Михаела Маринова разпали мрежата със СНИМКИ по бански

21 Август, 2025 14:14 1 365 11

  • михаела маринова-
  • по бански-
  • сърф-
  • гърция

„Истинска богиня!“, „Ти си огън!“ и „Най-сексапилното ти селфи!“, хвалят я фенове

Михаела Маринова разпали мрежата със СНИМКИ по бански - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сензация в социалните мрежи! Михаела Маринова, която до вчера вълнуваше почитателите с годеж и нови песни, сега ги остави без думи – буквално. Певицата реши да разпали страстите на гръцкия остров Тасос и позира по бански, пише marica.bg.

Без бански, без прикрития – единствените „дрехи“ на чаровницата бяха морето, слънцето и уверената ѝ усмивка. Снимките моментално избухнаха в мрежата – лайкове, споделяния и възторжени коментари валят като летен дъжд.

„Истинска богиня!“, „Ти си огън!“ и „Най-сексапилното ти селфи!“ – хвалят я фенове, които не крият, че са напълно омагьосани. Някои дори я сравниха със световни икони като Джей Ло и Бионсе, а други признаха, че „никой не е очаквал толкова смела визия от българска певица“.

На част от кадрите Михаела е на сърф, с коса, разпиляна от вятъра, а на други изглежда като излязла от модна фотосесия за „Vogue“. Лъчезарната ѝ усмивка обаче напомня, че за нея това не е просто провокация, а игра със свободата и женствеността.


С тези снимки звездата не само разтопи мрежата, но и затвърди статута си на една от най-смелите дами в родния шоубизнес. А феновете вече я нарекоха – „секссимволът на лято 2025“.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
    Се за красива и секси, НО не е ! Този бански е неподходящ за нея особено долнището, което вместо да скрие дефектите ги откроява !

    14:20 21.08.2025

  • 2 От тая най много да ти падне,

    2 3 Отговор
    Не да ти стане.

    14:21 21.08.2025

  • 3 Сатана Z

    3 3 Отговор
    Жена без цици е като мъж без пари.

    14:21 21.08.2025

  • 4 Дам♐️

    4 0 Отговор
    И Венелина и Михаела Маринови са красавици.

    14:23 21.08.2025

  • 5 Извинявам се за въпроса

    3 1 Отговор
    Тази каква звезда е че не разбрах
    Как се дават някакви определения
    На хора които са едно ниво над обикновенната анонимност

    14:24 21.08.2025

  • 6 Любопитен

    3 2 Отговор
    А сисите къде са ?!

    Коментиран от #10

    14:25 21.08.2025

  • 7 Пич

    4 2 Отговор
    Хахаха..... на снимката с лодката така ахмашки си разтегнала единият крак , че и е по дълъг от цялото и тяло ! Отзивите за сексапил сигурно са от училището на кьоравите !

    14:26 21.08.2025

  • 8 Карлос Друсар

    1 2 Отговор
    Прилича на епилиран тpaвестит. Предпочитам новата ми приятелка - Дон Кихот. И аз Санчо Панса от Ливан, застанал гордо до/под нея.

    14:30 21.08.2025

  • 9 Така е

    4 0 Отговор
    Най обикновено хубаво момиче !

    14:31 21.08.2025

  • 10 фюууууууу

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Любопитен":

    ами не ги носи в момента

    14:34 21.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.