Ако знаеш нещо клюка пикантно, сподели.

    13:24 19.08.2025

  • 6 Цък-цък,язък.

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цък":

    За себе си ли говориш ?

    13:25 19.08.2025

  • 7 набързо забрави бившата си приятелка

    2 0 Отговор
    дано венке твоя
    не те забрави

    13:26 19.08.2025

  • 8 Къде

    2 3 Отговор
    Къде е тази секси красавица? Има снимка на кобила с изкуствени зъби и обратна захапка в червена рокля.

    13:28 19.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стас

    3 1 Отговор
    Разбира се,че страхотно направен филм е "Хубава жена"-един филм,който е златна класика.

    13:30 19.08.2025

  • 11 Програмист

    5 0 Отговор
    Предната беше много по-красива

    13:31 19.08.2025

  • 12 Исторически парк

    6 0 Отговор
    Замени хубавото естествено момиче за тая чалга кифла.. знаех си!

    13:33 19.08.2025

  • 13 гост

    6 0 Отговор
    Карлос ще и е до пъпа...

    13:36 19.08.2025

  • 14 Гост

    2 0 Отговор
    Тази май недовижда , но явно харесва такъв тип мъже .

    13:42 19.08.2025