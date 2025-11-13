Дебют с мама: Дъщерята на Хелена Бонъм Картър и Тим Бъртън вече е модел ВИДЕО

Дъщерята на Хелена Бонъм Картър и Тим Бъртън, Нел, направи своя дебют като модел, пише Daily Mail.

Седемнайсетгодишната Нел Бъртън участва заедно с майка си в рекламна кампания за луксозната марка бижута Larkspur & Hawk. Фотосесията съвпадна с 25-годишнината на марката.

Хелена Бонъм Картър имаше 13-годишна връзка с режисьора Тим Бъртън, без двамата да стигнат до брак, като се разделиха през 2014 г.

По това време стана ясно, че режисьорът е изневерявал на партньорката си със своята асистентка. През октомври 2018 г. беше разкрито, че Хелена е в романтична връзка с 32-годишния писател и професор по съвременна литература и изкуство Рей Холмбоу.