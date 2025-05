Шакира падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Международната суперзвезда Шакира претърпя лек инцидент на сцената по време на концерта си на 20 май в зала „Бел Сентър“ в Монреал, Канада. Колумбийската певица, която е в разгара на своето световно турне Las Mujeres Ya No Lloran, се подхлъзна и падна докато изпълняваше хита си от 2001 г. "Whenever, Wherever", но успя да се изправи и продължи шоуто с достойнство и усмивка.

На видео, заснето от фенове и споделено в социалната мрежа X, се вижда как 48-годишната изпълнителка, известна с енергичните си танци и сценично присъствие, загубва равновесие в началото на песента и се стоварва странично на сцената. Независимо от падането, Шакира не позволи на инцидента да прекъсне магията на вечерта — тя моментално се изправи и продължи изпълнението си, спечелвайки аплодисментите на публиката.

След концерта, певицата сподели кадри от случката в своите Instagram Stories, които по-късно изчезнаха, но бързо се разпространиха сред феновете ѝ в социалните мрежи. Почитателите не скриха възхищението си от начина, по който Шакира се справи със ситуацията.

„Тя се справи като истински професионалист!“, написа един потребител. Друг добави: „Страхотен пример за устойчивост! Надявам се, че не се е наранила. Такива падания болят най-много на следващата сутрин.“

Това обаче не е първото препятствие, което певицата среща по време на настоящото си турне. През февруари тя бе принудена да отмени концерт в Перу, след като бе приета по спешност в болница заради стомашен проблем. На 15 февруари тя съобщи новината чрез Instagram Stories, като се извини на феновете си и увери, че лекарите ѝ препоръчали да си почине, за да се възстанови.

„Много ми е тъжно, че няма да мога да изляза на сцената днес. Очаквах с нетърпение срещата с невероятните си фенове в Перу“, написа тогава Шакира. Само ден по-късно обаче тя обяви, че се чувства по-добре и ще може да излезе на сцената за втория концерт в Лима на 17 февруари.

Световното ѝ турне Las Mujeres Ya No Lloran стартира на 11 февруари в Рио де Жанейро, Бразилия, и включва дати в големи северноамерикански градове като Бостън, Торонто, Маями, Детройт, Хюстън и Сан Диего. Финалният концерт от северноамериканската част на турнето е планиран за 30 юни в Сан Франциско.