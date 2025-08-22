Изследване: Дехидратацията усилва чувството за стрес

При хората, които не пият достатъчно вода, се наблюдава по-силна биологична реакция на стрес, показва британско изследване, цитирано от Пи Ей Мидия/ДПА.

Авторите му от университета "Джон Мурс" в Ливърпул са установили, че хората, които обикновено пият по-малко вода, отделят по-големи количества на хормона на стреса кортизол, въпреки че не се чувстват по-жадни от хората, които приемат по-големи количества от течността, пише БТА.

Изследователите смятат, че ако човек държи бутилка с вода наблизо по време на стресови периоди, това може да е полезно за дългосрочното му здраве.

Изследването е обхванало 16 души, които пият по-малко от 1,5 литра вода на ден, и 16 души, редовно спазващи препоръчителните дневни насоки за прием на течности. Специалистите са използвали насоките на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), който препоръчва мъжете да пият 2,5 литра вода на ден, а жените - 2 литра.

Във Великобритания ръководството за балансирано хранене Eatwell предлага възрастните да пият между шест и осем чаши течност на ден, което е приблизително между 1,5 и 2 литра. Въпреки това, хората може да се нуждаят от повече течности, когато е горещо, ако са много активни, ако се възстановяват от заболяване или по време на бременност и кърмене.

Изследователите са наблюдавали хидратацията и в двете групи в продължение на седем дни, използвайки проби от урина и кръв, след което на участниците е направен стрес тест. По думите на Нийл Уолш от изследователския екип тестът е бил "действително изнервящ".

"Известно е, че хората, които приемат малко течности дневно и не спазват препоръките, вероятно са слабо хидратирани. Не знаехме обаче дали когато подложим тези хора на стрес в контролирани условия, те ще имат по-силна реакция на стресовия хормон кортизол", казва Уолш.

Изследователите са събрали проби от слюнка преди и след стресовия тест, за да измерят нивата на кортизола. Хормонът се произвежда от надбъбречната жлеза в отговор на стрес и също така играе роля в имунния отговор, метаболизма и кръвното налягане.

Екипът е установил, че нивата на кортизол са по-високи при тези, които пият по-малко вода. Участниците и от двете групи са показали сходни стресови реакции като повишен пулс, изпотени ръце и сухота в устата. При хората, които са били слабо хидратирани, защото не са приемали достатъчно вода всеки ден, е наблюдавана много по-силна реакция на кортизола.

"Кортизолът е основният стресов хормон в организма. Преувеличената реакция на кортизола към стреса се свързва с повишен риск от сърдечносъдови заболявания, диабет и депресия", казва Уолш.

Ако човек знае, че му предстои краен срок или реч, е добре да държи шише с вода наблизо. Това е полезен навик с потенциални ползи за дългосрочното му здраве, допълва експертът.

Уолш казва, че са необходими допълнителни проучвания за по-доброто разбиране на резултатите от изследването, публикувано в сп. Journal of Applied Physiology. Целта е да се провери дали увеличаването на приема на вода при хората, които не пият достатъчно количество, може да намали реакциите към ежедневните "микростресори" като задръствания или презентации в работата.

Скорошно изследване показа, че свръхпреработените храни са свързани с по-висок риск от развитие на хронични заболявания.