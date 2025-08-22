Рецепта на деня: Пълнени чеснови хапки

Необходими продукти:
- 100 мл растително масло (зехтин или олио);
- 500 мл прясно мляко;
- 750 г брашно;
- 2 чаени лъжички сол;
- 1 чаена лъжичка захар;
- 1 кубче прясна мая (40 г)
- 125 г масло;
- 11-12 скилидки чесън;
- 2 яйчни жълтъка;
- 150 – 200 г тънко нарязана шунка;
- 150 г настъргано сирене;
- Семена или кимион за поръсване.
Начин на приготвяне:
Първо ще приготвим закваската. Разтворете захарта в малко топло мляко и натрошете маята. Изчакайте, докато маята шупне.
В друга купа смесете брашното със солта. Добавете маята, омекналото масло, останалото мляко и олиото. Омесете еднородно тесто и го покрийте с кърпа. Оставете да втаса на топло място.
Прехвърлете тестото върху работна повърхност. Премесете и разделете на 4 части, всяка от които разточете на тънък лист.
Смесете счукания чесън с жълтъка. Разпределете тази смес върху всеки лист тесто. Поставете резените шунка върху плънката и поръсете със сирене. Накрая навийте всеки лист на руло.
Намажете с останалата смес от чесън и жълтък или само с жълтък и поръсете със семена.
Нарежете всяко руло на триъгълници с остър нож. И прехвърлете върху тава за печене, покрита с хартия за печене.
Загряваме фурната на 180 градуса. Докато се загрява, оставете триъгълниците да втасат върху тавата за печене. Печете на 180 градуса за 30 минути, пише flagman.bg.
