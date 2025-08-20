Мария вдигна лъскава сватба на Корфу (СНИМКИ)

Поп фолк певицата Мария се омъжи за бизнесмена Теодор Петков на красива церемония в Гърция. След като сключиха граждански брак в София на 18 юли, двамата отпразнуваха брака си с елегантно и стилно тържество на гръцкия остров Корфу, организирано в тесен семеен кръг.

Само четири месеца след развода си с Мирослав Соколов, Мария намери нова любов и сключи четвърти брак. На церемонията в Гърция младоженците си размениха клетви за вярност на английски език, последвани от размяна на брачни халки – символ на тяхната обвързаност.

Булката бе придружена до олтара от най-специалния човек в живота си – дъщеря ѝ Марая. Както можеше да се очаква, тоалетът на Мария беше като от приказките. Булчинската рокля на поп фолк звездата бе в традиционното бяло, въпреки че тя за четвърти път застава пред олтара, от дантела, подчертаваща бюста ѝ, и с дълъг воал. Украсата на сватбата бе изцяло в бели цветя - най-вече рози, от които се състоя и букета на булката.

Водещ на събитието беше един от най-известните и опитни шоумени у нас Драго Драганов, който придаде изтънченост на церемонията.

Въпреки изпратените покани, нито една от колежките на Мария от музикалната сцена не уважи събитието, което направи интимната атмосфера още по-лична и фокусирана върху най-близките хора на младоженците, пише show.blitz.bg.