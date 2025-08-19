Бела Торн предложи брак на годеника си Марк Емс

Бела Торн предизвика негативни реакции, tialoto.bg.

Бившата звезда на „Дисни“ сподели в Instagram в събота клипове, на които е паднала на едно коляно, заобиколена от свещи, цветя и червени балони във формата на сърце.

Първоначално Емс не знае какво точно се кани да направи Торн, докато и той не коленичи, за да я посрещне на нивото на очите си.

След това той видимо се втренчва в нея с изненада, когато актрисата вади кутийка с пръстен и му предлага да се ожени за нея. Двойката нежно се целува и прегръща във видеото, но то пък не беше посрещнато с добри отзиви от последователите на сексапилната бъдеща булка.

„Преди 3 години се запознахме, 1 година по-късно той ми предложи брак, сега 1 година по-късно и аз“, написа 27-годишната Торн под видеата.

Тя обаче получи смесени реакции от феновете си в секцията за коментари, като един написа: „Ако вече ти е предложил брак, защо го правиш, хаха, объркана съм.“

„Добре, дами, нека не нормализираме това, става ли?“, добави друг, а трети се пошегува: „Момичета през 2025 г.: той каза йееее!“

Други обаче се възхитиха на сладкия момент, като един фен написа: „Не разбирам защо всички го мразят. Сладко е.“

Торн междувременно сподели отговор на коментарите в своите Instagram Stories, като написа: „Коментарите под публикацията ми са забавни! Напълно са разделени. Половината от вас са като „хайде да не нормализираме предлагането на брак на партньора си“, а другата половина е като „мамка му“, „момичешка сила“, това е най-сладкото.“

Бела и Емс обявиха романса си публично през февруари 2023 г., след като тя прекрати годежа си с италианския си колега Бенджамин Масколо.