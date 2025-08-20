Новини
Марая Кери: Наградите "Грами" са фалшиви и надценени (ВИДЕО)

20 Август, 2025 15:59 576 3

Певицата е носителка на пет награди "Грами", като последната ѝ номинация е преди 16 години

Марая Кери: Наградите "Грами" са фалшиви и надценени (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Легендата на световната поп сцена Марая Кери открито сподели позицията си по отношение на музикалните награди "Грами", определяйки ги като "надценени" и "преувеличено важни" за индустрията. В скорошно интервю поп дивата заявява: „Мисля, че 'Грами' са надценени. Всичко около тях ми се струва твърде фалшиво. Обичам артистите, но самата церемония и наградата вече нямат същата стойност.“

Коментарите на Кери идват на фона на години на спорове относно прозрачността и критериите на наградите "Грами". Самата певица има само пет статуетки от рекордните си 34 номинации, като първата ѝ победа е през 1991 г. за най-добър нов изпълнител, а последната е през 2006 г. за албума "The Emancipation of Mimi". През 2009 г. Марая Кери изрази сходно недоволство, наричайки системата "непредсказуема" в интервю за Los Angeles Times.

Въпреки сравнително малкото "Грами" в нейната колекция, Марая Кери остава една от най-успешните изпълнителки в историята на музиката, с над 220 милиона продадени албума по целия свят. Тя е единственият солов изпълнител с 19 номер едно хита в класацията Billboard Hot 100, като отстъпва единствено на The Beatles по този показател.

Кери е носителка и на редица други отличия, сред които най-скорошното е престижната Global Impact Award през 2024 г. Наградата се връчва на артисти с изключителен принос към музикалната индустрия и глобалното културно наследство.

Откритата позиция на Марая Кери отразява по-широка тенденция сред водещи артисти да поставят под въпрос значимостта на наградите в музикалния бизнес, като много от тях настояват за повече прозрачност, равнопоставеност и реална оценка на артистичния труд.


  • 1 Щукар

    2 3 Отговор
    Щом го казваш,мацо,сигурно е така. Ти знаеш.

    16:01 20.08.2025

  • 2 Ироничен

    2 2 Отговор
    Марая беше истинска певица, която реши да се превърне в Барби.
    Тъпо, но поне попадна на относително приличен хирург, та не плаши и не отвращава. Да е жива и здрава, за наградите е права.

    16:05 20.08.2025

  • 3 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Кой го боли бе?!

    16:12 20.08.2025