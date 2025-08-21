Михаела Маринова разпали мрежата със СНИМКИ по бански

Сензация в социалните мрежи! Михаела Маринова, която до вчера вълнуваше почитателите с годеж и нови песни, сега ги остави без думи – буквално. Певицата реши да разпали страстите на гръцкия остров Тасос и позира по бански, пише marica.bg.
Без бански, без прикрития – единствените „дрехи“ на чаровницата бяха морето, слънцето и уверената ѝ усмивка. Снимките моментално избухнаха в мрежата – лайкове, споделяния и възторжени коментари валят като летен дъжд.
„Истинска богиня!“, „Ти си огън!“ и „Най-сексапилното ти селфи!“ – хвалят я фенове, които не крият, че са напълно омагьосани. Някои дори я сравниха със световни икони като Джей Ло и Бионсе, а други признаха, че „никой не е очаквал толкова смела визия от българска певица“.
На част от кадрите Михаела е на сърф, с коса, разпиляна от вятъра, а на други изглежда като излязла от модна фотосесия за „Vogue“. Лъчезарната ѝ усмивка обаче напомня, че за нея това не е просто провокация, а игра със свободата и женствеността.
С тези снимки звездата не само разтопи мрежата, но и затвърди статута си на една от най-смелите дами в родния шоубизнес. А феновете вече я нарекоха – „секссимволът на лято 2025“.
1 Мисли
14:20 21.08.2025
2 От тая най много да ти падне,
14:21 21.08.2025
3 Сатана Z
14:21 21.08.2025
4 Дам♐️
14:23 21.08.2025
5 Извинявам се за въпроса
Как се дават някакви определения
На хора които са едно ниво над обикновенната анонимност
14:24 21.08.2025
6 Любопитен
Коментиран от #10
14:25 21.08.2025
7 Пич
14:26 21.08.2025
8 Карлос Друсар
14:30 21.08.2025
9 Така е
14:31 21.08.2025
10 фюууууууу
До коментар #6 от "Любопитен":ами не ги носи в момента
14:34 21.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.