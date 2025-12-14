Новини
Говори Москва! Кремъл осъди думите на Марк Рюте за подготовка на НАТО за война с Русия
  Тема: Украйна

Говори Москва! Кремъл осъди думите на Марк Рюте за подготовка на НАТО за война с Русия

14 Декември, 2025 17:55

Президентът Владимир Путин по-рано този месец заяви, че Русия не иска война с Европа, но че ако Европа започне такава, тогава Русия е готова

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Изказването на генералния секретар на НАТО Марк Рюте относно подготовката за война с Русия е безотговорно и показва, че той всъщност не разбира опустошенията, причинени от Втората световна война. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".

Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г. след осем години боеве между подкрепяни от Москва сепаратисти и украински войски в Донбас. Войната предизвика най-голямата конфронтация между Русия и Запада от времето на Студената война.

В реч в Берлин в четвъртък Рюте заяви, че НАТО трябва да бъде "подготвен за мащаба на войната, която нашите баби, дядовци и прадядовци са преживели" и заяви, че "ние сме следващата цел на Русия".

Кремъл многократно отхвърля твърденията на НАТО и някои европейски лидери, че планира да атакува някоя страна членка на Алианса, като "глупости", използвани от европейските лидери за разпалване на антируска истерия.

"Това изглежда като изявление на представител на поколение, което е успяло да забрави каква всъщност е била Втората световна война", изтъкна Песков.

"Те нямат разбиране и за съжаление г-н Рюте, правейки такива безотговорни изявления, просто не разбира за какво говори", допълни той.

Европейските и украинските лидери твърдят, че ако Русия спечели в Украйна, тогава ще атакува НАТО. Москва пък счита, че разширяването на НАТО на изток е заплаха за Русия. Москва е категорична, че няма намерение да атакува НАТО.

Президентът Владимир Путин по-рано този месец заяви, че Русия не иска война с Европа, но че ако Европа започне такава, тогава Русия е готова и че такава война ще приключи много бързо.


  • 1 ООрана държава

    40 34 Отговор
    Абе те рюте и мерц не са наред тия двамата, незнам как все психопати се избират за толкова високи позиции

    Коментиран от #3, #7

    17:57 14.12.2025

  • 2 Kaлпазанин

    37 33 Отговор
    Европа се управлява от наркозависими идиоти включително и този Рюте ,

    17:57 14.12.2025

  • 3 Рошко

    31 30 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Не могат и не искат да разберат че са посмешище пред цял свят

    17:58 14.12.2025

  • 4 Кривоверен алкаш

    17 24 Отговор
    Понеже Русия не иска да забрави какви са последиците от ВСВ,в която ТЕ още живеят,за това поддържа тренинг с войната в Украйна...КОЙ ГО КАЗВА че не иска война..каква сбъркана нация...

    Коментиран от #10, #19

    17:59 14.12.2025

  • 5 4 години руски позор

    14 37 Отговор
    Едни украинци ги направиха смешни и да се крият по бункери 4 години....Готови били да отговорят на НАТО???
    .
    НАТО за часове ще срине блатото до Урал.

    18:01 14.12.2025

  • 6 Боруна Лом

    30 9 Отговор
    РЮТЕ, ХОДИ ПРИ МЪЖА СИ И СПРИ ДА СЕ ПРАВИШ НА МЪЖ !

    18:01 14.12.2025

  • 7 Бай Араб

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    тИ КАК СЕ КАЗВАШ ?

    18:01 14.12.2025

  • 8 БОЛШЕВИК

    29 10 Отговор
    Русия не иска война с НАТО и няма да напада Западналите на Запад. Но те сами отиват при Мечката в бърлогата й, затова и има толкова избити чужди наемници на територията Украйна!

    18:01 14.12.2025

  • 9 НИЯ

    21 9 Отговор
    Много точно казано,ясно и категорично.Марк Рюте май се страхува от собствената си сянка.Май. напоследък евролидерите са исперкали тотално и само в главите им е само страх от Русия .

    Коментиран от #18

    18:02 14.12.2025

  • 10 Тренинг

    9 20 Отговор

    До коментар #4 от "Кривоверен алкаш":

    Е при Кобзон.Земята ще гори под Кремъл.

    Коментиран от #14

    18:02 14.12.2025

  • 11 Владимир Путин

    22 4 Отговор
    Ние не искаме да воюваме с НАТО, но ако ни нападнат ще отговорим така, че след това нама да има с кого да сключваме догвори

    18:03 14.12.2025

  • 12 Русия може да построи тецове и да изнася

    14 5 Отговор
    Електричество по електропроводи
    Сега украйна спря нефта и газа от русия за европа но европа има нужда от електричество за да постигне нулев въглеродни емисии

    18:03 14.12.2025

  • 13 Цвете

    10 14 Отговор
    КАТО " ОТХВЪРЛЯТЕ " ВИЕ, ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА УБИВАТЕ И ОСТАВЯТЕ ГРАДОВЕ БЕЗ СВЕТЛИНА И ТОПЛИНА? 🍀

    Коментиран от #53

    18:03 14.12.2025

  • 14 Ще гори

    16 4 Отговор

    До коментар #10 от "Тренинг":

    в Брюксел

    18:04 14.12.2025

  • 15 Последния Софиянец

    17 5 Отговор
    Рюте е доказан г@й .Такива са умствено болни.

    18:04 14.12.2025

  • 16 Коко Н

    4 16 Отговор
    В Русия още вярват,че не са агресорът от ВСВ.Те и на България са обявили война.На съюзниците им от тази война им омръзна да прикриват исторически истината и ,затова вече говорят.

    Коментиран от #57

    18:04 14.12.2025

  • 17 Това остана на ЕС

    11 2 Отговор
    и розовите понита като версия защото те потъват в небитието.
    Цял свят разбра че нищо не могат че са разединени и прецакват всеки свои васал.
    А ние също сме васали и няколко политически партии ни вкараха на сила и в еврозоната.
    И някакви протести но за кой да гласуваш при положение че всички са оплетени в свински черва и хапват от обща паничка тиква в ppdb демократична среда. А нашите върховни управляващи в Брюксел ни хранят със зелена трева и очакват да бъдем състезателни коне и да се борим срещу такива които хрупат зоб и овес. Смешници

    18:04 14.12.2025

  • 18 Иван

    5 13 Отговор

    До коментар #9 от "НИЯ":

    Не се е чуло Рюте да се крие в землянки.
    Чакаме Путлер да обяви от бункера ,че Купянск е превзет за 42 път.

    18:05 14.12.2025

  • 19 ру БЛАТА

    8 13 Отговор

    До коментар #4 от "Кривоверен алкаш":

    Трябва да си сляп и да не можеш да събереш две и две за да НЕ ти стане ясно че за да имат толкова много територия са агресивна войнствена нация маскалите. ескимосите и др. Етноси не са ходили да искат да стават част от маскВа а са завладяни и подчинени

    18:05 14.12.2025

  • 20 Цвете

    5 12 Отговор
    КАТО " ОТХВЪРЛЯТЕ " ВИЕ, ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА УБИВАТЕ И ОСТАВЯТЕ ГРАДОВЕ БЕЗ СВЕТЛИНА И ТОПЛИНА? 🍀

    18:05 14.12.2025

  • 21 Преди да почне СВО

    8 14 Отговор
    никога не бях мислил, че в България има толкова много русофили.
    А искаме държавата да върви напред.
    Няма как да стане!

    Коментиран от #30, #31, #32, #37

    18:06 14.12.2025

  • 22 Щатште

    12 7 Отговор
    са 80% от НАТО.
    Ако излязат остават евроотпадъци

    18:06 14.12.2025

  • 23 Плесков

    9 8 Отговор
    Какво е виновна Русия, че всички граничещи с нея територии са нейни исконни ?! И че дори ако ги завладее, пак ще бъде обградена от такива ??!

    18:07 14.12.2025

  • 24 Дориана

    14 8 Отговор
    Европейските лидери отдавна ежедневно провокират и неистово искат война между НАТО и Русия. Това, ще доведе до унищожението на Европа и най- вече на Франция, Германия и Великобритания. Предизвикат ли Трета Световна война Русия ще сложи край на войната чак когато Европа вече е унищожена. Това е предупреждение. Щом искат война, получават война, но те ще са потърпевшите. Да видим българските лицемерни политици дали ще вкарат и България във война.

    Коментиран от #26

    18:07 14.12.2025

  • 25 Кремъл да внимава какво "осъжда", че

    28 14 Отговор
    НАТО не е Украйна и изобщо няма да се церемони с режима на бункерния фюрер.

    18:07 14.12.2025

  • 26 Рушлямистан

    9 9 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    Рашките имат поговорка в родината е хубаво но още по-хубаво е извън нея

    18:09 14.12.2025

  • 27 Правилно

    5 11 Отговор
    Да, от руските свине няма да остане нищо

    Коментиран от #36

    18:10 14.12.2025

  • 28 Фори

    5 8 Отговор
    Путин също казваше ,че и нападение на Украйна са глупости но вече е пред Киев и не се отказва да я завземе цялата. На кой да вярваш?

    18:10 14.12.2025

  • 29 Равносметка

    14 2 Отговор
    600 млн европейци чакат на 300 млн американци да ги бранят от 150 млн руснаци !

    18:10 14.12.2025

  • 30 Има грънци

    4 12 Отговор

    До коментар #21 от "Преди да почне СВО":

    Платени руски ботове висят по форумите.
    Млад човек няма русофил.Ако не е платен.

    Коментиран от #40

    18:10 14.12.2025

  • 31 Ха ХаХа

    12 3 Отговор

    До коментар #21 от "Преди да почне СВО":

    С ресофоби начело до 1944 г.и с Германия
    4 загубени войни
    Половин милион убити мъже
    40% загубени територии
    Бомбардирана София и пр.,и пр
    Оставиха 5 млрд.д.активи
    НРБ с СССР осигури 45 г.мир и остави 161 млрд.долара активи.
    Разбра ли бе безмозъчен ?

    18:11 14.12.2025

  • 32 гост

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Преди да почне СВО":

    Много народ има за готвене....

    18:12 14.12.2025

  • 33 Песков,

    1 6 Отговор
    Ще ви смелят за няколко часа.И го знаеш.Видяхме ви 11 години в Донбас на какво сте способни.НА НИЩО.

    18:13 14.12.2025

  • 34 Републиканец

    6 1 Отговор
    Равносметката: 2,5 милиона убити урки, поне 5 милиона инвалиди, 30 милиона избягали в чужбина. На територията са останали 10-15 милиона вдовици, инвалиди, малки деца, старци и старици. Руската армия преследва нацистките банди и наемници, въоръжени до зъби от фашистка Европа. Фронтът се е разпаднал на отделни участъци. НЕВИЖДАНА ОТ СРЕДНОВЕКОВИЕТО НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА!

    18:13 14.12.2025

  • 35 Уфф

    4 2 Отговор
    Не е виновен Рюте! Просто е грешка на природата . Вместо да мисли с главата си, той мисли с друга част от човешкото тяло.

    18:14 14.12.2025

  • 36 Демократ

    1 5 Отговор

    До коментар #27 от "Правилно":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    18:14 14.12.2025

  • 37 НаРъБа

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "Преди да почне СВО":

    При първа възможност след падането на тоталитарния режим много милиони прозападно мислещи българи напуснаха при първа възможност. останаха наследниците на службите и овцете със стокхолмски синдром, също много рускини пратиха да се женят тук и да раждат мелези

    18:14 14.12.2025

  • 38 Факти

    2 8 Отговор
    Малка Украйна направи Русия за смях, пък тя била готова за война с НАТО 😂

    Коментиран от #42

    18:14 14.12.2025

  • 39 Андро

    2 6 Отговор
    На Русия не може да се вярва за нищо.Тя твърдеше,че няма да нападне и Украйна,но го направи.А Европа наистина трябва да се готви за дълга и изтощителна война с Русия,ако Украйна не успаее да се справи с нея на терен.

    18:15 14.12.2025

  • 40 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Има грънци":

    Платени сороси с пилешки мозъци задръстиха с фекалии форумите

    18:17 14.12.2025

  • 41 Бикът от Шри Ланка

    2 1 Отговор
    Шизофреничното джудже такива приказки разправяше и за Украйна,така че елате да се съберем с крака да му строшим главата,свободни да се назовем

    Коментиран от #44, #52

    18:18 14.12.2025

  • 42 Колко

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    Процента от Русия превзе Украйна бе кютюк. ?
    Безказарменик нещастен

    18:19 14.12.2025

  • 43 Ало моржът песков!

    2 1 Отговор
    москва била категорична, че няма намерение да атакува НАТО. Тя твоята империята на злото беше категорична, че няма да нападне през м. февруари 2022 година. Но нападна малоумно. Нито договорите ви са по-стойностни от хартията, на която са написани. Нито малоумното ви празнодумие. Закрой рот. Она гняс. А моржовият ти мустак е комичен.

    Коментиран от #49

    18:19 14.12.2025

  • 44 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Бикът от Шри Ланка":

    Вие еерасите ли бе задник разправям?

    18:20 14.12.2025

  • 45 Руски

    2 1 Отговор
    Палячовци.

    Коментиран от #51

    18:21 14.12.2025

  • 46 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 47 Бай Ламби

    2 1 Отговор
    Абре Песков, напълно нормално е да се готвиш за война когато на границите ти има две тоталитарни държави едната от които е федерация и нахлува в суверенна държава с двестахилядна армия, почва да руши и заграбва територии. Ти що си мислиш че Европа ще стои и ще гледа безучастно как избивате цивилно население за да задоволите комплексите на шепа кремълски вождове? А вие като сте толкова миролюбиви що разположихте ядрено оръжие на територията на Беларус? С това оръжие за какво се готвите вие?

    18:22 14.12.2025

  • 48 Кво му обръщат

    2 1 Отговор
    Внимание на тоя рептил сатанист.т8й е болен от неизлечима психиатрична болест.оставете го да се готви за квото иска

    18:22 14.12.2025

  • 49 Барон Фон Бисмарк

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Ало моржът песков!":

    Не е важно кой е нападнал пръв
    Важно е кой е създал условията за това
    Чет повече тъпунгер но не по телефона

    18:22 14.12.2025

  • 50 пиночет

    2 0 Отговор
    Кога товарим копейките?

    Коментиран от #55

    18:22 14.12.2025

  • 51 Западни

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "Руски":

    Еераси

    Коментиран от #64

    18:23 14.12.2025

  • 52 Гъхгг

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Бикът от Шри Ланка":

    Срещнеш ли копейка трепИ.Бавно!

    18:24 14.12.2025

  • 53 Адолф

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Цвете":

    Щото са наследници на монголската орда. На тях в кръвта им е да убиват и разрушават.

    Коментиран от #59

    18:24 14.12.2025

  • 54 ха, ха, ха...

    1 2 Отговор
    Както и да коментира Кремъл ако продължава същата си агресивна политика, войната с НАТО е неизбежна. Вече много пъти шляхите настъпвахаха мотиката, но засега НАТО все още се прави на разсеяно, понеже разсъждават не само по разумно от руснак, но и на никого не му се воюва безмислено като руска марионетка. Само за седмица има 3 турски кораба пострадали от руски обстрел в украински пристанища и един в украински териториални води. Все ще дойде момента в който на всички ще им писне.

    Коментиран от #58

    18:24 14.12.2025

  • 55 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "пиночет":

    Копейките на екарисажате!

    18:26 14.12.2025

  • 56 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 57 Коко Н

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Коко Н":

    На Съветско-Румънската граница,при предизвиканото нападение на Германия, са пленени 200(двеста) вагона с Топографски карти на Европа.

    18:27 14.12.2025

  • 58 Ах ах ах

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "ха, ха, ха...":

    Щатите са 80% от НАТО.
    Излязат ли остават евроотпадъци които Русия за 2 часа ще попилее и ще помиришат разцъфнал Орешник

    18:27 14.12.2025

  • 59 Аспарух

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Адолф":

    Господ ти е Монголското куче Тангра бе монголоиден татарино

    Коментиран от #62

    18:29 14.12.2025

  • 60 Хахахах

    3 0 Отговор
    Хаххаххахха,от три дни та 4 години.
    И готови с НАТО да се бият.
    Хахахахах.
    Мечти и илюзии на един душевнонеурамновесен индивид.

    18:30 14.12.2025

  • 61 Кочо

    2 0 Отговор
    Тоз пък къде е тръгнал???

    18:31 14.12.2025

  • 62 Копейкотрошач

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Аспарух":

    Вратленцето!

    18:32 14.12.2025

  • 63 Григор

    0 2 Отговор
    Рюте трябва да е полудял! НАТО превъзхожда Русия три пъти по всички показатели. Затова да се очаква агресия от страна на Русия е твърдение за идиоти. Такава постановка изобщо не трябва да се разглежда. По-опасна е другата постановка. Хора от типа на Рюте са си повярвали и решават да използват превъзходството си във всички видове оръжие и да нападнат Русия. И за децата е ясно, че такъв конфликт няма как да остане само в рамките на конвенционалните оръжия. А стигне ли се до втората фаза, ЯДРЕНАТА, тогава нещата са зле. Русия е в състояние за 30 минути да превърне Европа в купчина радиоактивен прах. За такъв сценарии, Рюте изобщо не трябва да си помисля. Обичаме си Европа и си я искаме такава, каквато е!

    Коментиран от #67

    18:32 14.12.2025

  • 64 Т Живков

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Западни":

    Само гроба лекува русофилистика

    18:32 14.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Само питам

    2 0 Отговор
    Кво стана с Киев за два дня?Руски циркаджии.Армията им няма даже свестни обувки.

    18:35 14.12.2025

  • 67 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Григор":

    То Путин каза че и Украйна нема да напада.....

    18:43 14.12.2025

