Дебют с мама: Дъщерята на Хелена Бонъм Картър и Тим Бъртън вече е модел ВИДЕО

Дъщерята на Хелена Бонъм Картър и Тим Бъртън, Нел, направи своя дебют като модел, пише Daily Mail.
Седемнайсетгодишната Нел Бъртън участва заедно с майка си в рекламна кампания за луксозната марка бижута Larkspur & Hawk. Фотосесията съвпадна с 25-годишнината на марката.
Хелена Бонъм Картър имаше 13-годишна връзка с режисьора Тим Бъртън, без двамата да стигнат до брак, като се разделиха през 2014 г.
По това време стана ясно, че режисьорът е изневерявал на партньорката си със своята асистентка. През октомври 2018 г. беше разкрито, че Хелена е в романтична връзка с 32-годишния писател и професор по съвременна литература и изкуство Рей Холмбоу.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
но Тим Бъртън е грозник и дъщеря му прилича на него...
Коментиран от #3
10:16 13.11.2025
2 Коментар на снимката
10:18 13.11.2025
