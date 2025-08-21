Дъщерята на Хълк Хоган подозира различна версия за смъртта на баща си

Брук Хоган намекна, че записи от полицейски камери и обаждания до спешния телефон биха могли да променят общественото възприятие около смъртта на баща ѝ, Хълк Хоган. В публикации в Instagram тя твърди, че е получавала обаждания от професионалисти – полицейски служители и медицински сестри, които са били с баща ѝ в деня на неговата смърт, настоявайки тя да поиска достъп до въпросните записи, тъй като те съдържат информация, способна да „промени разказа, който всички са чули до момента“.

По думите ѝ тези служители, водени от силна убеденост в необходимостта от разкриване на истината, продължават да я насърчават да търси конкретни отговори, като рискуват работата си. Брук Хоган посочва, че всички записи от деня на смъртта на баща ѝ са блокирани и не са достъпни по закона за свободата на информацията.

Тя поставя под въпрос решението на личния лекар на Хълк Хоган да подпише смъртния акт, като обръща внимание на публично достъпна информация за неговата професионална история. Брук информира по-малкия си брат Ник за получената информация, но заявява, че няма контрол над ситуацията, тъй като се е отказала от наследство преди смъртта на баща им. Това означава, че всички решения са в ръцете на съпругата на Хълк Хоган – Скай Дейли.

Брук подчертава, че няма да коментира повече обстоятелствата около смъртта на баща си, като апелира да не ѝ се задават повече въпроси по темата.

По данни, публикувани през юли от Page Six, Хълк Хоган е починал от остър миокарден инфаркт – известен като сърдечен удар, вследствие на внезапно прекъсване на кръвоснабдяването към сърцето. Официалните записи на съдебния лекар от Шести район сочат, че Хоган е страдал и от хронична лимфоцитна левкемия – вид рак на белите кръвни клетки. Той беше на 71 години.

По-рано този месец Брук заяви, че лично е предложила да заплати аутопсията, след като е установила противоречия в медицинските данни на баща си, въпреки че не подозира умишлени действия. „Всеки би искал отговори,“ заяви тя пред последователите си.

Баща ѝ беше погребан в началото на месец август на частна церемония, на която присъстваха само семейството и най-близките му.