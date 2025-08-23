Драгана Спасовска впечатли Леонардо ди Каприо на частно парти в луксозна вила

Пловдивчанката Драгана Спасовска предизвика интереса, след като бе забелязана в компанията на холивудските звезди Леонардо ди Каприо и Джейми Фокс.

Красавицата бе поканена на частно парти в луксозна вила на Френската ривиера. Холивудските звезди Леонардо ди Каприо и Джейми Фокс бяха сред малкото избрани гости. Събитието, организирано при закрити врати, беше истинското олицетворение на ексклузивност, блясък и звездна мощ, пише Hot arena.

„Бях поканена на частно парти, където сред гостите бяха Леонардо ди Каприо и Джейми Фокс, с които разговарях насаме“, сподели Драгана. „Те са толкова приятни и спокойни! Дори направихме кратко видео с Джейми, докато на Леонардо не беше позволено да снима.“

Присъствието на Спасовска на ексклузивни събития не е нещо ново. Тя често пътува до най-луксозните дестинации като Монте Карло, Ибиса и Малдивите, посещавайки партита, където модата, изкуството и елитът се пресичат.

От години Драгана живее в Дубай, където е сред любимките на известни футболисти като Роналдиньо, Пол Погба, Роберто Карлош и Жерер Пике. Снимките ѝ с Пике преди време породиха слухове за раздялата му с Шакира, които самата Спасовска опроверга.

Драгана се определя като балканската Ким Кардашиян.

„Мисля, че си приличаме, казва тя. И двете сме високи 1,57 м, имаме един и същи стил на обличане и дупетата ни са еднакви. Харесвам жени, които са доста влиятелни и знаят как да постигнат това, което искат. За мен Ким е бизнес дама - диктува модата, има козметика, облекла и върти целия свят.“