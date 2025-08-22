Новини
Рецепта на деня: Пълнени чеснови хапки
Рецепта на деня: Пълнени чеснови хапки

22 Август, 2025 10:05

Може да импровизирате с плънката

Рецепта на деня: Пълнени чеснови хапки - 1
Снимка: Shutterstock
Необходими продукти:

  • 100 мл растително масло (зехтин или олио);
  • 500 мл прясно мляко;
  • 750 г брашно;
  • 2 чаени лъжички сол;
  • 1 чаена лъжичка захар;
  • 1 кубче прясна мая (40 г)
  • 125 г масло;
  • 11-12 скилидки чесън;
  • 2 яйчни жълтъка;
  • 150 – 200 г тънко нарязана шунка;
  • 150 г настъргано сирене;
  • Семена или кимион за поръсване.

Начин на приготвяне:

Първо ще приготвим закваската. Разтворете захарта в малко топло мляко и натрошете маята. Изчакайте, докато маята шупне.

В друга купа смесете брашното със солта. Добавете маята, омекналото масло, останалото мляко и олиото. Омесете еднородно тесто и го покрийте с кърпа. Оставете да втаса на топло място.

Прехвърлете тестото върху работна повърхност. Премесете и разделете на 4 части, всяка от които разточете на тънък лист.

Смесете счукания чесън с жълтъка. Разпределете тази смес върху всеки лист тесто. Поставете резените шунка върху плънката и поръсете със сирене. Накрая навийте всеки лист на руло.

Намажете с останалата смес от чесън и жълтък или само с жълтък и поръсете със семена.

Нарежете всяко руло на триъгълници с остър нож. И прехвърлете върху тава за печене, покрита с хартия за печене.

Загряваме фурната на 180 градуса. Докато се загрява, оставете триъгълниците да втасат върху тавата за печене. Печете на 180 градуса за 30 минути, пише flagman.bg.


