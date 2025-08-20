Новини
Любопитно »
Приятелки завинаги: Кортни Кокс и Дженифър Анистън - все така близки, както по време на снимките на "Приятели" (СНИМКА)

Приятелки завинаги: Кортни Кокс и Дженифър Анистън - все така близки, както по време на снимките на "Приятели" (СНИМКА)

20 Август, 2025 08:14 413 3

  • дженифър анистън-
  • кортни кокс-
  • приятели

Феновете им: Не сте се променили изобщо

Приятелки завинаги: Кортни Кокс и Дженифър Анистън - все така близки, както по време на снимките на "Приятели" (СНИМКА) - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кортни Кокс и Дженифър Анистън за пореден път показаха, че връзката им е толкова силна, колкото и в годините на култовия сериал "Приятели", пише dir.bg.

Двете актриси наскоро споделиха общо селфи, което предизвика вълна от реакции сред феновете заради поразителната им прилика. "Толкова сме сладки", написаха Кокс и Анистън към кадъра, а коментарите не закъсняха: "Това са Моника и Рейчъл!", "Не сте се променили изобщо", "Най-добрите приятелки на екрана и извън него - невероятни."


Приятелството им започва още през 1994 г., когато се срещат на снимачната площадка на "Приятели". Оттогава двете остават неразделни, като през годините се подкрепят взаимно в личния и професионалния си живот. Анистън дори е кръстница на дъщерята на Кокс - Коко Аркет.

В интервю за сп. People Дженифър наскоро разкри, че разговорите ѝ с Кортни са най-често свързани с работа: "Говорим си предимно за бизнес, което вероятно би отегчило другите. Но ние сме изключително близки и обсъждаме всичко, което ни вълнува."

Две десетилетия след финала на "Приятели" Кокс и Анистън остават доказателство, че истинското приятелство може да устои на времето и на предизвикателствата на Холивуд.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    3 0 Отговор
    Феновете са големи лъжци ! И двете са бивши , но много бивши красавици !

    08:22 20.08.2025

  • 2 раз

    0 0 Отговор
    Кортни С кок. Импортни.

    08:23 20.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.