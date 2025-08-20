Новини
20 Август, 2025 12:31 1 723 26

Двойката сключи граждански брак у нас преди седмици, но сега се състоя официалната церемония

Мария вдигна лъскава сватба на Корфу (СНИМКИ) - 1
Снимки: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк певицата Мария се омъжи за бизнесмена Теодор Петков на красива церемония в Гърция. След като сключиха граждански брак в София на 18 юли, двамата отпразнуваха брака си с елегантно и стилно тържество на гръцкия остров Корфу, организирано в тесен семеен кръг.

Само четири месеца след развода си с Мирослав Соколов, Мария намери нова любов и сключи четвърти брак. На церемонията в Гърция младоженците си размениха клетви за вярност на английски език, последвани от размяна на брачни халки – символ на тяхната обвързаност.

Булката бе придружена до олтара от най-специалния човек в живота си – дъщеря ѝ Марая. Както можеше да се очаква, тоалетът на Мария беше като от приказките. Булчинската рокля на поп фолк звездата бе в традиционното бяло, въпреки че тя за четвърти път застава пред олтара, от дантела, подчертаваща бюста ѝ, и с дълъг воал. Украсата на сватбата бе изцяло в бели цветя - най-вече рози, от които се състоя и букета на булката.

Водещ на събитието беше един от най-известните и опитни шоумени у нас Драго Драганов, който придаде изтънченост на церемонията.

Въпреки изпратените покани, нито една от колежките на Мария от музикалната сцена не уважи събитието, което направи интимната атмосфера още по-лична и фокусирана върху най-близките хора на младоженците, пише show.blitz.bg.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мара

    27 0 Отговор
    99 сватби вдигна ! Не знам дали тази е с реален брак , но пък цирка е реален !

    12:34 20.08.2025

  • 2 Един

    19 1 Отговор
    Сетила се Мара да се побара.

    12:35 20.08.2025

  • 3 Простьо

    26 0 Отговор
    Нямаше как да минете без Отварачката. Тя е на абонамент при вас.

    12:35 20.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хасковски каунь

    13 0 Отговор
    Още, още снимки трябваше !
    Иначе кой ще ни разбере що за медия сме. Хайде де!

    12:37 20.08.2025

  • 6 Митсубиши

    16 0 Отговор
    Тоя се оказа голям г лу п @ к.

    12:38 20.08.2025

  • 7 Цъцъ

    18 0 Отговор
    До следващата сватба догодина😅 Балъците край нямат!

    12:38 20.08.2025

  • 8 Оффф ,

    22 0 Отговор
    и с бяла рокля , бе , самата невинност ! Остава и бял чаршаф да бяха разпрострели !

    12:39 20.08.2025

  • 9 ха ха

    21 2 Отговор
    Никоя от бранша им не дошла защото и завиждат.Ето Мара само рагу и кости и с едни гумени джуки и цици напред хваща банкомати от които тегли до фалит и сменя бързо с друг,няма нужда да се чекне по кръчмета да забавлява пияндурници като тях.

    12:41 20.08.2025

  • 10 Тя, тая

    16 1 Отговор
    Може всеки ден да дава клетви за вярност и то на различни мъже! И все ги спазва!

    12:42 20.08.2025

  • 11 Казуар

    9 0 Отговор
    Доскоро Дзверчето беше омъжено за Дзвера.

    12:46 20.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бай Ламби

    20 0 Отговор
    Тоз комсомолец май скоро не е минавал на профилактичен преглед при личния си доктор. Час по-скоро трябва да посети некой психиатър докато не е станало късно.

    12:46 20.08.2025

  • 14 Прекалено късо

    14 0 Отговор
    това като новините където постоянно казват как възрастни хора си хвърлят спестяванията през прозореца и като им звъннат по телефона - веднага тичат да си ги изхвърлят спестяванията през балкона. така и с този съпруг. Не е ли гледал тв , не е ли чел каква е тази

    12:51 20.08.2025

  • 15 Дони

    18 0 Отговор
    колко изпрострял трябва да бъдеш за да се ожениш за тая

    12:52 20.08.2025

  • 16 Всезнайко

    2 1 Отговор
    Честито на Мария.Някогашните традиции при соца явно са остарели или ние не разбираме.Днес може да се женят и развеждат колкото си искат. Но по го гореТайсън Фюри се жени за съпругата си за трети път.Силната любов е побеждаваща.

    12:53 20.08.2025

  • 17 Мъж

    12 0 Отговор
    Много ме е срам от тъпотията на някои от нас , но на глупаците никои не може да помогне ! Когато някой сам не се уважава , такива жени му се виждат екстра !

    12:55 20.08.2025

  • 18 Гост

    12 0 Отговор
    Защо така измъчено гледа тоя младоженец....
    Дали вече не се е ,,осъзнал,, ама...

    13:06 20.08.2025

  • 19 Мария може

    9 0 Отговор
    Само да си вдигне късите крачета.

    13:08 20.08.2025

  • 20 Въпрос

    14 0 Отговор
    Майка му и баща му присъствали ли са на свтбата на синковеца си? Сигурно са много очаровани от снахата?!

    Коментиран от #21

    13:10 20.08.2025

  • 21 Поръчвана

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Въпрос":

    от татю му , сега снаха !

    13:13 20.08.2025

  • 22 ТЯСНА ИМ Е БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    На тези фалшиви герои.

    Коментиран от #24

    13:14 20.08.2025

  • 23 Гост

    1 0 Отговор
    Яко местя!

    13:24 20.08.2025

  • 24 И на водещия също

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "ТЯСНА ИМ Е БЪЛГАРИЯ":

    Щом има далавера
    Наистина

    13:32 20.08.2025

  • 25 Браво

    0 2 Отговор
    Мария, честито!
    Някои си го заслужават и получават.

    13:36 20.08.2025

  • 26 Дика

    4 0 Отговор
    Младоженека при раждането са го изтървали и е паднал на главата си явно.

    13:37 20.08.2025