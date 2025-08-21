Рецепта на деня: Пълнени хлебчета с картофи

Необходими продукти:

500 мл прясно мляко;

1 ч.л. сол;

1 ч.л. суха мая;

4 ч.л. растително масло;

750-780 г брашно.

За пълнежа:

1 кг варени картофи;

сол на вкус;

1 с.л. масло;

100 мл картофен бульон.

Начин на приготвяне:

За тестото:

Загрейте млякото или суроватката, докато течността стане хладка (не гореща!). Разтворете маята, солта и растителното масло в нея. Без да чакате да втаса, добавете пресятото брашно. Замесете меко тесто. Покрийте със стреч фолио и поставете на топло място без течения за 1 час.

За пълнежа:

Сварените картофи се овкусяват с масло и сол. Направете гъсто пюре с добавка на бульона от варенето на картофите. Пълнежът е готов!

Оформяне:

Разделете тестото на 3 части (и плънката също). Покрийте с найлоново фолио, докато картофите се охладят. Разточете топката в кръг. Поставете 1/3 от гъстото картофено пюре в центъра.

Съберете тестото и защипете краищата, като бохча. Сплескайте в плосък кръг с ръцете си. Оставете под фолиото за 10 минути. Намажете със смес от жълтък и малко мляко. С леко влажни пръсти натиснете в тестото, за да направите дупки.

По желание поръсете със сусам. Печем в предварително загрята на 180 градуса фурна за 20-25 минути, пише flagman.bg.