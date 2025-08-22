Новини
Зоуи Кравиц и Остин Бътлър - нова холивудска двойка? (СНИМКИ)

22 Август, 2025 19:31 460 1

Дъщерята на Лени Кравиц доскоро имаше връзка с Чанинг Тейтъм, а Остин Бътлър се раздели с Кая Гербер миналата година

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Химията между Остин Бътлър и Зоуи Кравиц изглежда излиза далеч извън екрана. Двамата актьори, които си партнират във филма „Caught Stealing“, привлякоха вниманието на премиерата на продукцията в Париж с взаимното си внимание и топли погледи на червения килим – нещо, което допълнително подхрани слуховете за романтична връзка между тях.

Кравиц, на 36 години, и Бътлър, на 34, изглеждаха напълно спокойни един с друг, докато позираха пред фотографите. Режисьорката и актриса заложи на небрежно елегантна визия с дантелена рокля в цвят шампанско, допълнена с гривна, дълги обеци и черни сандали. Бътлър също демонстрира моден усет, като се появи с кожени панталони и съчетание от риза в два цвята, допълнени от семпъл сребърен часовник.

Това не е първият път, когато червеният килим става сцена на близките отношения между двамата. Само няколко дни по-рано, на премиерата в Лондон, Бътлър бе заснет как спасява Кравиц от агресивна пчела – жест, който бе широко коментиран в медиите.

В „Caught Stealing“ Остин Бътлър влиза в ролята на Ханк – бейзболна звезда, превърнала се в барман, която се оказва въвлечена в престъпния свят на Ню Йорк през 90-те години на миналия век. Зоуи Кравиц играе ролята на Ивон – неговата екранна партньорка.

Миналия месец Page Six съобщи, че двамата са посетили заедно театрално представление в Ню Йорк – факт, който допълнително засили спекулациите за връзка между тях. Въпреки това, източници, цитирани през април, твърдят, че флиртът между Кравиц и Бътлър не е нищо сериозно, след като тя прекрати годежа си с Чанинг Тейтъм през октомври 2024 г. Според същия източник, за Кравиц това е просто начин да се разсее и да се забавлява, а Бътлър, който наскоро се раздели с Кая Гербер след тригодишна връзка, също не е против вниманието на медиите.


