Мария вдигна лъскава сватба на Корфу (СНИМКИ)

Поп фолк певицата Мария се омъжи за бизнесмена Теодор Петков на красива церемония в Гърция. След като сключиха граждански брак в София на 18 юли, двамата отпразнуваха брака си с елегантно и стилно тържество на гръцкия остров Корфу, организирано в тесен семеен кръг.
Само четири месеца след развода си с Мирослав Соколов, Мария намери нова любов и сключи четвърти брак. На церемонията в Гърция младоженците си размениха клетви за вярност на английски език, последвани от размяна на брачни халки – символ на тяхната обвързаност.
Булката бе придружена до олтара от най-специалния човек в живота си – дъщеря ѝ Марая. Както можеше да се очаква, тоалетът на Мария беше като от приказките. Булчинската рокля на поп фолк звездата бе в традиционното бяло, въпреки че тя за четвърти път застава пред олтара, от дантела, подчертаваща бюста ѝ, и с дълъг воал. Украсата на сватбата бе изцяло в бели цветя - най-вече рози, от които се състоя и букета на булката.
Водещ на събитието беше един от най-известните и опитни шоумени у нас Драго Драганов, който придаде изтънченост на церемонията.
Въпреки изпратените покани, нито една от колежките на Мария от музикалната сцена не уважи събитието, което направи интимната атмосфера още по-лична и фокусирана върху най-близките хора на младоженците, пише show.blitz.bg.
1 Мара
12:34 20.08.2025
2 Един
12:35 20.08.2025
3 Простьо
12:35 20.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хасковски каунь
Иначе кой ще ни разбере що за медия сме. Хайде де!
12:37 20.08.2025
6 Митсубиши
12:38 20.08.2025
7 Цъцъ
12:38 20.08.2025
8 Оффф ,
12:39 20.08.2025
9 ха ха
12:41 20.08.2025
10 Тя, тая
12:42 20.08.2025
11 Казуар
12:46 20.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бай Ламби
12:46 20.08.2025
14 Прекалено късо
12:51 20.08.2025
15 Дони
12:52 20.08.2025
16 Всезнайко
12:53 20.08.2025
17 Мъж
12:55 20.08.2025
18 Гост
Дали вече не се е ,,осъзнал,, ама...
13:06 20.08.2025
19 Мария може
13:08 20.08.2025
20 Въпрос
Коментиран от #21
13:10 20.08.2025
21 Поръчвана
До коментар #20 от "Въпрос":от татю му , сега снаха !
13:13 20.08.2025
22 ТЯСНА ИМ Е БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #24
13:14 20.08.2025
23 Гост
13:24 20.08.2025
24 И на водещия също
До коментар #22 от "ТЯСНА ИМ Е БЪЛГАРИЯ":Щом има далавера
Наистина
13:32 20.08.2025
25 Браво
Някои си го заслужават и получават.
13:36 20.08.2025
26 Дика
13:37 20.08.2025