Говори Москва! Кремъл осъди думите на Марк Рюте за подготовка на НАТО за война с Русия

Изказването на генералния секретар на НАТО Марк Рюте относно подготовката за война с Русия е безотговорно и показва, че той всъщност не разбира опустошенията, причинени от Втората световна война. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".
Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г. след осем години боеве между подкрепяни от Москва сепаратисти и украински войски в Донбас. Войната предизвика най-голямата конфронтация между Русия и Запада от времето на Студената война.
В реч в Берлин в четвъртък Рюте заяви, че НАТО трябва да бъде "подготвен за мащаба на войната, която нашите баби, дядовци и прадядовци са преживели" и заяви, че "ние сме следващата цел на Русия".
Кремъл многократно отхвърля твърденията на НАТО и някои европейски лидери, че планира да атакува някоя страна членка на Алианса, като "глупости", използвани от европейските лидери за разпалване на антируска истерия.
"Това изглежда като изявление на представител на поколение, което е успяло да забрави каква всъщност е била Втората световна война", изтъкна Песков.
"Те нямат разбиране и за съжаление г-н Рюте, правейки такива безотговорни изявления, просто не разбира за какво говори", допълни той.
Европейските и украинските лидери твърдят, че ако Русия спечели в Украйна, тогава ще атакува НАТО. Москва пък счита, че разширяването на НАТО на изток е заплаха за Русия. Москва е категорична, че няма намерение да атакува НАТО.
Президентът Владимир Путин по-рано този месец заяви, че Русия не иска война с Европа, но че ако Европа започне такава, тогава Русия е готова и че такава война ще приключи много бързо.
1 ООрана държава
Коментиран от #3, #7
17:57 14.12.2025
2 Kaлпазанин
17:57 14.12.2025
3 Рошко
До коментар #1 от "ООрана държава":Не могат и не искат да разберат че са посмешище пред цял свят
17:58 14.12.2025
4 Кривоверен алкаш
Коментиран от #10, #19
17:59 14.12.2025
5 4 години руски позор
.
НАТО за часове ще срине блатото до Урал.
18:01 14.12.2025
6 Боруна Лом
18:01 14.12.2025
7 Бай Араб
До коментар #1 от "ООрана държава":тИ КАК СЕ КАЗВАШ ?
18:01 14.12.2025
8 БОЛШЕВИК
18:01 14.12.2025
9 НИЯ
Коментиран от #18
18:02 14.12.2025
10 Тренинг
До коментар #4 от "Кривоверен алкаш":Е при Кобзон.Земята ще гори под Кремъл.
Коментиран от #14
18:02 14.12.2025
11 Владимир Путин
18:03 14.12.2025
12 Русия може да построи тецове и да изнася
Сега украйна спря нефта и газа от русия за европа но европа има нужда от електричество за да постигне нулев въглеродни емисии
18:03 14.12.2025
13 Цвете
Коментиран от #53
18:03 14.12.2025
14 Ще гори
До коментар #10 от "Тренинг":в Брюксел
18:04 14.12.2025
15 Последния Софиянец
18:04 14.12.2025
16 Коко Н
Коментиран от #57
18:04 14.12.2025
17 Това остана на ЕС
Цял свят разбра че нищо не могат че са разединени и прецакват всеки свои васал.
А ние също сме васали и няколко политически партии ни вкараха на сила и в еврозоната.
И някакви протести но за кой да гласуваш при положение че всички са оплетени в свински черва и хапват от обща паничка тиква в ppdb демократична среда. А нашите върховни управляващи в Брюксел ни хранят със зелена трева и очакват да бъдем състезателни коне и да се борим срещу такива които хрупат зоб и овес. Смешници
18:04 14.12.2025
18 Иван
До коментар #9 от "НИЯ":Не се е чуло Рюте да се крие в землянки.
Чакаме Путлер да обяви от бункера ,че Купянск е превзет за 42 път.
18:05 14.12.2025
19 ру БЛАТА
До коментар #4 от "Кривоверен алкаш":Трябва да си сляп и да не можеш да събереш две и две за да НЕ ти стане ясно че за да имат толкова много територия са агресивна войнствена нация маскалите. ескимосите и др. Етноси не са ходили да искат да стават част от маскВа а са завладяни и подчинени
18:05 14.12.2025
20 Цвете
18:05 14.12.2025
21 Преди да почне СВО
А искаме държавата да върви напред.
Няма как да стане!
Коментиран от #30, #31, #32, #37
18:06 14.12.2025
22 Щатште
Ако излязат остават евроотпадъци
18:06 14.12.2025
23 Плесков
18:07 14.12.2025
24 Дориана
Коментиран от #26
18:07 14.12.2025
25 Кремъл да внимава какво "осъжда", че
18:07 14.12.2025
26 Рушлямистан
До коментар #24 от "Дориана":Рашките имат поговорка в родината е хубаво но още по-хубаво е извън нея
18:09 14.12.2025
27 Правилно
Коментиран от #36
18:10 14.12.2025
28 Фори
18:10 14.12.2025
29 Равносметка
18:10 14.12.2025
30 Има грънци
До коментар #21 от "Преди да почне СВО":Платени руски ботове висят по форумите.
Млад човек няма русофил.Ако не е платен.
Коментиран от #40
18:10 14.12.2025
31 Ха ХаХа
До коментар #21 от "Преди да почне СВО":С ресофоби начело до 1944 г.и с Германия
4 загубени войни
Половин милион убити мъже
40% загубени територии
Бомбардирана София и пр.,и пр
Оставиха 5 млрд.д.активи
НРБ с СССР осигури 45 г.мир и остави 161 млрд.долара активи.
Разбра ли бе безмозъчен ?
18:11 14.12.2025
32 гост
До коментар #21 от "Преди да почне СВО":Много народ има за готвене....
18:12 14.12.2025
33 Песков,
18:13 14.12.2025
34 Републиканец
18:13 14.12.2025
35 Уфф
18:14 14.12.2025
36 Демократ
До коментар #27 от "Правилно":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
18:14 14.12.2025
37 НаРъБа
До коментар #21 от "Преди да почне СВО":При първа възможност след падането на тоталитарния режим много милиони прозападно мислещи българи напуснаха при първа възможност. останаха наследниците на службите и овцете със стокхолмски синдром, също много рускини пратиха да се женят тук и да раждат мелези
18:14 14.12.2025
38 Факти
Коментиран от #42
18:14 14.12.2025
39 Андро
18:15 14.12.2025
40 Ха ХаХа
До коментар #30 от "Има грънци":Платени сороси с пилешки мозъци задръстиха с фекалии форумите
18:17 14.12.2025
41 Бикът от Шри Ланка
Коментиран от #44, #52
18:18 14.12.2025
42 Колко
До коментар #38 от "Факти":Процента от Русия превзе Украйна бе кютюк. ?
Безказарменик нещастен
18:19 14.12.2025
43 Ало моржът песков!
Коментиран от #49
18:19 14.12.2025
44 Ха ХаХа
До коментар #41 от "Бикът от Шри Ланка":Вие еерасите ли бе задник разправям?
18:20 14.12.2025
45 Руски
Коментиран от #51
18:21 14.12.2025
47 Бай Ламби
18:22 14.12.2025
48 Кво му обръщат
18:22 14.12.2025
49 Барон Фон Бисмарк
До коментар #43 от "Ало моржът песков!":Не е важно кой е нападнал пръв
Важно е кой е създал условията за това
Чет повече тъпунгер но не по телефона
18:22 14.12.2025
50 пиночет
Коментиран от #55
18:22 14.12.2025
51 Западни
До коментар #45 от "Руски":Еераси
Коментиран от #64
18:23 14.12.2025
52 Гъхгг
До коментар #41 от "Бикът от Шри Ланка":Срещнеш ли копейка трепИ.Бавно!
18:24 14.12.2025
53 Адолф
До коментар #13 от "Цвете":Щото са наследници на монголската орда. На тях в кръвта им е да убиват и разрушават.
Коментиран от #59
18:24 14.12.2025
54 ха, ха, ха...
Коментиран от #58
18:24 14.12.2025
55 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #50 от "пиночет":Копейките на екарисажате!
18:26 14.12.2025
57 Коко Н
До коментар #16 от "Коко Н":На Съветско-Румънската граница,при предизвиканото нападение на Германия, са пленени 200(двеста) вагона с Топографски карти на Европа.
18:27 14.12.2025
58 Ах ах ах
До коментар #54 от "ха, ха, ха...":Щатите са 80% от НАТО.
Излязат ли остават евроотпадъци които Русия за 2 часа ще попилее и ще помиришат разцъфнал Орешник
18:27 14.12.2025
59 Аспарух
До коментар #53 от "Адолф":Господ ти е Монголското куче Тангра бе монголоиден татарино
Коментиран от #62
18:29 14.12.2025
60 Хахахах
И готови с НАТО да се бият.
Хахахахах.
Мечти и илюзии на един душевнонеурамновесен индивид.
18:30 14.12.2025
61 Кочо
18:31 14.12.2025
62 Копейкотрошач
До коментар #59 от "Аспарух":Вратленцето!
18:32 14.12.2025
63 Григор
Коментиран от #67
18:32 14.12.2025
64 Т Живков
До коментар #51 от "Западни":Само гроба лекува русофилистика
18:32 14.12.2025
66 Само питам
18:35 14.12.2025
67 Стига бе
До коментар #63 от "Григор":То Путин каза че и Украйна нема да напада.....
18:43 14.12.2025