Опит за кражба на „Мисис България Свят“ разгневи собственика на марката Меги Савова (СНИМКИ)

Сензационна драма с права върху конкурса за красота „Мисис България Свят" се разиграва във Варна. В морската столица бе обявено събитие под името Национален фестивал „Мисис България Свят“, планирано за началото на септември. Организатор е г-жа Ева Добрева, която в социалните мрежи съобщи за намерението си да проведе подобно събитие.

Оказва се обаче, че марката „Мисис България Свят“ има регистриран собственик – това е Меги Савова, която държи правата ѝ не само в България, но и за територията на цяла Европа. Савова реагира остро на новината за фестивала във Варна, става ясно от нейна публикация в социалните мрежи.

По думите ѝ тя била информирана за публикацията от свои познати, тъй като самата тя е блокирана в социалните мрежи от Добрева, предава Телеграф.

„Това, че има договорки да праща българка на „Мисис Свят“, не ѝ дава право да организира събитие с подобно име у нас“, коментира Савова и приложи документи, удостоверяващи собствеността ѝ върху марката.

Чрез адвокатите си тя е изпратила предупредително писмо до г-жа Добрева, с което я уведомява, че действията ѝ са в нарушение на патентното законодателство. „Ако подобно събитие се случи, то ще доведе и до икономически загуби за нашата организация, а работата ще стигне и до съд“, заяви тя. В писмото подробно са посочени всички марки, регистрирани на името на Савова, както и съответните им номера в българския патентен регистър. Освен това е подадена и официална опозиция срещу опита за използване на марката.

„Крайно време е законите да се спазват. Патентният регистър е публичен – всеки може онлайн да види коя марка е заета и коя не. Ако въпреки това някой реши да прави събитие с вече регистрирана марка, това е злоупотреба“, категорична е Меги Савова.