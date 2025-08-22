Рецепта на деня: Пълнени чеснови хапки

Необходими продукти:

100 мл растително масло (зехтин или олио);

500 мл прясно мляко;

750 г брашно;

2 чаени лъжички сол;

1 чаена лъжичка захар;

1 кубче прясна мая (40 г)

125 г масло;

11-12 скилидки чесън;

2 яйчни жълтъка;

150 – 200 г тънко нарязана шунка;

150 г настъргано сирене;

Семена или кимион за поръсване.

Начин на приготвяне:

Първо ще приготвим закваската. Разтворете захарта в малко топло мляко и натрошете маята. Изчакайте, докато маята шупне.

В друга купа смесете брашното със солта. Добавете маята, омекналото масло, останалото мляко и олиото. Омесете еднородно тесто и го покрийте с кърпа. Оставете да втаса на топло място.

Прехвърлете тестото върху работна повърхност. Премесете и разделете на 4 части, всяка от които разточете на тънък лист.

Смесете счукания чесън с жълтъка. Разпределете тази смес върху всеки лист тесто. Поставете резените шунка върху плънката и поръсете със сирене. Накрая навийте всеки лист на руло.

Намажете с останалата смес от чесън и жълтък или само с жълтък и поръсете със семена.

Нарежете всяко руло на триъгълници с остър нож. И прехвърлете върху тава за печене, покрита с хартия за печене.

Загряваме фурната на 180 градуса. Докато се загрява, оставете триъгълниците да втасат върху тавата за печене. Печете на 180 градуса за 30 минути, пише flagman.bg.