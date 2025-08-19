Новини
Бела Торн предложи брак на годеника си Марк Емс

Бела Торн предложи брак на годеника си Марк Емс

19 Август, 2025

„Преди 3 години се запознахме, 1 година по-късно той ми предложи брак, сега 1 година по-късно и аз“, написа 27-годишната Торн под видеата

Бела Торн предложи брак на годеника си Марк Емс - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бела Торн предизвика негативни реакции, tialoto.bg.

Бившата звезда на „Дисни“ сподели в Instagram в събота клипове, на които е паднала на едно коляно, заобиколена от свещи, цветя и червени балони във формата на сърце.

Първоначално Емс не знае какво точно се кани да направи Торн, докато и той не коленичи, за да я посрещне на нивото на очите си.


След това той видимо се втренчва в нея с изненада, когато актрисата вади кутийка с пръстен и му предлага да се ожени за нея. Двойката нежно се целува и прегръща във видеото, но то пък не беше посрещнато с добри отзиви от последователите на сексапилната бъдеща булка.

Тя обаче получи смесени реакции от феновете си в секцията за коментари, като един написа: „Ако вече ти е предложил брак, защо го правиш, хаха, объркана съм.“

„Добре, дами, нека не нормализираме това, става ли?“, добави друг, а трети се пошегува: „Момичета през 2025 г.: той каза йееее!“

Други обаче се възхитиха на сладкия момент, като един фен написа: „Не разбирам защо всички го мразят. Сладко е.“

Торн междувременно сподели отговор на коментарите в своите Instagram Stories, като написа: „Коментарите под публикацията ми са забавни! Напълно са разделени. Половината от вас са като „хайде да не нормализираме предлагането на брак на партньора си“, а другата половина е като „мамка му“, „момичешка сила“, това е най-сладкото.“

Бела и Емс обявиха романса си публично през февруари 2023 г., след като тя прекрати годежа си с италианския си колега Бенджамин Масколо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    4 1 Отговор
    Егати гея...

    13:46 19.08.2025

  • 2 зеленчук

    3 1 Отговор
    Вече жените ще падат на коляно и ще предлагат кутийката с пръстен на мъжете. Традициите се обърнаха по американски. Мъжете ще получават букет цветя. И рози.

    Коментиран от #8

    13:48 19.08.2025

  • 3 Хейт

    2 1 Отговор
    Поредните неизвестни персони.

    13:53 19.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ама

    1 1 Отговор
    Тука не грамотни, не четящи и нищо не разбиращи пав ет ници само! Ал оу, човека пръв и е предложил бр ак! За виждайте им за любовта!

    14:20 19.08.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Къв е тоя чугунен радиатор бе хахахахахаах егаси милионерите

    14:33 19.08.2025

  • 7 урко

    1 0 Отговор
    взаимно си предлагат брак през няколко месеца, но така и не отиват да подпишат... Т.е. всичко е само ПР и търсене на лайкове в социалните мрежи

    14:56 19.08.2025

  • 8 мда

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "зеленчук":

    И син жартиер на сватбата...

    14:57 19.08.2025