Новини
Свят »
Украйна »
Главният преговарящ на Киев: Постигнахме реален напредък в Берлин!
  Тема: Украйна

Главният преговарящ на Киев: Постигнахме реален напредък в Берлин!

15 Декември, 2025 17:33 854 29

  • рустем умеров-
  • стив уиткоф-
  • джаред къшнър-
  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

Американският екип, воден от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, работи изключително конструктивно, за да помогне на Украйна да намери път към трайно мирно споразумение, добави Рустем Умеров

Главният преговарящ на Киев: Постигнахме реален напредък в Берлин! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Главният преговарящ на Украйна Рустем Умеров обяви днес, че американските и украинските представители са постигнали реален напредък по време на втория тур на мирните преговори в Берлин, целящи да сложат край на войната с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„През последните два дни преговорите между Украйна и САЩ бяха конструктивни и продуктивни, като беше постигнат реален напредък“, написа в публикация в „Екс“ Умеров, който е секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.

„Американският екип, воден от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, работи изключително конструктивно, за да помогне на Украйна да намери път към трайно мирно споразумение“, добави той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФЕЙК - либераст

    15 3 Отговор
    Аз и едина съсед се договорихме да продадем къщата на другия съсед за да спонсорираме бандюгите да ограбят четвъртия съсед, да види той как се паркира пред нас!

    Коментиран от #8

    17:36 15.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    13 6 Отговор
    Путин питахте ли го? Щото не зависи от тебе а от чичо Вова!

    Коментиран от #7

    17:37 15.12.2025

  • 3 Европа и Украйна

    5 11 Отговор
    Без Украйна и ЕС мир няма да има!

    Да слушат Тръмп и мажоретките му Орбан, Фицо, Радев , Борисов, Вучич и т.н.

    17:37 15.12.2025

  • 4 Хората си хапват ,пийват в Берлин

    4 9 Отговор
    Путин в мазата.Имс разлика.

    17:37 15.12.2025

  • 5 Том Сойер

    9 3 Отговор
    Какви са тия преговори като САЩ не са воюваща страна. По-скоро, абе САЩ ни казват каква е реалността, но на нас бавно ни увират тиквите.

    17:38 15.12.2025

  • 6 За Русия

    7 2 Отговор
    Или хубаво, или нищо

    17:38 15.12.2025

  • 7 Демократ

    0 8 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    В кой от бункерите да го намерят?🤣🤣

    Коментиран от #19

    17:38 15.12.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФЕЙК - либераст":

    Вие все пак сте добре... щото тия се били договорили съседът на всичко отгоре да им плати за труда дето били извършили по кражбата :)

    17:38 15.12.2025

  • 9 Путин

    6 1 Отговор
    не е поканен,че няма да си тръгне!

    Коментиран от #11

    17:40 15.12.2025

  • 10 стоян георгиев

    2 7 Отговор
    Украйна ще наиграе Тръмп отново.плама беше преработен украйна отново е конструктивния играч в него.русия ще го отхвърли и войната ще.продължи с подкрепата на сащ към украйна.както е и до сега.

    17:41 15.12.2025

  • 11 Ами

    1 8 Отговор

    До коментар #9 от "Путин":

    Хага е близо.

    Коментиран от #21

    17:41 15.12.2025

  • 12 Шарли Ебдо

    4 0 Отговор
    Проектът ,,Тръмп" на Кремъл рабати по план! Каква пародия САЩ вместо Русия преговаря с Украйна...! И това ако не е ярък знак за реализация на този план на Москва здраве му кажи

    17:42 15.12.2025

  • 13 Решаващо е

    0 7 Отговор
    Путин колко от ресурсите на Русия,ше даде на Тръмп!

    Коментиран от #22

    17:43 15.12.2025

  • 14 КОООФФФЛЕНД

    2 0 Отговор
    А НИЙ ПРЕВЗЕХМЕ ТЕРИТОРИЯТА. АКО НЕ БАЧКАМЕ ТРИ ДЕНА ПОПУЛАЦИЯТА ТРУПЯСВА ОТ ГЛАД......

    17:43 15.12.2025

  • 15 Колко хубаво

    7 2 Отговор
    Урсули, гответе се, че войната свършва.Тръмп и Путин печелят!

    17:45 15.12.2025

  • 16 Путин в Берлин

    6 0 Отговор
    Вова където стъпи,става руска територия!

    17:45 15.12.2025

  • 17 Германците

    4 0 Отговор
    са руснаци,но още не знаят!

    17:46 15.12.2025

  • 18 Къде ми е ежедневната статия

    5 1 Отговор
    за победите на Зеленски ?

    17:47 15.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Русороб

    1 3 Отговор
    Без преговори
    Доволно мрътна купове
    И без това те са просто измет

    Коментиран от #25

    17:48 15.12.2025

  • 21 Това в Аляска с

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Тръмп ли беше?

    17:48 15.12.2025

  • 22 Контраступа докъде стигна?

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Решаващо е":

    Върнаха ли си Крим?А Бахмут?

    17:50 15.12.2025

  • 23 Факти

    2 1 Отговор
    Тръмп е толкова смешен. Обеща да спре войната за един ден, а година по-късно натиска Зеленски да даде на Путин територия, която некадърният диктатор не може да превземе от 4 години. САЩ и Русия заедно не могат да принудят украинците да се откажат от земята си. Смях.

    Коментиран от #26

    17:50 15.12.2025

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор
    Путин е велик!!! Накара американците да оправят това което са надробили. Хахах

    17:51 15.12.2025

  • 25 Любимата фраза на Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Русороб":

    Когато обвинява Руският народ е; Та те са просто измет!!!!

    Коментиран от #28

    17:51 15.12.2025

  • 26 Тока в

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    Киев пуснаха ли го?

    17:52 15.12.2025

  • 27 Точен

    1 0 Отговор
    А кръчмарят?

    17:53 15.12.2025

  • 28 Зеленски

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Любимата фраза на Путин":

    Моля всички мои български фенове са изпращат повече заплати месечно, за да мога да си купя още златни тоалетни!

    17:53 15.12.2025

  • 29 Преговорите между Украйна и САЩ бяха

    0 0 Отговор
    конструктивни и продуктивни, като беше постигнат реален напредък. Да ама Юрий Ушаков от Русия казва, че Русия много ясно е посочила на Съединените щати позицията си по мирно уреждане в Украйна, всякакви промени в американския план ще бъдат отхвърлени, е заявил Руският президентски помощник Юрий Ушаков пред журналиста Павел Зарубин. Видеото е било публикувано в Telegram канала на репортера. "Ако има подходящи поправки, тогава ще имаме много остри възражения, тъй като много ясно заявихме позицията си, която изглеждаше доста ясна за Американците," казал Ушаков. Президентският помощник е отбелязал, че Русия няма да приеме "неприемливи разпоредби", включително по териториалния въпрос. Юрий Ушаков също е заявил, че мечтите на Украинския лидер Владимир Зеленски за присъединяването на страната към НАТО и Кримския полуостров няма да се сбъднат.

    17:53 15.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания