Приятелки завинаги: Кортни Кокс и Дженифър Анистън - все така близки, както по време на снимките на "Приятели" (СНИМКА)

Кортни Кокс и Дженифър Анистън за пореден път показаха, че връзката им е толкова силна, колкото и в годините на култовия сериал "Приятели", пише dir.bg.

Двете актриси наскоро споделиха общо селфи, което предизвика вълна от реакции сред феновете заради поразителната им прилика. "Толкова сме сладки", написаха Кокс и Анистън към кадъра, а коментарите не закъсняха: "Това са Моника и Рейчъл!", "Не сте се променили изобщо", "Най-добрите приятелки на екрана и извън него - невероятни."

Приятелството им започва още през 1994 г., когато се срещат на снимачната площадка на "Приятели". Оттогава двете остават неразделни, като през годините се подкрепят взаимно в личния и професионалния си живот. Анистън дори е кръстница на дъщерята на Кокс - Коко Аркет.

В интервю за сп. People Дженифър наскоро разкри, че разговорите ѝ с Кортни са най-често свързани с работа: "Говорим си предимно за бизнес, което вероятно би отегчило другите. Но ние сме изключително близки и обсъждаме всичко, което ни вълнува."

Две десетилетия след финала на "Приятели" Кокс и Анистън остават доказателство, че истинското приятелство може да устои на времето и на предизвикателствата на Холивуд.