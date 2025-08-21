Новини
Любопитно »
Дъщерята на Хълк Хоган подозира различна версия за смъртта на баща си

Дъщерята на Хълк Хоган подозира различна версия за смъртта на баща си

21 Август, 2025 16:31 1 007 4

  • брук хоган-
  • хълк хоган-
  • кечист-
  • дъщеря-
  • причина за смъртта

Полицаи и медици съветвали Брук Хоган да потърси записите от бодикамерите на полицаите, отзовали се на сигнала за смъртта на баща ѝ

Дъщерята на Хълк Хоган подозира различна версия за смъртта на баща си - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Брук Хоган намекна, че записи от полицейски камери и обаждания до спешния телефон биха могли да променят общественото възприятие около смъртта на баща ѝ, Хълк Хоган. В публикации в Instagram тя твърди, че е получавала обаждания от професионалисти – полицейски служители и медицински сестри, които са били с баща ѝ в деня на неговата смърт, настоявайки тя да поиска достъп до въпросните записи, тъй като те съдържат информация, способна да „промени разказа, който всички са чули до момента“.

По думите ѝ тези служители, водени от силна убеденост в необходимостта от разкриване на истината, продължават да я насърчават да търси конкретни отговори, като рискуват работата си. Брук Хоган посочва, че всички записи от деня на смъртта на баща ѝ са блокирани и не са достъпни по закона за свободата на информацията.

Тя поставя под въпрос решението на личния лекар на Хълк Хоган да подпише смъртния акт, като обръща внимание на публично достъпна информация за неговата професионална история. Брук информира по-малкия си брат Ник за получената информация, но заявява, че няма контрол над ситуацията, тъй като се е отказала от наследство преди смъртта на баща им. Това означава, че всички решения са в ръцете на съпругата на Хълк Хоган – Скай Дейли.

Брук подчертава, че няма да коментира повече обстоятелствата около смъртта на баща си, като апелира да не ѝ се задават повече въпроси по темата.

По данни, публикувани през юли от Page Six, Хълк Хоган е починал от остър миокарден инфаркт – известен като сърдечен удар, вследствие на внезапно прекъсване на кръвоснабдяването към сърцето. Официалните записи на съдебния лекар от Шести район сочат, че Хоган е страдал и от хронична лимфоцитна левкемия – вид рак на белите кръвни клетки. Той беше на 71 години.

По-рано този месец Брук заяви, че лично е предложила да заплати аутопсията, след като е установила противоречия в медицинските данни на баща си, въпреки че не подозира умишлени действия. „Всеки би искал отговори,“ заяви тя пред последователите си.

Баща ѝ беше погребан в началото на месец август на частна церемония, на която присъстваха само семейството и най-близките му.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    5 3 Отговор
    Байдънистите са сготвили заради мощната му подкрепа за Тръмп

    Коментиран от #4

    16:37 21.08.2025

  • 2 Гост

    6 1 Отговор
    Анаболите са го давършили.

    16:38 21.08.2025

  • 3 Хорейшио

    2 0 Отговор
    изглежда дъщеря му подозира, че някой е "помогнал" на баща и да си отиде по-бързо, само че вече не може да го докаже

    17:03 21.08.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    И ти ли стана Републиканец като Костадин Центаджиев!? Май май където са парите, там се вреш и ти. Одобряваш ли митата на Тръмпоча, които ни наложи?

    17:30 21.08.2025