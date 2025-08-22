Новини
Опит за кражба на „Мисис България Свят“ разгневи собственика на марката Меги Савова (СНИМКИ)

22 Август, 2025 13:31 602 4

  • мисис българия-
  • мисис българия свят-
  • конкурс-
  • фестивал-
  • варна-
  • авторски права

Фестивал под името „Мисис България Свят“ предстои да се проведе незаконно във Варна

Опит за кражба на „Мисис България Свят“ разгневи собственика на марката Меги Савова (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сензационна драма с права върху конкурса за красота „Мисис България Свят" се разиграва във Варна. В морската столица бе обявено събитие под името Национален фестивал „Мисис България Свят“, планирано за началото на септември. Организатор е г-жа Ева Добрева, която в социалните мрежи съобщи за намерението си да проведе подобно събитие.

Оказва се обаче, че марката „Мисис България Свят“ има регистриран собственик – това е Меги Савова, която държи правата ѝ не само в България, но и за територията на цяла Европа. Савова реагира остро на новината за фестивала във Варна, става ясно от нейна публикация в социалните мрежи.

По думите ѝ тя била информирана за публикацията от свои познати, тъй като самата тя е блокирана в социалните мрежи от Добрева, предава Телеграф.

„Това, че има договорки да праща българка на „Мисис Свят“, не ѝ дава право да организира събитие с подобно име у нас“, коментира Савова и приложи документи, удостоверяващи собствеността ѝ върху марката.

Чрез адвокатите си тя е изпратила предупредително писмо до г-жа Добрева, с което я уведомява, че действията ѝ са в нарушение на патентното законодателство. „Ако подобно събитие се случи, то ще доведе и до икономически загуби за нашата организация, а работата ще стигне и до съд“, заяви тя. В писмото подробно са посочени всички марки, регистрирани на името на Савова, както и съответните им номера в българския патентен регистър. Освен това е подадена и официална опозиция срещу опита за използване на марката.

„Крайно време е законите да се спазват. Патентният регистър е публичен – всеки може онлайн да види коя марка е заета и коя не. Ако въпреки това някой реши да прави събитие с вече регистрирана марка, това е злоупотреба“, категорична е Меги Савова.


  • 1 Щерев

    4 0 Отговор
    Чичко паричко определя коя ще е Мис България ако миската мине през кревата му.

    13:41 22.08.2025

  • 2 ТАЯ

    4 1 Отговор
    ПО СРЕДАТА МИ ПРИЛИЧА НА ТЕТА МИТРОФАНОВА.

    13:49 22.08.2025

  • 3 То едни фестивали ..

    2 0 Отговор
    Това са конкурси за подбор на каталог с труженички.

    13:53 22.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.