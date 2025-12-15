Главният преговарящ на Киев: Постигнахме реален напредък в Берлин!

Главният преговарящ на Украйна Рустем Умеров обяви днес, че американските и украинските представители са постигнали реален напредък по време на втория тур на мирните преговори в Берлин, целящи да сложат край на войната с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„През последните два дни преговорите между Украйна и САЩ бяха конструктивни и продуктивни, като беше постигнат реален напредък“, написа в публикация в „Екс“ Умеров, който е секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.
Over the past two days, Ukrainian-US negotiations have been constructive and productive, with real progress achieved. We hope we will reach an agreement that will bring us closer to peace by the end of the day.
There is a lot of noise and anonymous speculation in the media right…
— Rustem Umerov (@rustem_umerov) December 15, 2025
„Американският екип, воден от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, работи изключително конструктивно, за да помогне на Украйна да намери път към трайно мирно споразумение“, добави той.
