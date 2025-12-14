Изказването на генералния секретар на НАТО Марк Рюте относно подготовката за война с Русия е безотговорно и показва, че той всъщност не разбира опустошенията, причинени от Втората световна война. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".

Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г. след осем години боеве между подкрепяни от Москва сепаратисти и украински войски в Донбас. Войната предизвика най-голямата конфронтация между Русия и Запада от времето на Студената война.

В реч в Берлин в четвъртък Рюте заяви, че НАТО трябва да бъде "подготвен за мащаба на войната, която нашите баби, дядовци и прадядовци са преживели" и заяви, че "ние сме следващата цел на Русия".

Кремъл многократно отхвърля твърденията на НАТО и някои европейски лидери, че планира да атакува някоя страна членка на Алианса, като "глупости", използвани от европейските лидери за разпалване на антируска истерия.

"Това изглежда като изявление на представител на поколение, което е успяло да забрави каква всъщност е била Втората световна война", изтъкна Песков.

"Те нямат разбиране и за съжаление г-н Рюте, правейки такива безотговорни изявления, просто не разбира за какво говори", допълни той.

Европейските и украинските лидери твърдят, че ако Русия спечели в Украйна, тогава ще атакува НАТО. Москва пък счита, че разширяването на НАТО на изток е заплаха за Русия. Москва е категорична, че няма намерение да атакува НАТО.

Президентът Владимир Путин по-рано този месец заяви, че Русия не иска война с Европа, но че ако Европа започне такава, тогава Русия е готова и че такава война ще приключи много бързо.