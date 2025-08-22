Новини
Жена откри перла на 100 милиона години в черупката на гигантско мекотело

22 Август, 2025 11:08 1 120 1

Перлата се е образувала вътре в черупката на гигантското мекотело Inoceramus, живяло във вътрешното море Ероманга

Жена откри перла на 100 милиона години в черупката на гигантско мекотело - 1
Снимка: Kronosaurus Korner
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В австралийския щат Куинсланд е открита вкаменена перла, датираща отпреди около 100 милиона години, съобщава ABC.

Скъпоценната находка, с диаметър почти два сантиметра, е намерена в района на Ричмънд, известен със значителни палеонтологични открития. Професор Грегъри Уеб от университета в Куинсланд, който е проверявал артефакта в продължение на две години, го е нарекъл „невероятно ценен от научна гледна точка“.

Перлата се е образувала вътре в черупката на гигантското мекотело Inoceramus, живяло във вътрешното море Ероманга, което е покривало територията на съвременна Австралия преди 100 милиона години. Поради минералния си състав, вкаменелостта е запазена почти непроменена. Туристка е открил артефакта през 2019 г. по време на разкопки в музея Kronosaurus Corner, където доброволци помагат в търсенето на вкаменелости.

„Това е едва третата потвърдена праисторическа перла в Австралия и първата с такъв размер“, отбеляза Уеб. Двете предишни находки, направени в Кубър Педи, са били по-малки. Учените са използвали високотехнологичен анализ, за ​​да изучат вътрешната структура, без да повредят образеца. Артефактът сега е изложен в музея в Ричмънд.

Откритието ни помага да разберем как древните организми са се адаптирали към изменението на климата. Мекотелите са образували перли по същия начин, както съвременните им потомци. Изучаването на такива находки ни помага да предвидим как съвременните екосистеми ще реагират на промените в околната среда.


    "Туристка е открил артефакта през 2019"

    и мисурките 6 г по късно се сетили

