Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Пълнени хлебчета с картофи
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пълнени хлебчета с картофи

21 Август, 2025 10:05 353 3

  • хлебчета-
  • картофи-
  • пълнени-
  • тесто-
  • какво да сготвя

Лесни, бюджетни, но изключително вкусни печива

Рецепта на деня: Пълнени хлебчета с картофи - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 500 мл прясно мляко;
  • 1 ч.л. сол;
  • 1 ч.л. суха мая;
  • 4 ч.л. растително масло;
  • 750-780 г брашно.

За пълнежа:

  • 1 кг варени картофи;
  • сол на вкус;
  • 1 с.л. масло;
  • 100 мл картофен бульон.

Начин на приготвяне:

За тестото:

Загрейте млякото или суроватката, докато течността стане хладка (не гореща!). Разтворете маята, солта и растителното масло в нея. Без да чакате да втаса, добавете пресятото брашно. Замесете меко тесто. Покрийте със стреч фолио и поставете на топло място без течения за 1 час.

За пълнежа:

Сварените картофи се овкусяват с масло и сол. Направете гъсто пюре с добавка на бульона от варенето на картофите. Пълнежът е готов!

Оформяне:

Разделете тестото на 3 части (и плънката също). Покрийте с найлоново фолио, докато картофите се охладят. Разточете топката в кръг. Поставете 1/3 от гъстото картофено пюре в центъра.

Съберете тестото и защипете краищата, като бохча. Сплескайте в плосък кръг с ръцете си. Оставете под фолиото за 10 минути. Намажете със смес от жълтък и малко мляко. С леко влажни пръсти натиснете в тестото, за да направите дупки.

По желание поръсете със сусам. Печем в предварително загрята на 180 градуса фурна за 20-25 минути, пише flagman.bg.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оля арабина

    0 0 Отговор
    От пупата ми тече ръжда 💯🤣🥳

    10:08 21.08.2025

  • 2 хмм

    2 0 Отговор
    Това не може да не е руска рецепта. Само руснаците ядат хляб с картофи.

    10:10 21.08.2025

  • 3 Пич

    0 0 Отговор
    Вместо да се мъчите си купете готово тесто ! С за плънката - изхвърлете картофите и проявете въображение ! Месо , кайма , сирена и кашкавали , гънки и кисели краставички - на кой каквото му харесва !

    10:19 21.08.2025