Новини
Любопитно »
Николета Лозанова провокира с полуголи СНИМКИ пред Съдебната палата

Николета Лозанова провокира с полуголи СНИМКИ пред Съдебната палата

22 Август, 2025 09:44 1 299 7

  • николета лозанова-
  • съдебната палата-
  • полуголи снимки-
  • провокация

Кадрите, публикувани в Instagram, предизвикаха лавина от възмущение

Николета Лозанова провокира с полуголи СНИМКИ пред Съдебната палата - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Плеймейтката Николета Лозанова отново е в центъра на вниманието след поредната си провокация. Този път тя позира в оскъдно облекло пред една от най-емблематичните сгради в София – Съдебната палата, пише marica.bg.

Снимките, заснети нощем, показват Николета и моделката Мартина, облечени само по боди и прозрачни чорапогащи. Двете позират пред входа на Съдебната палата и пред символичните лъвове – емблема на българското правосъдие.

Кадрите, публикувани в Instagram, предизвикаха лавина от възмущение. В социалните мрежи мнозина определиха фотосесията като „оскверняване на институция от национално значение“. Коментарите варират от гняв до сарказъм: „В нормална правова държава това щеше да има последици“, пишат потребители.

Към снимките Николета добави провокативен надпис: „I don't care what you say, I care how you behave“ („Не ме интересува какво казваш, интересува ме как се държиш“). Фразата, съчетана с полуголата визия пред символа на правосъдието, бе възприета като открито предизвикателство към обществото и институциите.


Много коментатори виждат в тази фотосесия не просто лош вкус, а директна подигравка със съдебната система. За тях провокативните пози и разголената визия пред Съдебната палата са символ на обезценяване на държавността.

Докато обществото е разделено между възмущение и иронични реакции, остава въпросът дали институциите ще реагират официално. Засега скандалът се разгаря основно в социалните мрежи, но за пореден път повдига темата за границата между изкуството, провокацията и общественото уважение към символите на държавата.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор
    НЕ снимките са ПОЛУГОЛИ,
    а обектът на тях ❗

    09:45 22.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Нощем там се събират травестити от площад Македония.

    09:47 22.08.2025

  • 3 Абе

    6 1 Отговор
    Баш си е на място снимката.

    09:51 22.08.2025

  • 4 ???

    6 0 Отговор
    На тая няма ли кой да ѝ сч.у.пи тиквата?!

    10:06 22.08.2025

  • 5 кака писарушка

    3 1 Отговор
    Лозанова ме провокира с полуголи актове
    сменям резбата

    10:07 22.08.2025

  • 6 ники

    8 2 Отговор
    Николета поругала символите на държавата...Ти, да видиш... Тези дето ни управляват през годините на "демокрацията" не поругаха националния интерс, не предадоха всичко българско, не затриха ценности....Та се хванаха сега за Николета... Тая Темида дето действа на принципа "за кокоша няма прошка, за милиони няма закони"....Смешки...поругала била....

    10:08 22.08.2025

  • 7 иронията подхожда на събитието

    0 0 Отговор
    Фразата е съчинена от функционално неграмотни.
    Само те не се интересуват какво им казваш, защото не разбират.

    10:47 22.08.2025