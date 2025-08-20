Марая Кери: Наградите "Грами" са фалшиви и надценени (ВИДЕО)

Легендата на световната поп сцена Марая Кери открито сподели позицията си по отношение на музикалните награди "Грами", определяйки ги като "надценени" и "преувеличено важни" за индустрията. В скорошно интервю поп дивата заявява: „Мисля, че 'Грами' са надценени. Всичко около тях ми се струва твърде фалшиво. Обичам артистите, но самата церемония и наградата вече нямат същата стойност.“

Коментарите на Кери идват на фона на години на спорове относно прозрачността и критериите на наградите "Грами". Самата певица има само пет статуетки от рекордните си 34 номинации, като първата ѝ победа е през 1991 г. за най-добър нов изпълнител, а последната е през 2006 г. за албума "The Emancipation of Mimi". През 2009 г. Марая Кери изрази сходно недоволство, наричайки системата "непредсказуема" в интервю за Los Angeles Times.

Въпреки сравнително малкото "Грами" в нейната колекция, Марая Кери остава една от най-успешните изпълнителки в историята на музиката, с над 220 милиона продадени албума по целия свят. Тя е единственият солов изпълнител с 19 номер едно хита в класацията Billboard Hot 100, като отстъпва единствено на The Beatles по този показател.

Кери е носителка и на редица други отличия, сред които най-скорошното е престижната Global Impact Award през 2024 г. Наградата се връчва на артисти с изключителен принос към музикалната индустрия и глобалното културно наследство.

Откритата позиция на Марая Кери отразява по-широка тенденция сред водещи артисти да поставят под въпрос значимостта на наградите в музикалния бизнес, като много от тях настояват за повече прозрачност, равнопоставеност и реална оценка на артистичния труд.