Новини
Любопитно »
Появиха се слухове, че Шакира се е събрала с бившия си (ВИДЕО)

Появиха се слухове, че Шакира се е събрала с бившия си (ВИДЕО)

20 Август, 2025 14:47 797 8

  • шакира-
  • антонио де ла руа-
  • бившия-
  • жерар пике

Напоследък двамата често са забелязвани заедно на публични места

Появиха се слухове, че Шакира се е събрала с бившия си (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Старата любов ръжда не хваща." Поговорката може би важи с пълна сила в последните месеци за Шакира и бившата ѝ половинка Антонио де ла Руа.

Напоследък двамата често са забелязвани заедно на публични места – последното от които е луксозен ресторант в Сан Диего, Калифорния. Срещите им се случват на фона успешното турне на изпълнителката "Las mujeres ya no lloran“ ("Жените вече не плачат“), което стартира още в началото на годината. Това е първо турне на Шакира от седем години и първо след раздялата ѝ с испанския бивш футболист и баща на двете ѝ деца Жерар Пике, през юни 2022 г.




Срещите на 48-годишната Шакира и 51-годишният ѝ бивш приятел са документирани със снимки, вседствие на което в социалните мрежи все по-упорито се задава въпросът: какво всъщност има между тях?

Певицата и Антонио бяха двойка повече от десетилетие, в периода 1999-2010. Връзката им беше не само сантиментална – тя се разпростираше и в професионалната сфера. Всъщност мнозина твърдят, че именно Антонио, който е адвокат по професия, е ключовата фигура, стояща зад невероятния възход на латино звездата. Може би това в това се крие причината двамата да поддържат все още близки отношения и да се виждат често, пише Hola.

И въпреки че много фенове вероятно биха искали Шакира и Антонио да възобновят любовната история, която са преживели, вероятно по-скоро става дума за чисто приятелски и работни срещи между двамата. Твърди се дори, че адвокатът отново е поел част от бизнес мениджмънта на певицата и е отговорен за управлението на рекламните кампании и турнетата ѝ.

Дали Шакира има мъж до себе си на този етап от живота си, остава неясно. Ширеха се известни спекулации преди време за това, че звездата се среща с 32-годишната актьор от сериала "Емили в Париж" Люсиен Лависконт. А малко преди това мнозина бяха сигурни, че излиза с рали състезателя Луис Хамилтън.

Самата Шакира е споделяла в интервюта, че след болезнена раздяла с футболиста Жерар Пике, който ѝ изневери с 23-годишната студентка Клара Чиа, все още не мисли за интимна връзка.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааааа...

    2 1 Отговор
    Появиха се слухове, че Шакира го е сбарала на бившия си.

    14:49 20.08.2025

  • 2 Обидена!

    2 0 Отговор
    И аз се събраха с бившият си,а изобще не ме отразихте...🙄😨😟😮‍💨🤭?!

    14:49 20.08.2025

  • 3 Пич

    5 0 Отговор
    Понякога това е вярно - Не се гаси туй , що не гасне!!! Човек ще измине различни пътища , ще съгради и разруши различни неща , ще опизнае много жени , и чак тогава ще се върне при тази , която е останала единствена ! Пропиляно време ли е - незнам ! По скоро път който е трябвало да бъде извървян !

    14:55 20.08.2025

  • 4 Факт

    3 0 Отговор
    Заедно с Крум висят по пейките да следят!

    14:57 20.08.2025

  • 5 Откровен

    3 0 Отговор
    Бих го преместил в другия крачол вместо да и го подам в кривата муцуна на...авторката...

    15:13 20.08.2025

  • 6 Шакира е..

    0 0 Отговор
    голям пустиняк!

    15:30 20.08.2025

  • 7 ристю

    0 0 Отговор
    И какво от това?!

    15:31 20.08.2025

  • 8 щок

    0 0 Отговор
    Пустинячка,а не пустиняк,жена е Шакирата.

    15:32 20.08.2025