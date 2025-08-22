Дуа Липа на 30 г.: От Лондон до върха на световните класации

Днес, 22 август, рожден ден празнува Дуа Липа – една от най-успешните поп звезди на съвременната сцена. Родена през 1995 г. в Лондон в семейство на косовски албанци, тя навършва 30 години.

Началото

Още като тийнейджърка Дуа започва да публикува свои кавъри в YouTube, а малко по-късно се премества в Косово за кратко със семейството си. Решена да следва музикалната си мечта, тя се връща в Лондон сама на 15 години, където учи и работи, докато се опитва да пробие.

Кариера

През 2017 г. излиза дебютният ѝ албум Dua Lipa, включващ хитовете Be the One и New Rules, който ѝ носи световна популярност. Вторият ѝ албум Future Nostalgia (2020) е високо оценен от критиците и съдържа мегахита Don’t Start Now.

През последните години Дуа Липа затвърди позицията си на световна суперзвезда – носител е на няколко награди „Грами“, а турнетата ѝ са разпродадени в цял свят.

Личен живот и извън сцената

Извън музиката Дуа Липа е известна като модна икона, често появяваща се на корици на списания и в кампании на големи марки. Тя е и активен глас по социални и политически теми, включително за правата на жените и бежанците.

Певицата има и подкаст, At Your Service, в който разговаря с артисти, политици и обществени фигури.

За личния си живот рядко разкрива подробности, предпочитайки да пази интимността си далеч от прожекторите.