Дакота Джонсън е с ново гадже след раздялата с Крис Мартин (СНИМКИ)

Актрисата Дакота Джонсън и музикантът Role Model, чивето истинско име е Тъкър Харингтън Пилсбъри​, на практика потвърдиха слуховете за връзка помежду си, след като бяха заснети на вечеря в Лос Анджелис.

Двамата са били забелязани в популярен ресторант в града в четвъртък вечер, където са вечеряли в компанията на общ приятел и са изглеждали ангажирани в продължителен разговор. При напускането на заведението фотографи ги уловиха усмихнати и в близък контакт.

За излизането 36-годишната Джонсън е заложила на черен дантелен топ, черен панталон и тренчкот, комбинирани с чанта с животински принт. 28-годишният изпълнител е бил облечен с тъмносив плетен пуловер, черни дънки и шал.

Exclusive: 👀 Dakota Johnson and Role Model leave a dinner date holding hands. https://t.co/zDcSS8oI2L pic.twitter.com/dupL74fCzd — TMZ (@TMZ) January 23, 2026

Представители на Джонсън и Role Model не са коментирали официално появата им заедно.

Спекулациите за романтична връзка между актрисата и музиканта се появиха още през декември 2025 г., когато бяха заснети на вечеря на свещи с приятели. По информация на американски медии двамата са демонстрирали близост, което допълнително засили слуховете. През януари тази година те отново бяха забелязани заедно, този път при влизане в известно заведение в Бевърли Хилс.

Новата връзка на Джонсън идва около шест месеца след раздялата ѝ с Крис Мартин. Актрисата и фронтменът на Coldplay бяха заедно приблизително осем години, преди да прекратят отношенията си през юни 2025 г. Според източници, цитирани от американски издания, причините за раздялата са свързани с възрастовата разлика между двамата и различните им виждания относно бъдещето и възможността за деца.