Рецепта на деня: Пълнени хлебчета с картофи

Необходими продукти:
- 500 мл прясно мляко;
- 1 ч.л. сол;
- 1 ч.л. суха мая;
- 4 ч.л. растително масло;
- 750-780 г брашно.
За пълнежа:
- 1 кг варени картофи;
- сол на вкус;
- 1 с.л. масло;
- 100 мл картофен бульон.
Начин на приготвяне:
За тестото:
Загрейте млякото или суроватката, докато течността стане хладка (не гореща!). Разтворете маята, солта и растителното масло в нея. Без да чакате да втаса, добавете пресятото брашно. Замесете меко тесто. Покрийте със стреч фолио и поставете на топло място без течения за 1 час.
За пълнежа:
Сварените картофи се овкусяват с масло и сол. Направете гъсто пюре с добавка на бульона от варенето на картофите. Пълнежът е готов!
Оформяне:
Разделете тестото на 3 части (и плънката също). Покрийте с найлоново фолио, докато картофите се охладят. Разточете топката в кръг. Поставете 1/3 от гъстото картофено пюре в центъра.
Съберете тестото и защипете краищата, като бохча. Сплескайте в плосък кръг с ръцете си. Оставете под фолиото за 10 минути. Намажете със смес от жълтък и малко мляко. С леко влажни пръсти натиснете в тестото, за да направите дупки.
По желание поръсете със сусам. Печем в предварително загрята на 180 градуса фурна за 20-25 минути, пише flagman.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оля арабина
10:08 21.08.2025
2 хмм
10:10 21.08.2025
3 Пич
10:19 21.08.2025