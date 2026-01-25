Новини
Любопитно »
Дакота Джонсън е с ново гадже след раздялата с Крис Мартин (СНИМКИ)

25 Януари, 2026 18:44 966 7

  • дакота джонсън-
  • ново гадже-
  • крис мартин-
  • актриса-
  • връзка

Актрисата бе заснета в компанията на новия мъж в живота си

Дакота Джонсън е с ново гадже след раздялата с Крис Мартин (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Дакота Джонсън и музикантът Role Model, чивето истинско име е Тъкър Харингтън Пилсбъри​, на практика потвърдиха слуховете за връзка помежду си, след като бяха заснети на вечеря в Лос Анджелис.

Двамата са били забелязани в популярен ресторант в града в четвъртък вечер, където са вечеряли в компанията на общ приятел и са изглеждали ангажирани в продължителен разговор. При напускането на заведението фотографи ги уловиха усмихнати и в близък контакт.

За излизането 36-годишната Джонсън е заложила на черен дантелен топ, черен панталон и тренчкот, комбинирани с чанта с животински принт. 28-годишният изпълнител е бил облечен с тъмносив плетен пуловер, черни дънки и шал.

Представители на Джонсън и Role Model не са коментирали официално появата им заедно.

Спекулациите за романтична връзка между актрисата и музиканта се появиха още през декември 2025 г., когато бяха заснети на вечеря на свещи с приятели. По информация на американски медии двамата са демонстрирали близост, което допълнително засили слуховете. През януари тази година те отново бяха забелязани заедно, този път при влизане в известно заведение в Бевърли Хилс.

Новата връзка на Джонсън идва около шест месеца след раздялата ѝ с Крис Мартин. Актрисата и фронтменът на Coldplay бяха заедно приблизително осем години, преди да прекратят отношенията си през юни 2025 г. Според източници, цитирани от американски издания, причините за раздялата са свързани с възрастовата разлика между двамата и различните им виждания относно бъдещето и възможността за деца.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
  • 1 Помак

    8 1 Отговор
    Хубава жина ...ох Дакота ох котио

    18:52 25.01.2026

  • 2 Бети кахъра

    4 3 Отговор
    И аз и баба ми си падаме по негри. Кръвта вода не става 🤣🤭🥳

    19:03 25.01.2026

  • 3 страхотно!

    1 0 Отговор
    И ... кво?

    19:04 25.01.2026

  • 4 събше а кога ще те видим

    4 0 Отговор
    с ново гадже след нова раздяла

    19:13 25.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анита цветанова

    0 1 Отговор
    Организаторка сам на анкета въпроса в анкетата е в коя държава в Африка младежите имат най сладка сперма? 🤣🤭🥳

    19:42 25.01.2026

  • 7 Манол 24

    0 0 Отговор
    Не е нищо особено но има някакво перверзно излъчване ..
    Бих я ….

    19:53 25.01.2026