Драгана Спасовска впечатли Леонардо ди Каприо на частно парти в луксозна вила

Пловдивчанката Драгана Спасовска предизвика интереса, след като бе забелязана в компанията на холивудските звезди Леонардо ди Каприо и Джейми Фокс.
Красавицата бе поканена на частно парти в луксозна вила на Френската ривиера. Холивудските звезди Леонардо ди Каприо и Джейми Фокс бяха сред малкото избрани гости. Събитието, организирано при закрити врати, беше истинското олицетворение на ексклузивност, блясък и звездна мощ, пише Hot arena.
„Бях поканена на частно парти, където сред гостите бяха Леонардо ди Каприо и Джейми Фокс, с които разговарях насаме“, сподели Драгана. „Те са толкова приятни и спокойни! Дори направихме кратко видео с Джейми, докато на Леонардо не беше позволено да снима.“
Присъствието на Спасовска на ексклузивни събития не е нещо ново. Тя често пътува до най-луксозните дестинации като Монте Карло, Ибиса и Малдивите, посещавайки партита, където модата, изкуството и елитът се пресичат.
От години Драгана живее в Дубай, където е сред любимките на известни футболисти като Роналдиньо, Пол Погба, Роберто Карлош и Жерер Пике. Снимките ѝ с Пике преди време породиха слухове за раздялата му с Шакира, които самата Спасовска опроверга.
Драгана се определя като балканската Ким Кардашиян.
„Мисля, че си приличаме, казва тя. И двете сме високи 1,57 м, имаме един и същи стил на обличане и дупетата ни са еднакви. Харесвам жени, които са доста влиятелни и знаят как да постигнат това, което искат. За мен Ким е бизнес дама - диктува модата, има козметика, облекла и върти целия свят.“
1 Любе Куревски
10:40 23.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Меси
10:41 23.08.2025
6 Ужасссс...
10:41 23.08.2025
7 Браво, гордееме се
10:43 23.08.2025
8 гост
11:03 23.08.2025
9 от древни времена
Впрочем тя платилила ли е на сайта за този ПР и реклама, която и правите, защото ясно е че всичко е бизнес, продуктово позициониране, а не новини😉
11:10 23.08.2025
10 ха ха Хо
11:11 23.08.2025
11 ДжъсТ КавалИ !!!!
11:27 23.08.2025
12 Щерев
11:54 23.08.2025
13 Уса
11:58 23.08.2025