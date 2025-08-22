Николета Лозанова провокира с полуголи СНИМКИ пред Съдебната палата

Плеймейтката Николета Лозанова отново е в центъра на вниманието след поредната си провокация. Този път тя позира в оскъдно облекло пред една от най-емблематичните сгради в София – Съдебната палата, пише marica.bg.

Снимките, заснети нощем, показват Николета и моделката Мартина, облечени само по боди и прозрачни чорапогащи. Двете позират пред входа на Съдебната палата и пред символичните лъвове – емблема на българското правосъдие.

Кадрите, публикувани в Instagram, предизвикаха лавина от възмущение. В социалните мрежи мнозина определиха фотосесията като „оскверняване на институция от национално значение“. Коментарите варират от гняв до сарказъм: „В нормална правова държава това щеше да има последици“, пишат потребители.

Към снимките Николета добави провокативен надпис: „I don't care what you say, I care how you behave“ („Не ме интересува какво казваш, интересува ме как се държиш“). Фразата, съчетана с полуголата визия пред символа на правосъдието, бе възприета като открито предизвикателство към обществото и институциите.

Много коментатори виждат в тази фотосесия не просто лош вкус, а директна подигравка със съдебната система. За тях провокативните пози и разголената визия пред Съдебната палата са символ на обезценяване на държавността.

Докато обществото е разделено между възмущение и иронични реакции, остава въпросът дали институциите ще реагират официално. Засега скандалът се разгаря основно в социалните мрежи, но за пореден път повдига темата за границата между изкуството, провокацията и общественото уважение към символите на държавата.