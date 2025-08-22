Мили Боби Браун и Джейк Бонджови осиновиха първото си дете

Актрисата от „Stranger Things“ Мили Боби Браун и съпругът ѝ Джейк Бонджови обявиха, че са станали родители, след като са осиновили „прекрасно момиченце“. Двойката, която е на 21 и 23 години, сподели радостната новина в социалните мрежи, като заяви, че са „безкрайно развълнувани“ да започнат новата глава от живота си.
В публикация, придружена от скица на дърво и песента на Beatles „Ob-La-Di, Ob-La-Da“, те написаха: „Това лято посрещнахме нашето сладко момиченце чрез осиновяване. Изключително развълнувани сме да поемем по този красив път на родителството с мир и уединение.“ С краткото допълнение „И ето, вече сме трима“, двойката сподели вълнението си от промяната в семейството.
Мили Боби Браун, позната с ролята на Елевън в сериала на Netflix „Stranger Things“, и Джейк Бонджови, модел и син на музиканта Джон Бон Джоуви, сключиха брак през октомври миналата година след годежа си през 2023 г. Браун неведнъж е заявявала желанието си да създаде голямо семейство, като е споменавала и възможността за осиновяване.
В подкаста SmartLess през март актрисата подчерта, че за нея е изключително важно да бъде родител. Тя допълни, че освен желанието да се утвърди като актриса и продуцент, намира за лично значимо да създаде семейство.
През 2023 г. издаването на първия ѝ роман „Nineteen Steps“, вдъхновен от преживяванията на нейната баба по време на трагедията в Bethnal Green през 1943 г., предизвика дебат за книгите, написани от гост-автори. Макар романът да е написан от Катрин МакГърл, на корицата фигурира единствено името на Браун. След критики в социалните мрежи, актрисата публикува снимка с МакГърл с думите: „Нямаше да успея без теб.“
