Михаела Маринова разпали мрежата със СНИМКИ по бански

Сензация в социалните мрежи! Михаела Маринова, която до вчера вълнуваше почитателите с годеж и нови песни, сега ги остави без думи – буквално. Певицата реши да разпали страстите на гръцкия остров Тасос и позира по бански, пише marica.bg.

Без бански, без прикрития – единствените „дрехи“ на чаровницата бяха морето, слънцето и уверената ѝ усмивка. Снимките моментално избухнаха в мрежата – лайкове, споделяния и възторжени коментари валят като летен дъжд.

„Истинска богиня!“, „Ти си огън!“ и „Най-сексапилното ти селфи!“ – хвалят я фенове, които не крият, че са напълно омагьосани. Някои дори я сравниха със световни икони като Джей Ло и Бионсе, а други признаха, че „никой не е очаквал толкова смела визия от българска певица“.

На част от кадрите Михаела е на сърф, с коса, разпиляна от вятъра, а на други изглежда като излязла от модна фотосесия за „Vogue“. Лъчезарната ѝ усмивка обаче напомня, че за нея това не е просто провокация, а игра със свободата и женствеността.

С тези снимки звездата не само разтопи мрежата, но и затвърди статута си на една от най-смелите дами в родния шоубизнес. А феновете вече я нарекоха – „секссимволът на лято 2025“.