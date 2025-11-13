Новини
Любопитно »
Дебют с мама: Дъщерята на Хелена Бонъм Картър и Тим Бъртън вече е модел ВИДЕО

13 Ноември, 2025 09:59, обновена 13 Ноември, 2025 10:09

17-годишната Нел участва заедно с майка си в рекламна кампания за луксозната марка бижута Larkspur & Hawk

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дъщерята на Хелена Бонъм Картър и Тим Бъртън, Нел, направи своя дебют като модел, пише Daily Mail.

Седемнайсетгодишната Нел Бъртън участва заедно с майка си в рекламна кампания за луксозната марка бижута Larkspur & Hawk. Фотосесията съвпадна с 25-годишнината на марката.

Хелена Бонъм Картър имаше 13-годишна връзка с режисьора Тим Бъртън, без двамата да стигнат до брак, като се разделиха през 2014 г.

По това време стана ясно, че режисьорът е изневерявал на партньорката си със своята асистентка. През октомври 2018 г. беше разкрито, че Хелена е в романтична връзка с 32-годишния писател и професор по съвременна литература и изкуство Рей Холмбоу.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 3 Отговор
    Майката е по-хубава,
    но Тим Бъртън е грозник и дъщеря му прилича на него...

    Коментиран от #3

    10:16 13.11.2025

  • 2 Коментар на снимката

    7 1 Отговор
    Значи, за да станеш успешен модел днес е необходимо да си момиче, което има мустаци като на Панайот Хитов и тези мустаци да са укрсени с бижута?!

    10:18 13.11.2025

  • 3 Дедо Гоне

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Я ако съм се лигавил като тебе, чех да изпущим 167 бабички. Чегариш наред и двете, и те толку.

    10:19 13.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.