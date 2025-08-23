Новини
Драгана Спасовска впечатли Леонардо ди Каприо на частно парти в луксозна вила

Драгана Спасовска впечатли Леонардо ди Каприо на частно парти в луксозна вила

23 Август, 2025 10:37

Драгана Спасовска купонясва със звездите на Холивуд в Сен Тропе

Драгана Спасовска впечатли Леонардо ди Каприо на частно парти в луксозна вила - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пловдивчанката Драгана Спасовска предизвика интереса, след като бе забелязана в компанията на холивудските звезди Леонардо ди Каприо и Джейми Фокс.

Красавицата бе поканена на частно парти в луксозна вила на Френската ривиера. Холивудските звезди Леонардо ди Каприо и Джейми Фокс бяха сред малкото избрани гости. Събитието, организирано при закрити врати, беше истинското олицетворение на ексклузивност, блясък и звездна мощ, пише Hot arena.


„Бях поканена на частно парти, където сред гостите бяха Леонардо ди Каприо и Джейми Фокс, с които разговарях насаме“, сподели Драгана. „Те са толкова приятни и спокойни! Дори направихме кратко видео с Джейми, докато на Леонардо не беше позволено да снима.“

Присъствието на Спасовска на ексклузивни събития не е нещо ново. Тя често пътува до най-луксозните дестинации като Монте Карло, Ибиса и Малдивите, посещавайки партита, където модата, изкуството и елитът се пресичат.

От години Драгана живее в Дубай, където е сред любимките на известни футболисти като Роналдиньо, Пол Погба, Роберто Карлош и Жерер Пике. Снимките ѝ с Пике преди време породиха слухове за раздялата му с Шакира, които самата Спасовска опроверга.

Драгана се определя като балканската Ким Кардашиян.

„Мисля, че си приличаме, казва тя. И двете сме високи 1,57 м, имаме един и същи стил на обличане и дупетата ни са еднакви. Харесвам жени, които са доста влиятелни и знаят как да постигнат това, което искат. За мен Ким е бизнес дама - диктува модата, има козметика, облекла и върти целия свят.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Любе Куревски

    18 2 Отговор
    Драгана Спасовска не е българка, а сербо-македонски тарикат с българско гражданство на аванта!

    10:40 23.08.2025

  • 5 Меси

    23 0 Отговор
    Тарифа?

    10:41 23.08.2025

  • 6 Ужасссс...

    15 0 Отговор
    Тази е от тия които си му шат зорлем в г /за сланини !!!

    10:41 23.08.2025

  • 7 Браво, гордееме се

    15 0 Отговор
    Най-лачената коврра била наша

    10:43 23.08.2025

  • 8 гост

    7 0 Отговор
    била е за борбите....

    11:03 23.08.2025

  • 9 от древни времена

    9 0 Отговор
    Сега познайте, какво "работи" Драгана? 😂
    Впрочем тя платилила ли е на сайта за този ПР и реклама, която и правите, защото ясно е че всичко е бизнес, продуктово позициониране, а не новини😉

    11:10 23.08.2025

  • 10 ха ха Хо

    9 0 Отговор
    Драгана Спасовска е северно-македонка с древна професия.Още при пра,пра,пра....,,дедо,,и Санде Македонецо са влачели с войските такива професионалистки.

    11:11 23.08.2025

  • 11 ДжъсТ КавалИ !!!!

    8 0 Отговор
    Впечетлила ! КАК ????

    11:27 23.08.2025

  • 12 Щерев

    5 0 Отговор
    "Драгана Спасовска купонясва със звездите на Холивуд в Сен Тропе " Значи всички звезди с които тя е купонясвала са я минали като носна кърпичка.

    11:54 23.08.2025

  • 13 Уса

    3 0 Отговор
    Дърта е за Лео пдфилчето си пада по млади

    11:58 23.08.2025